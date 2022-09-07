«Наполи» сыграет на своем поле с «Ливерпулем» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 7 сентября, начало — в 22:00 мск. «Наполи» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Наполи»

Неаполитанцы в Серии А стартовали весьма убедительно. В 5 турах команда набрала 11 очков.

Вот и в предыдущем туре «Наполи» победил. На выезде команда переиграла «Лацио» со счетом 1:2.

Коэффициенты матча Наполи — Ливерпуль 1 3.60 X 3.80 2 1.95 Ставка

Неаполитанцы неплохо выглядят в атаке. В 5 поединках команда сумела наколотить 12 мячей.

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«Наполи» уж точно не будет отсиживаться в тылах. Тем паче, в строю фактически все сильнейшие исполнители.

«Ливерпуль»

Юрген Клопп вряд ли доволен началом сезона. Его команда буксует в АПЛ, находясь на скромной 7 позиции.

В минувшем туре чемпионата «Ливерпуль» вновь удручил результатом. В дерби с «Эвертоном» была зафиксирована сухая ничья.

А вот в кадровом плане у мерсисайдцев имеются заметные пробоины. В этой встрече не сыграют Наби Кейта, Ибраима Конате, Джордан Хендерсон и Алекс Окслейд-Чемберлен.

В этом поединке «Ливерпуль» постарается добыть как минимум балл. На месте ведь Мохаммед Салах!

Ставка

На победу «Ливерпуля» в этом матче можно поставить за 1.97, ничью букмекеры предлагают взять за 4.00, а победу «Наполи» — за 3.86.

«Наполи» имеет не самые надежные тылы.

«Ливерпуль» наверняка будет активно атаковать с первых минут матча .

«Ливерпуль» постарается реабилитироваться за неудачи в АПЛ. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Ливерпуля» -2.5, поставить на это можно с коэффициентом 6.30.

Для остальных — более умеренный прогноз.