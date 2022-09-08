«Ницца»
«Ницца» — 5-й клуб французской Лиги 1. «Орлята» провалили старт сезона. В 6 матчах команда набрала всего 5 очков.
Клуб с Лазурного берега находится рядом с зоной вылета — на 16-м месте. В воскресенье, 4 сентября «Ницца» потерпела очередное поражение в чемпионате Франции.
Коэффициенты матча Ницца — Кёльн
В 6-м туре клуб уступил «Монако» (0:1). Это уже 3 неудачная игра в исполнении участника группового этапа Лиги конференций.
Все прогнозы на Лигу конференций
В основную сетку еврокубка «Ницца» попала после победы над «Маккаби» из Тель-Авива. Это была дуэль в раунде плей-офф. Первый матч в гостях французы проиграли со счётом 0:1. Но потом была домашняя победа (2:0 — успеха «Ницца» добилась лишь в дополнительное время).
«Кёльн»
«Кёльн» прошлый сезон немецкой Бундеслиги закончил на 7-й строчке. В отличии от французской команды — «козлы» подтверждают свое место в немецком чемпионате.
В 5 матчах «Кёльн» одержал 2 победы и 3 матча завершил вничью. У команды 9 очков и 6 место в турнирной таблице.
В минувшем туре участник Лиги конференций добился победы в чемпионате Германии над «Вольфсбургом» (4:2).
В групповой этап еврокубка «Кёльн» прошёл через квалификацию. Всего один раунд. В плей-офф немецикий клуб смог переиграть венгерский «Фехервар» (1:2- поражение дома и 3:0 — победа в гостях).
Прогноз и ставка
В этом противостоянии букмекеры не могут определить явного фаворита. На победу «Ниццы» в этом матче можно поставить за 2.51, ничью оценивают в 3.44, а на успех «Кёльна» — за 2.62.
Если взять в расчёт выступление команд в национальных чемпионатах, то у немецкого клуба больше шансов на успех. «Кёльн» уверенно идёт в Топе Бундеслиги. А вот «Ницца» рискует оказаться в зоне вылета Лиги 1.
Наши прогноз и ставка — победа «Кёльна» с коэффициентом 2.62.