«Шарлотт» сыграет на своем поле с «Нью-Йорк Сити» в рамках 31-го тура чемпионата США. Матч пройдет 10 сентября, начало — в 20:00 мск. «Шарлотт» — «Нью-Йорк Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шарлотт»

Эта команда ныне находится на 12 месте в Восточной конференции. В 29 матчах набрано 32 очка.

В минувшем туре чемпионата команда проиграла. Причем на выезде она уступила «Цинциннати» (2:0).

Коэффициенты матча Шарлотт — Нью-Йорк Сити 1X2Новым игрокам 2.403.602.80Фрибет$40

При этом «Шарлотт» проиграл уже в третий раз подряд. Причем во всех этих матчах команда пропускала по два мяча.

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«Шарлотт» не слишком убедителен в атаке. Впрочем, и оборона не радует своей непроходимостью.

«Нью-Йорк Сити»

В своей конференции эта команда пребывает на 4 месте. Правда, отставание от лидера велико — 14 очков.

При этом атакует «Нью-Йорк Сити» довольно прилично. В 30 матчах игроки команды забили уже 51 гол.

В предыдущем туре «Нью-Йорк Сити» добыл один балл. Дома команда не смогла переиграть «Цинциннати» (1:1).

В этом поединке «Нью-Йорк Сити» явно не будет отсиживаться в тылах. У команды есть все шансы подняться в тройку.

Прогноз и ставка

На победу «Шарлотта» в этом матче можно поставить за 2.50, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Нью-Йорк Сити» — за 2.75.

«Шарлотт» давно не знает вкуса побед .

«Нью-Йорк Сити» в последних матчах выглядел не лучшим образом.

«Нью-Йорк Сити» наверняка постарается максимально эффективно сыграть в атаке, да и в обороне команда должна преуспеть. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.25.