ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Наполи»Унизительный вечер в Неаполе. Беспощадный «Наполи» разорвал «Ливерпуль» в лоскуты Томас ТухельВладельцы новые — порядки старые. Увольнение Тухеля — безумное решение, которое усилит соперников «Челси» Хосеп ГвардиолаПоследний шанс. Долгожданный триумф или очередной провал Гвардиолы в Лиге чемпионов?
  • 23:56
    • «МЮ» проиграл «Реал Сосьедаду» в Лиге Европы
  • 21:40
    • «Арсенал» победил «Цюрих» в стартовом матче Лиги Европы
  • 00:47
    • Для России закрылось летнее трансферное окно
  • 00:14
    • «Монако» благодаря пенальти минимально обыграл «Цверну Звезду»
  • 23:59
    • «Нант» вырвал победу у «Олимпиакоса», «Фрайбург» одолел «Карабах» в матчах ЛЕ
  • 23:58
    • Дубль Весино помог «Лацио» обыграть «Фейенорд» в ЛЕ
    Все новости спорта

    Одни забивают, другие — нет

    «Шарлотт» — «Нью-Йорк Сити». Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, МЛС, 10 сентября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на MLS
    Прогноз и ставки на «Шарлотт» — «Нью-Йорк Сити»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Максимилиано Моралес
    «Шарлотт» сыграет на своем поле с «Нью-Йорк Сити» в рамках 31-го тура чемпионата США. Матч пройдет 10 сентября, начало — в 20:00 мск. «Шарлотт» — «Нью-Йорк Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. США. MLS 10 Сентября 2022 года
    Шарлотт
  • США. MLS
    •  Шарлотт 20:00 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити
  • Нью-Йорк
    •

    «Шарлотт»

    Эта команда ныне находится на 12 месте в Восточной конференции. В 29 матчах набрано 32 очка.

    В минувшем туре чемпионата команда проиграла. Причем на выезде она уступила «Цинциннати» (2:0).

    Коэффициенты матча Шарлотт — Нью-Йорк Сити

    1X2Новым игрокам
  • 2.403.602.80Фрибет$40
    •

    При этом «Шарлотт» проиграл уже в третий раз подряд. Причем во всех этих матчах команда пропускала по два мяча.

    Все прогнозы на футбол

    «Шарлотт» не слишком убедителен в атаке. Впрочем, и оборона не радует своей непроходимостью.

    «Нью-Йорк Сити»

    В своей конференции эта команда пребывает на 4 месте. Правда, отставание от лидера велико — 14 очков.

    При этом атакует «Нью-Йорк Сити» довольно прилично. В 30 матчах игроки команды забили уже 51 гол.

  • Владельцы новые — порядки старые. Увольнение Тухеля — безумное решение, которое усилит соперников «Челси»
  • Реакция английской прессы на увольнение главного тренера «Челси»
  • 07/09/2022

    • В предыдущем туре «Нью-Йорк Сити» добыл один балл. Дома команда не смогла переиграть «Цинциннати» (1:1).

    В этом поединке «Нью-Йорк Сити» явно не будет отсиживаться в тылах. У команды есть все шансы подняться в тройку.

    Прогноз и ставка

    На победу «Шарлотта» в этом матче можно поставить за 2.50, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Нью-Йорк Сити» — за 2.75.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    «Шарлотт» давно не знает вкуса побед.

    «Нью-Йорк Сити» в последних матчах выглядел не лучшим образом.

    «Нью-Йорк Сити» наверняка постарается максимально эффективно сыграть в атаке, да и в обороне команда должна преуспеть. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.25.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.77
  • Прогноз на матч Гарсия — Жабер
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Аргентинос Хуниорс — Росарио Сентраль
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Швентек — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Сан-Паулу — Атлетико Гойяненсе
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Сибирь — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Рух — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Арсенал Дзержинск — Динамо-Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Витязь — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Флора — Таммека
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Северсталь — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Сочи — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.78
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Шарлотт» — «Нью-Йорк Сити»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 10.09.2022. Прогнозы на футбол. Одни забивают, другие — нет
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры