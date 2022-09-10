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    Все новости спорта

    Поединок победителя не определит

    «Луго» — «Алавес». Прогноз, ставка (к. 2.18) на футбол, чемпионат Испании, 10 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Луго» — «Алавес»
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    «Алавес»
    В 5-м туре второго испанского дивизиона «Луго» в родных стенах сойдется с «Алавесом». Встреча пройдет 10 сентября и начнется в 15:00 по мск. «Луго» — «Алавес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 10 Сентября 2022 года
    Луго
  • Испания. Сегунда
    •  Луго 15:00 Алавес Алавес
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    «Луго»

    «Луго» высоких задач пред собой не ставит и в основном ведет борьбу за выживание. Так в прошлом сезоне клуб финишировал на 16 строке, опередив опасную зону на семь пунктов.

    В короткое межсезонье галисийцы провели шесть товарищеских встреч, играя в основном с представителями своего дивизиона. В них они дважды победили, раз сыграли вничью и трижды уступали.

    Коэффициенты матча Луго — Алавес

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    Новый же розыгрыш Сегунды «красно-белые» начали с домашнего фиаско от «Альбасете» со счетом 1:2. После этого они в выездном поединке поделили очки с крепким «Тенерифе» 1:1.

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    В остальных же двух играх они поочередно обыграли дома 1:0 «Леганес» и в гостях «Сарагосу» 2:1. И с семью очками «Луго» делит седьмую строку с еще тремя коллективами.

    «Алавес»

    «Алавес» по итогам прошлого сезона вылетел из Примеры. Коллектив финишировал на последней строке, набрав всего лишь 31 балл в 38 проведенных поединках.

    Летом «славные» провели неплохую подготовку, проведя аж семь спаррингов, проиграв только один из них, четыре поединка они еще свели вничью и добились двух выигрышей.

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    • Старт во втором по рангу дивизионе Испании клуб из Виктории может занести себе в актив, ведь он выиграл первые два тура, переиграв на выезде «Леганес» 2:1 и дома «Мирандес» 1:0.

    Последующие же две встречи «Алавес» свел вничью, поочередно поделив очки в гостях с «Ибицей» и в родных стенах «Лас-Пальмас» (по 1:1). У команды восемь пунктов и она делит третью строкe с рядом других клубов.

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    Последний раз между собой эти команды играли в сезоне 2015/16. И тогда в рамках Сегунды «Луго» в поединках с «Алавесом» набрал четыре очка, выиграв 1:0 на своем поле и сыграв 0:0 на чужом.

    Прогноз и ставка на «Луго» — «Алавес»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Алавеса» — 2.33, победа «Луго» — 3.14, ничья — 3.24.

    Обе команды подходят в данной игре соседями по турнирке и в неплохой форме, так что трудно отдать кому-либо предпочтение. В общем, будет неудивительно, если они поделят между собой очки.

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    «Луго» — «Алавес»: прогноз, ставка (3.24), статистика, коэффициенты матча 10.09.2022. Прогнозы на футбол. Поединок победителя не определит
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