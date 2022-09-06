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    Букмекеры недооценивают «Гояс»

    «Сантос» — «Гояс». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, чемпионат Бразилии, 6 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сантос» — «Гояс»
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    Футболист «Гояса»
    «Сантос» сыграет с «Гоясом» в домашнем матче в рамках 25-го тура бразильской Серии А. Встреча, которая пройдет в ночь на 6 сентября, начнется в 02:00 по мск. «Сантос» — «Гояс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 06 Сентября 2022 года
    Сантос
  • Бразилия. Серия А
    •  Сантос 02:00 Гойас Гойас
  • Бразилия. Серия А
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    «Сантос»

    В турнирной таблице бразильского первенства «Сантос» после 24 сыгранных матчей расположился на девятой строке, имея в своем активе 34 балла. От зоны КЛ клуб отстает на восемь очков.

    «Рыбы» выдали очень неплохой период за последние семь встреч чемпионата, проиграв только раз в данном отрезке. Еще в этот период они по три раза играли вничью и выигрывали.

    В минувшем туре «черно-белые» расписали мировую в выездной встрече с «Куябой», сыграв со счетом 0:0, игровым же днем ранее они в родных стенах минимально выиграли у «Сан-Паулу» 1:0.

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    Вот уже как пять матчей «Сантос» на своем поле не знает горечи поражений, выиграв за это время четыре из них при одной ничьей. Причем в трех встречах он забил по голу, а в других двух — по два.

    «Гояс»

    «Гояс» в турнирной таблице бразильской Серии А идет на две строки ниже предстоящего противника, имея в своей копилке на два очка меньше.

    «Попугаи» к данной игре также подходят в очень даже неплохом состоянии. За прошедшие шесть встреч они потерпели только одно фиаско, дважды сыграли вничью и добились трех выигрышей.

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    • Причем два из них пришлись на два последних поединка «зелено-белых», в которых они поочередно одолели в гостях 1:0 «Атлетико Минейро» и на своем поле 2:1 «Атлетико Гояниенсе».

    У «Гояса» только одна выездная виктория за последние семь встреч первенства. Еще в этот период коллектив трижды играл вничью и столько же раз уступал.

    «Гояс» выиграл в последних двух очных поединках этих клубов, перед этим же четыре раза подряд сильнее был «Сантос». Причем только раз за этот период команды сыграли по низам.

    Прогноз и ставка на «Сантос» — «Гояс»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сантоса» предлагают — 1.65.

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    На викторию «Гояса» дают — 5.35, ничья оценена — в 3.78.

    Считаем, что букмекеры переоценивают «Сантос», ведь в последнее время «Гояс» ни чем не уступает «рыбам» и, как мы считаем, способен в данном сражении разжиться очками.

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    «Сантос» — «Гояс»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 06.09.2022. Прогнозы на футбол. Букмекеры недооценивают «Гояс»
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