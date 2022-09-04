«Атлетик» сыграет на своем поле против «Эспаньола» в рамках четвертого тура чемпионата Испании. Матч пройдет 4 сентября, начало — в 17:15 мск. «Атлетик» — «Эспаньол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетик»

«Атлетик» занимает четвертое место в таблице Ла Лиги после трех сыгранных матчей, в которых набрал семь очков.

В первом туре команда Эрнесто Вальверде не смогла выиграть на своем поле у «Мальорки». Встреча завершилась со счетом 0:0.

Коэффициенты матча Атлетик — Эспаньол 1 1.55 X 3.95 2 6.40 Ставка

Но зато после этого «Атлетик» провел два классных матча. Сначала баски выиграли у «Валенсии», а в следующем туре разнесли «Кадис» со счетом 4:0.

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К сожалению, в ближайшее время «Атлетику» не поможет Иньяки Уильямс, который впервые за шесть лет пропустит матч своей команды. Прервалась по-настоящему уникальная серия.

«Эспаньол»

«Эспаньол» тем временем находится на 16-й строчке, набрав в трех матчах лишь одно очко.

В прошлом туре каталонский клуб был близок к тому, чтобы отобрать очки у «Реала». Незадолго до финального свистка счет был 1:1, но в итоге «Мадрид» вырвал победу благодаря дублю Карима Бензема.

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В первом туре «Эспаньол» сыграл вничью с «Сельтой». 2:2 в Виго — это, в принципе, успех.

Но вскоре после этого команда Диего Мартинеса уступила на своем поле «Райо Вальекано» (0:2).

Прогноз и ставка

На «Атлетик» в этом матче можно поставить за 1.57, ничью букмекеры предлагают за 3.98, а победу «Эспаньола» — за 6.20.

Даже с учетом недавних результатов «Эспаньол» сложно назвать простым соперником, но все равно один момент настораживает. Каталонцы не лучшим образом играют в обороне.

Семь пропущенных мячей в трех матчах — это много. Скорее всего, баски тоже найдут дыры в каталонской защите.

Ставка — победа «Атлетика» + тотал матча больше 1,5 за 1.98.