«Наполи»
Неаполитанцы в Серии А стартовали весьма убедительно. В 5 турах команда набрала 11 очков.
Вот и в предыдущем туре «Наполи» победил. На выезде команда переиграла «Лацио» со счетом 1:2.
Коэффициенты матча Наполи — Ливерпуль
Неаполитанцы неплохо выглядят в атаке. В 5 поединках команда сумела наколотить 12 мячей.
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«Наполи» уж точно не будет отсиживаться в тылах. Тем паче, в строю фактически все сильнейшие исполнители.
«Ливерпуль»
Юрген Клопп вряд ли доволен началом сезона. Его команда буксует в АПЛ, находясь на скромной 7 позиции.
В минувшем туре чемпионата «Ливерпуль» вновь удручил результатом. В дерби с «Эвертоном» была зафиксирована сухая ничья.
А вот в кадровом плане у мерсисайдцев имеются заметные пробоины. В этой встрече не сыграют Наби Кейта, Ибраима Конате, Джордан Хендерсон и Алекс Окслейд-Чемберлен.
В этом поединке «Ливерпуль» постарается добыть как минимум балл. На месте ведь Мохаммед Салах!
Ставка
На победу «Ливерпуля» в этом матче можно поставить за 1.97, ничью букмекеры предлагают взять за 4.00, а победу «Наполи» — за 3.86.
«Наполи» имеет не самые надежные тылы.
«Ливерпуль»
«Ливерпуль» постарается реабилитироваться за неудачи в АПЛ. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Ливерпуля» -2.5, поставить на это можно с коэффициентом 6.30.
Для остальных — более умеренный прогноз.