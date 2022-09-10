«Лестер» сыграет на своем поле против «Астон Виллы» в рамках седьмого тура чемпионата Англии. Матч пройдет 10 сентября, начало — в 17:00 мск. «Лестер» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лестер»

«Лестер» занимает последнее место в турнирной таблице АПЛ после шести сыгранных матчей, в которых набрал одно очко.

Брендан Роджерс пока еще на своем месте, но, судя по всему, клубу вскоре придется искать нового тренера. Какие-то изменения точно нужны, а поскольку до открытия нового трансферного окна еще четыре месяца, очевидно, что на данный момент есть лишь один способ повлиять на ситуацию.

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Руководство «Лестера» явно просчиталось, купив летом лишь одного игрока. Команда явно нуждается в новичках.

Календарь и таблица АПЛ

После домашней ничьей с «Брентфордом» «лисы» проиграли пять матчей подряд. В прошлом туре «Лестер» уступил на поле «Брайтона» со счетом 2:5.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» тем временем находится на 17-й строчке, набрав в шести матчах четыре очка.

Ситуация, конечно, не такая печальная, как у «Лестера», но нет никаких сомнений в том, что от «Астон Виллы» ждали большего в недавних матчах.

И если что, крайним здесь тоже окажется главный тренер. У руководства наверняка есть претензии к Стивену Джеррарду.

Хотя на прошлой неделе градус напряжения немного снизился. После поражений от «Вест Хэма» и «Арсенала» команда Стиви Джи сыграла вничью с «Манчестер Сити» (1:1), а это весьма серьезное достижение, глядя на то, как действующий чемпион разрывает своих соперников.

«Астон Вилла» забила больше одного мяча только в одном из шести предыдущих матчей.

Прогноз и ставка

На «Лестер» в этом матче можно поставить за 2.47, ничью букмекеры предлагают за 3.60, а победу «Астон Виллы» — за 2.84.

Возможно, ключевой матч для Роджерса. Очередное поражение ему точно не простят.

Ставка — победа «Лестера» за 2.47. Команда должна сыграть за тренера. Но дело не только в этом. «Астон Вилла», как правило, слабо проводит гостевые матчи.