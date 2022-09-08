«Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле с «Реал Сосьедад» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 8 сентября, начало — в 22:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» только начал находить свою игру. Эрик тен Хаг прививает команде атакующий футбол.

Причем минувший тур для команды получился успешным. «Манчестер Юнайтед» дома уверенно одолел лидера АПЛ «Арсенал» (3:1).

Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Реал Сосьедад 1X2Новым игрокам 1.634.055.30Фрибет$40

А вот с атакой у команды не все хорошо. В 6 матчах игроки «Манчестер Юнайтеда» забили всего 8 мячей.

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«Манчестер Юнайтед» наверняка будет активно атаковать. Да и серия из четырех побед к ряду благоприятствует команде.

«Реал Сосьедад»

Эта команда в своем чемпионате выступает неудачно. По итогам 4 сыгранных туров она занимает скромное 9 место.

В минувшем туре чемпионата «Реал Сосьедад» вновь не смог победить. Дома «доностьяррас» расписали мировую с «Атлетико» (1:1).

Причем атака команды действует слабо. В 4 матчах игроки «Реал Сосьедад» забили лишь четырежды.

При этом «Реал Сосьедад» имеет серьезные проблемы в организации игры. Особенно это заметно в матчах с сильными оппонентами.

Прогноз и ставка

На победу «Манчестер Юнайтед» в этом матче можно поставить за 1.65, ничью букмекеры предлагают взять за 4.00, а победу «Реал Сосьедад» — за 5.50.

«Манчестер Юнайтед» наверняка будет активно атаковать .

Испанцы проводят не лучший отрезок.

Англичане сильнее, к тому же заметно прибавили в последних матчах. Наши прогноз и ставка — Победа «Манчестер Юнайтед» в 1 тайме с коэффициентом 2.20.