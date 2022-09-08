«Фрайбург»
«Фрайбург» в своем чемпионате стартовал просто блестяще. Команда лидирует в Бундеслиге с 12 очками после 5 туров.
Вот и минувший тур команда провела ударно. На выезде «Фрайбург» переиграл «Байер» со счетом 2:3.
Вообще, с атакой у команды относительный порядок. В 5 матчах игроки «Фрайбурга» забили 10 мячей.
«Фрайбург» наверняка будет активно атаковать. Немцы планируют действовать с позиции силы.
«Карабах»
Эта команда в своем чемпионате выступает уверенно. Агдамцы в четырех матчах не потеряли ни одного очка.
В минувшем туре чемпионата «Карабах» вновь добыл три пункта. На выезде минимально был обыгран «Кяпаз».
Причем атака команды действует довольно успешно. В 4 матчах игроки «Карабаха» настреляли уже 10 мячей.
При этом «Карабах» отлично обороняется. В чемпионате агдамцы пропустили лишь однажды.
Прогноз и ставка
На победу «Фрайбурга» в этом матче можно поставить за 1.36, ничью букмекеры предлагают взять за 5.00, а победу «Карабаха» — за 8.50.
«Фрайбург» имеет проблемы с реализацией.
Агдамцы
Соперники явно будут действовать осторожно. Наши прогноз и ставка — Тотал меньше 2.5 с коэффициентом 2.20.