В четверг, 8 сентября бельгийский «Андерлехт» примет в родных стенах «Силькеборг» из Дании. Группа B. Матч 1-го тура группового этапа Лиги конференций. Старт поединка в 19:45 (мск). «Андерлехт» — «Силькеборг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Андерлехт»

Бронзовый призёр бельгийского чемпионата начал евросезон в Лиге конференций. «Андерлехт» в 3-м отборочном раунде с легкостью преодолели эстонского визави из клуба «Пайде».

Первый матч с эстонцами прошёл на выезде и завершился победой «Андерлехта» (2:0). В домашнем поединке «пурпурно-белые» разгромили соперника со счётом 3:0.

Коэффициенты матча Андерлехт — Силькеборг 1X2Новым игрокам 1.633.955.40Фрибет$40

Бельгийцы прошли в 4-ю стадию квалификации. В раунде плей-офф «Андерлехту» противостоял швейцарский «Янг Бойз». В этой битве пришлось попотеть. Матч в гостях, в Швейцарии удалось выиграть (1:0). А вот дома «Андерлехту» пришлось уступить сопернику с аналогичным счётом.

Все прогнозы на Лигу конференций

Выйти в групповой этап или покинуть еврокубки? Ответ на вопрос решался в серии послематчевых пенальти. Эту лотерею со счётом 3:1 выиграли футболисты «Андерлехта».

Итог — выход в основную сетку Лиги конференций. Впереди игра 1-го тура с датским клубом «Силькеборг».

В чемпионате Бельгии «Андерлехт» потерял много очков. Например, в 7-м туре бронзовый призёр минувшего сезона сыграл вничью с клубом «Ауд-Хеверлее» (2:2).

Сейчас «Андерлехт» идёт на 8-м месте в бельгийском турнире с 10 набранными баллами.

«Силькеборг»

В отличии от «Андерлехта», команда «Силькеборг» начала своё выступление в Лиге Европы. Бронзовый призёр чемпионата Дании вступил в игру с 4-й стадии квалификации.

«Силькеборг», как минимум имел место в групповой стадии Лиги конференций. Однако, датчане стремились в основную сетку ЛЕ. В заключительной стадии отбора скандинавам противостоял финский чемпион ХИК.

Матч в Финляндии завершился поражением для «Силькеборга» (0:1). А вот в домашнем поединке коллективу из Дании не удалось отыграть гандикап. Соперники разошлись миром со счётом 1:1.

«Силькеборг» в 8-м туре чемпионата Дании уступил с минимальным счётом «Копенгагену» (0:1). В турнирной таблице участник Лиги конференций идёт на 4-м месте.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение в этом матче хозяевам. На победу «Андерлехта» можно поставить за 1.59, ничью оценивают в 4.10, а на победу «Силькеборга» — за 5.20.

Есть недооценка букмекеров в адрес команды «Силькеборг». Сильная разница в коэффициентах команд. Сложный прогноз в плане выбора фаворита. Однако, можно увидеть на статистику реализации, как бельгийцев, так и датчан. Больше 2 голов команды редко забивают.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2.5 с коэффициентом 2.10.