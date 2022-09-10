«Лестер»
«Лестер» занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ после шести сыгранных матчей, в которых набрал одно очко.
Брендан Роджерс пока еще на своем месте, но, судя по всему, клубу вскоре придется искать нового тренера. Какие-то изменения точно нужны, а поскольку до открытия нового трансферного окна еще четыре месяца, очевидно, что на данный момент есть лишь один способ повлиять на ситуацию.
Коэффициенты матча Лестер — Астон Вилла
Руководство «Лестера» явно просчиталось, купив летом лишь одного игрока. Команда явно нуждается в новичках.
После домашней ничьей с «Брентфордом» «лисы» проиграли пять матчей подряд. В прошлом туре «Лестер» уступил на поле «Брайтона» со счетом 2:5.
«Астон Вилла»
«Астон Вилла» тем временем находится на 17-й строчке, набрав в шести матчах четыре очка.
Ситуация, конечно, не такая печальная, как у «Лестера», но нет никаких сомнений в том, что от «Астон Виллы» ждали большего в недавних матчах.
И если что, крайним здесь тоже окажется главный тренер. У руководства наверняка есть претензии к Стивену Джеррарду.
Хотя на прошлой неделе градус напряжения немного снизился. После поражений от «Вест Хэма» и «Арсенала» команда Стиви Джи сыграла вничью с «Манчестер Сити» (1:1), а это весьма серьезное достижение, глядя на то, как действующий чемпион разрывает своих соперников.
«Астон Вилла» забила больше одного мяча только в одном из шести предыдущих матчей.
Прогноз и ставка
На «Лестер» в этом матче можно поставить за 2.47, ничью букмекеры предлагают за 3.60, а победу «Астон Виллы» — за 2.84.
Возможно, ключевой матч для Роджерса. Очередное поражение ему точно не простят.
Ставка — победа «Лестера» за 2.47. Команда должна сыграть за тренера. Но дело не только в этом. «Астон Вилла», как правило, слабо проводит гостевые матчи.