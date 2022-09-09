«Ланс» на своем поле сыграет против «Труа» в рамках 7-го тура Лиги 1. Матч состоится 9 сентября, начало — 22:00 (мск). «Ланс» — «Труа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ланс»

«Красно-желтые» после 6-ти сыгранных матчей отстают только от «ПСЖ» и «Марселя» занимая третье место в турнирной таблице Лиги 1 набрав при том 14 очков. Команда забила соперникам 15 голов, а пропустила — 7.

В нынешнем сезоне «Ланс» не проиграл ни в одном поединке. Дважды команда не смогла определить сильнейшего с такими соперниками как «Реймс» (1:1) и «Аяччо» (0:0), стоит заметить, что это было два выездных матча.

А в остальных встречах «красно-желтые» с легкостью справились с такими оппонентами как «Лорьян» (5:2), «Ренн» (2:1), «Монако» (1:4) и «Брест» (3:2). Во всех этих матчах «Ланс» первым открывал счет.

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Беспроигрышная серия «красно-желтых» во всех турнирах длится уже 20 матчей подряд, из которых было 7 ничейных поединков, а все остальные «Ланс» выиграл.

«Труа»

«Синие» не так хорошо показывают себя в новом сезоне и в данный момент занимают 11-е место в турнирной таблице набрав 7 очков после 6-ти игр. Эта команда забивала 11 раз, а пропускала — 14.

Старт нового сезона для «Труа» выдался из серии поражений, которая длилась три матча подряд. «Синие» были разгромлены такими соперниками как «Лион» со счетом 4:1, «Тулуза» со счетом 0:3 и «Монпелье» со счетом 3:2.

Но после этого команда смогла реабилитироваться и одержала две победы подряд над «Анже» на своем поле со счетом 3:1 и в выездном матче над «Монако» со счетом 2:4.

А в последнем туре «Труа» встречался на своем поле с «Ренном» и обменявшись голами команды не смогли определить сильнейшего и разошлись ничьей со счетом 1:1. Стоит заметить, что почти весь матч «синие» играли в меньшинстве.

Прогноз и ставка

На победу «Ланса» в этом матче можно поставить за 1.53, ничью букмекеры предлагают взять за 4.68, а победу «Труа» — за 6.30.

Прогноз - «Ланс» находится в превосходной форме и с легкостью справляется со всеми своими соперниками, но «Труа» в последних матчах так же показала хорошие результаты. Но по статистике «Ланс» во всех матчах забивает быстрые голы и выигрывает первый тайм и этот поединок не будет исключением.

Ставка - Победа «Ланса» в первом тайме за 2.05.