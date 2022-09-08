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    «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Лига Европы, 8 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад»
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    Джейдон Санчо
    «Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле с «Реал Сосьедад» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 8 сентября, начало — в 22:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа E 08 Сентября 2022 года
    Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 22:00 Реал Сосьедад Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
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    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» только начал находить свою игру. Эрик тен Хаг прививает команде атакующий футбол.

    Причем минувший тур для команды получился успешным. «Манчестер Юнайтед» дома уверенно одолел лидера АПЛ «Арсенал» (3:1).

    Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Реал Сосьедад

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  • 1.634.055.30Фрибет$40
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    А вот с атакой у команды не все хорошо. В 6 матчах игроки «Манчестер Юнайтеда» забили всего 8 мячей.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    «Манчестер Юнайтед» наверняка будет активно атаковать. Да и серия из четырех побед к ряду благоприятствует команде.

    «Реал Сосьедад»

    Эта команда в своем чемпионате выступает неудачно. По итогам 4 сыгранных туров она занимает скромное 9 место.

    В минувшем туре чемпионата «Реал Сосьедад» вновь не смог победить. Дома «доностьяррас» расписали мировую с «Атлетико» (1:1).

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    • Причем атака команды действует слабо. В 4 матчах игроки «Реал Сосьедад» забили лишь четырежды.

    При этом «Реал Сосьедад» имеет серьезные проблемы в организации игры. Особенно это заметно в матчах с сильными оппонентами.

    Прогноз и ставка

    На победу «Манчестер Юнайтед» в этом матче можно поставить за 1.65, ничью букмекеры предлагают взять за 4.00, а победу «Реал Сосьедад» — за 5.50.

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    «Манчестер Юнайтед» наверняка будет активно атаковать.

    Испанцы проводят не лучший отрезок.

    Англичане сильнее, к тому же заметно прибавили в последних матчах. Наши прогноз и ставка — Победа «Манчестер Юнайтед» в 1 тайме с коэффициентом 2.20.

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    «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 08.09.2022. Прогнозы на футбол. «Красные дьяволы» начинают и выигрывают
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