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    Пропустит ли «Гранада» первый гол в сезоне?

    ФК «Андорра» — «Гранада». Прогноз, ставка (к. 1.90) на футбол, чемпионат Испании, 4 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на ФК «Андорра» — «Гранада»
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    «Гранада»
    ФК «Андорра» дома сыграет с «Гранадой» в 4-м туре испанской Сегунды. Поединок состоится 4 сентября, начало — в 15:00 по мск. ФК «Андорра» — «Гранада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 04 Сентября 2022 года
    ФК Андорра
  • Испания. Сегунда
    •  ФК Андорра 15:00 Гранада Гранада
  • Гранада
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    ФК «Андорра»

    В конце 2018 года ФК «Андорру» приобрел Жирар Пике, который погасил долги клуба и сделал новые инвестиции, благодаря которым клуб начал стремительный подъем.

    Так, в прошлом сезоне команда из Княжества смогла выиграть свою группу в третьем дивизионе, однако в матче за золото проиграла сантандерскому «Расингу» со счетом 0:3, но все равно повысилась в классе.

    Коэффициенты матча ФК Андорра — Гранада

  • 1
  • 3.40
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 2.25
  • Ставка
    •

    При подготовке к новому сезону коллектив отыграл шесть спаррингов, выиграв половину из них при двух фиаско и одной мировой. Все соперники представляли только испанские клубы.

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    Свой путь в Сегунде ФК «Андорра» начала с выездной виктории над «Овьедо» со счетом 1:0. Затем она на выезде была разгромлена хихонским «Спортингом» 1:4 и уступила со счетом 0:2 «Лас-Пальмасу».

    «Гранада»

    Еще в прошлом сезоне «Гранада» выступала в элитном дивизионе, но не смогла там удержаться. Причем вылет она оформила только в последнем туре, не сумев дома обыграть «Эспаньол».

    В короткое межсезонье «насриды» провели всего четыре товарищеских поединка, играя только с испанскими коллективами. В них они одержали две виктории, а также по разу уступили и сыграли вничью.

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    • «Красно-белые» в целом смогли сохранить свой костяк команды и поэтому хорошо стартовали во втором по рангу дивизионе Испании, выиграв все три проведенные игры.

    Сперва «Гранада» на выезде оказалась сильнее «Ибицы» 2:0, после чего с таким же результатом переиграла на своем поле сантандерский «Расинг» и разгромила дублеров «Вильярреала» 3:0.

    Прогноз и ставка на ФК «Андорра» — «Гранада»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Гранады» предлагают — 2.23.

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    На викторию ФК «Андорры» дают — 3.34, ничья оценена — в 3.22.

    Новичок Сегунды будет проводит свой первый домашний матч в сезоне, поэтому настроен порадовать своих болельщиков хотя бы забитым мячом. И хотя «Гранада» еще не пропускала в этом сезоне, но любая серия имеет свойство прерываться. В общем, прогнозируем обмен голами.

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    ФК «Андорра» — «Гранада»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 04.09.2022. Прогнозы на футбол. Пропустит ли «Гранада» первый гол в сезоне?
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