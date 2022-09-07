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    «Ливерпуль» разгромит неаполитанцев

    «Наполи» — «Ливерпуль». Дерзкая ставка за 6.30 на матч Лиги чемпионов 7 сентября 2022 года

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    Джеймс Милнер
    «Наполи» сыграет на своем поле с «Ливерпулем» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 7 сентября, начало — в 22:00 мск. «Наполи» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа A 07 Сентября 2022 года
    Наполи
  • Неаполь
    •  Наполи 22:00 Ливерпуль Ливерпуль
  • Ливерпуль
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    «Наполи»

    Неаполитанцы в Серии А стартовали весьма убедительно. В 5 турах команда набрала 11 очков.

    Вот и в предыдущем туре «Наполи» победил. На выезде команда переиграла «Лацио» со счетом 1:2.

    Коэффициенты матча Наполи — Ливерпуль

  • 1
  • 3.60
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 1.95
  • Ставка
    •

    Неаполитанцы неплохо выглядят в атаке. В 5 поединках команда сумела наколотить 12 мячей.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    «Наполи» уж точно не будет отсиживаться в тылах. Тем паче, в строю фактически все сильнейшие исполнители.

    «Ливерпуль»

    Юрген Клопп вряд ли доволен началом сезона. Его команда буксует в АПЛ, находясь на скромной 7 позиции.

    В минувшем туре чемпионата «Ливерпуль» вновь удручил результатом. В дерби с «Эвертоном» была зафиксирована сухая ничья.

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    • А вот в кадровом плане у мерсисайдцев имеются заметные пробоины. В этой встрече не сыграют Наби Кейта, Ибраима Конате, Джордан Хендерсон и Алекс Окслейд-Чемберлен.

    В этом поединке «Ливерпуль» постарается добыть как минимум балл. На месте ведь Мохаммед Салах!

    Ставка

    На победу «Ливерпуля» в этом матче можно поставить за 1.97, ничью букмекеры предлагают взять за 4.00, а победу «Наполи» — за 3.86.

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    «Наполи» имеет не самые надежные тылы.

    «Ливерпуль» наверняка будет активно атаковать с первых минут матча.

    «Ливерпуль» постарается реабилитироваться за неудачи в АПЛ. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Ливерпуля» -2.5, поставить на это можно с коэффициентом 6.30.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Наполи» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (6.30), статистика, коэффициенты матча 07.09.2022. Прогнозы на футбол. «Ливерпуль» разгромит неаполитанцев
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