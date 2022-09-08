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    Кому достанутся 3 очка в группе D?

    «Ницца» — «Кёльн». Прогноз, ставка (к. 2.62) на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 1, квартет D, 8 сентября 2022 года

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    «Кёльн» — участник группового этапа Лиги конференций
    Это сражение клубов из Топ-5 чемпионатов Европы. В четверг, 8 сентября «Ницца» проведёт дома матч 1-го тура группового этапа Лиги конференций против «Кёльна». Матч группы D стартует в 19:45 (мск). «Ницца» — «Кёльн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа D 08 Сентября 2022 года
    Ницца
  • Франция. Лига 1
    •  Ницца 19:45 Кёльн Кёльн
  • Кёльн
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    «Ницца»

    «Ницца» — 5-й клуб французской Лиги 1. «Орлята» провалили старт сезона. В 6 матчах команда набрала всего 5 очков.

    Клуб с Лазурного берега находится рядом с зоной вылета — на 16-м месте. В воскресенье, 4 сентября «Ницца» потерпела очередное поражение в чемпионате Франции.

    Коэффициенты матча Ницца — Кёльн

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    В 6-м туре клуб уступил «Монако» (0:1). Это уже 3 неудачная игра в исполнении участника группового этапа Лиги конференций.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В основную сетку еврокубка «Ницца» попала после победы над «Маккаби» из Тель-Авива. Это была дуэль в раунде плей-офф. Первый матч в гостях французы проиграли со счётом 0:1. Но потом была домашняя победа (2:0 — успеха «Ницца» добилась лишь в дополнительное время).

    «Кёльн»

    «Кёльн» прошлый сезон немецкой Бундеслиги закончил на 7-й строчке. В отличии от французской команды — «козлы» подтверждают свое место в немецком чемпионате.

    В 5 матчах «Кёльн» одержал 2 победы и 3 матча завершил вничью. У команды 9 очков и 6 место в турнирной таблице.

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    • В минувшем туре участник Лиги конференций добился победы в чемпионате Германии над «Вольфсбургом» (4:2).

    В групповой этап еврокубка «Кёльн» прошёл через квалификацию. Всего один раунд. В плей-офф немецикий клуб смог переиграть венгерский «Фехервар» (1:2- поражение дома и 3:0 — победа в гостях).

    Прогноз и ставка

    В этом противостоянии букмекеры не могут определить явного фаворита. На победу «Ниццы» в этом матче можно поставить за 2.51, ничью оценивают в 3.44, а на успех «Кёльна» — за 2.62.

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    Если взять в расчёт выступление команд в национальных чемпионатах, то у немецкого клуба больше шансов на успех. «Кёльн» уверенно идёт в Топе Бундеслиги. А вот «Ницца» рискует оказаться в зоне вылета Лиги 1.

    Наши прогноз и ставка — победа «Кёльна» с коэффициентом 2.62.

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    «Ницца» — «Кёльн»: прогноз, ставка (2.62), статистика, коэффициенты матча 08.09.2022. Прогнозы на футбол. Кому достанутся 3 очка в группе D?
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