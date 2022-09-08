«Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» оправились от провального старта сезона и выиграли четыре матча подряд — у «Ливерпуля» (2:1), «Саутгемптона» (1:0), «Лестера» (1:0), а в последнем туре уверенно одолели «Арсенал» (3:1).

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Успешные результаты в АПЛ настраивают на позитив манкунианских болельщиков, правда, из-за плотного графика и обилия травмированных Эрику Тен Хагу придется ротировать состав.

В лазарете «Юнайтед» находятся защитники Аарон Уан-Биссака и Брендан Уильямс, хавбек Факундо Пельистри, форварды Мейсон Гринвуд и Антони Марсьяль.

За 5 последних сезонов «Манчестер Юнайтед» в третий раз участвует в Лиге Европы, при этом дважды выходил в финал и один раз завоевал трофей, отобравшись таким образом в Лигу чемпионов.

Все прогнозы на Лигу Европы

Криштиану Роналду впервые за 10 лет пропустит главный еврокубок, зато порадует своим появлением болельщиков в Сан-Себастьяне, Никосии и Тирасполе.

В четверг португалец выйдет в старте, как и защитник Гари Магуайр. Партнер Роналду по клубу и сборной Бруну Фернандеш оформил дубль в ворота «Реал Сосьедада» в позапрошлом сезоне.

«Реал Сосьедад»

Сан-себастьянцы проиграли в 5 из 6 последних матчей Лиги Европы, и на «Олд Траффорд» шансы гостей на победу минимальны. Большую часть встречи им придется обороняться.

Тем не менее в этом сезоне «Реал Сосьедад» победил в обоих выездных играх Ла Лиги у «Кадиса» (1:0) и «Эльче» (1:0), но дома уступил «Барселоне» (1:4) и разошелся миром с «Атлетико» (1:1). На финише трансферного окна клуб из Басконии лишился Александра Исака. Заменить лидера атаки предстоит новичкам Умару Садику и Момо Чо, а также вернувшемуся в Сан-Себастьян Александру Сёрлоту.

Выезд в Манчестер станет особенным для Давида Сильвы. Испанский полузащитник 10 сезонов выступал за «Манчестер Сити» и выложится на максимум против принципиального соперника своей бывшей команды.

«Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад»: ставка за 2.20

Травмированные защитники Рубен Ле Норман и Диего Рико, хавбек Мартин Меркеланц, вингер Микель Оярсабаль и форвард Карлос Фернандес пропустят игру в Англии.

«Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад»: статистика личных встреч

Последняя встреча соперников тоже прошла на «Олд Траффорд» и завершилась вничью (0:0). Правда, перед этим «Юнайтед» выиграл 2 из 3 очных встреч (1:0, 0:0, 4:0).

Прогноз Романа Нагучева на матч «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад»

«Манчестер Юнайтед» нашел свою игру, а «Реал Сосьедад» ее только ищет, лишившись Александра Исака. Матч на «Олд Траффорд» очень важен для болельщиков английского клуба.

Я поставил бы на победу МЮ с форой (-1,5). Раз «красные дьяволы» обыграли «Арсенал» 3:1, то с сан-себастьянцами точно справятся уверенно.

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