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    «Атлетик» воспользуется слабой игрой «Эспаньола» в защите?

    «Атлетик» — «Эспаньол». Прогноз (к. 1.98) и ставки на чемпионат Испании 4 сентября 2022 года

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    «Атлетик» пока ни разу не проигрывал в новом сезоне Ла Лиги
    «Атлетик» сыграет на своем поле против «Эспаньола» в рамках четвертого тура чемпионата Испании. Матч пройдет 4 сентября, начало — в 17:15 мск. «Атлетик» — «Эспаньол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 04 Сентября 2022 года
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    «Атлетик»

    «Атлетик» занимает четвертое место в таблице Ла Лиги после трех сыгранных матчей, в которых набрал семь очков.

    В первом туре команда Эрнесто Вальверде не смогла выиграть на своем поле у «Мальорки». Встреча завершилась со счетом 0:0.

    Коэффициенты матча Атлетик — Эспаньол

  • 1
  • 1.55
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 6.40
  • Ставка
    •

    Но зато после этого «Атлетик» провел два классных матча. Сначала баски выиграли у «Валенсии», а в следующем туре разнесли «Кадис» со счетом 4:0.

    Все прогнозы на футбол

    К сожалению, в ближайшее время «Атлетику» не поможет Иньяки Уильямс, который впервые за шесть лет пропустит матч своей команды. Прервалась по-настоящему уникальная серия.

    «Эспаньол»

    «Эспаньол» тем временем находится на 16-й строчке, набрав в трех матчах лишь одно очко.

    В прошлом туре каталонский клуб был близок к тому, чтобы отобрать очки у «Реала». Незадолго до финального свистка счет был 1:1, но в итоге «Мадрид» вырвал победу благодаря дублю Карима Бензема.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В первом туре «Эспаньол» сыграл вничью с «Сельтой». 2:2 в Виго — это, в принципе, успех.

    Но вскоре после этого команда Диего Мартинеса уступила на своем поле «Райо Вальекано» (0:2).

    Прогноз и ставка

    На «Атлетик» в этом матче можно поставить за 1.57, ничью букмекеры предлагают за 3.98, а победу «Эспаньола» — за 6.20.

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    Даже с учетом недавних результатов «Эспаньол» сложно назвать простым соперником, но все равно один момент настораживает. Каталонцы не лучшим образом играют в обороне.

    Семь пропущенных мячей в трех матчах — это много. Скорее всего, баски тоже найдут дыры в каталонской защите.

    Ставка — победа «Атлетика» + тотал матча больше 1,5 за 1.98.

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    «Атлетик» — «Эспаньол»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 04.09.2022. Прогнозы на футбол. «Атлетик» воспользуется слабой игрой «Эспаньола» в защите?
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