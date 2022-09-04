ФК «Андорра» дома сыграет с «Гранадой» в 4-м туре испанской Сегунды. Поединок состоится 4 сентября, начало — в 15:00 по мск. ФК «Андорра» — «Гранада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ФК «Андорра»

В конце 2018 года ФК «Андорру» приобрел Жирар Пике, который погасил долги клуба и сделал новые инвестиции, благодаря которым клуб начал стремительный подъем.

Так, в прошлом сезоне команда из Княжества смогла выиграть свою группу в третьем дивизионе, однако в матче за золото проиграла сантандерскому «Расингу» со счетом 0:3, но все равно повысилась в классе.

Коэффициенты матча ФК Андорра — Гранада 1 3.40 X 3.15 2 2.25 Ставка

При подготовке к новому сезону коллектив отыграл шесть спаррингов, выиграв половину из них при двух фиаско и одной мировой. Все соперники представляли только испанские клубы.

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Свой путь в Сегунде ФК «Андорра» начала с выездной виктории над «Овьедо» со счетом 1:0. Затем она на выезде была разгромлена хихонским «Спортингом» 1:4 и уступила со счетом 0:2 «Лас-Пальмасу».

«Гранада»

Еще в прошлом сезоне «Гранада» выступала в элитном дивизионе, но не смогла там удержаться. Причем вылет она оформила только в последнем туре, не сумев дома обыграть «Эспаньол».

В короткое межсезонье «насриды» провели всего четыре товарищеских поединка, играя только с испанскими коллективами. В них они одержали две виктории, а также по разу уступили и сыграли вничью.

«Красно-белые» в целом смогли сохранить свой костяк команды и поэтому хорошо стартовали во втором по рангу дивизионе Испании, выиграв все три проведенные игры.

Сперва «Гранада» на выезде оказалась сильнее «Ибицы» 2:0, после чего с таким же результатом переиграла на своем поле сантандерский «Расинг» и разгромила дублеров «Вильярреала» 3:0.

Прогноз и ставка на ФК «Андорра» — «Гранада»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Гранады» предлагают — 2.23.

На викторию ФК «Андорры» дают — 3.34, ничья оценена — в 3.22.

Новичок Сегунды будет проводит свой первый домашний матч в сезоне, поэтому настроен порадовать своих болельщиков хотя бы забитым мячом. И хотя «Гранада» еще не пропускала в этом сезоне, но любая серия имеет свойство прерываться. В общем, прогнозируем обмен голами.