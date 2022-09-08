«Андерлехт»
Бронзовый призёр бельгийского чемпионата начал евросезон в Лиге конференций. «Андерлехт» в 3-м отборочном раунде с легкостью преодолели эстонского визави из клуба «Пайде».
Первый матч с эстонцами прошёл на выезде и завершился победой «Андерлехта» (2:0). В домашнем поединке «пурпурно-белые» разгромили соперника со счётом 3:0.
Коэффициенты матча Андерлехт — Силькеборг
Бельгийцы прошли в 4-ю стадию квалификации. В раунде плей-офф «Андерлехту» противостоял швейцарский «Янг Бойз». В этой битве пришлось попотеть. Матч в гостях, в Швейцарии удалось выиграть (1:0). А вот дома «Андерлехту» пришлось уступить сопернику с аналогичным счётом.
Все прогнозы на Лигу конференций
Выйти в групповой этап или покинуть еврокубки? Ответ на вопрос решался в серии послематчевых пенальти. Эту лотерею со счётом 3:1 выиграли футболисты «Андерлехта».
Итог — выход в основную сетку Лиги конференций. Впереди игра 1-го тура с датским клубом «Силькеборг».
В чемпионате Бельгии «Андерлехт» потерял много очков. Например, в 7-м туре бронзовый призёр минувшего сезона сыграл вничью с клубом «Ауд-Хеверлее» (2:2).
Сейчас «Андерлехт» идёт на 8-м месте в бельгийском турнире с 10 набранными баллами.
«Силькеборг»
В отличии от «Андерлехта», команда «Силькеборг» начала своё выступление в Лиге Европы. Бронзовый призёр чемпионата Дании вступил в игру с 4-й стадии квалификации.
«Силькеборг», как минимум имел место в групповой стадии Лиги конференций. Однако, датчане стремились в основную сетку ЛЕ. В заключительной стадии отбора скандинавам противостоял финский чемпион ХИК.
Матч в Финляндии завершился поражением для «Силькеборга» (0:1). А вот в домашнем поединке коллективу из Дании не удалось отыграть гандикап. Соперники разошлись миром со счётом 1:1.
«Силькеборг» в 8-м туре чемпионата Дании уступил с минимальным счётом «Копенгагену» (0:1). В турнирной таблице участник Лиги конференций идёт на 4-м месте.
Прогноз и ставка
Букмекеры отдают предпочтение в этом матче хозяевам. На победу «Андерлехта» можно поставить за 1.59, ничью оценивают в 4.10, а на победу «Силькеборга» — за 5.20.
Есть недооценка букмекеров в адрес команды «Силькеборг». Сильная разница в коэффициентах команд. Сложный прогноз в плане выбора фаворита. Однако, можно увидеть на статистику реализации, как бельгийцев, так и датчан. Больше 2 голов команды редко забивают.
Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2.5 с коэффициентом 2.10.