«Атлетик»
«Атлетик» занимает четвертое место в таблице Ла Лиги после трех сыгранных матчей, в которых набрал семь очков.
В первом туре команда Эрнесто Вальверде не смогла выиграть на своем поле у «Мальорки». Встреча завершилась со счетом 0:0.
Коэффициенты матча Атлетик — Эспаньол
Но зато после этого «Атлетик» провел два классных матча. Сначала баски выиграли у «Валенсии», а в следующем туре разнесли «Кадис» со счетом 4:0.
К сожалению, в ближайшее время «Атлетику» не поможет Иньяки Уильямс, который впервые за шесть лет пропустит матч своей команды. Прервалась по-настоящему уникальная серия.
«Эспаньол»
«Эспаньол» тем временем находится на 16-й строчке, набрав в трех матчах лишь одно очко.
В прошлом туре каталонский клуб был близок к тому, чтобы отобрать очки у «Реала». Незадолго до финального свистка счет был 1:1, но в итоге «Мадрид» вырвал победу благодаря дублю Карима Бензема.
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В первом туре «Эспаньол» сыграл вничью с «Сельтой». 2:2 в Виго — это, в принципе, успех.
Но вскоре после этого команда Диего Мартинеса уступила на своем поле «Райо Вальекано» (0:2).
Прогноз и ставка
На «Атлетик» в этом матче можно поставить за 1.57, ничью букмекеры предлагают за 3.98, а победу «Эспаньола» — за 6.20.
Даже с учетом недавних результатов «Эспаньол» сложно назвать простым соперником, но все равно один момент настораживает. Каталонцы не лучшим образом играют в обороне.
Семь пропущенных мячей в трех матчах — это много. Скорее всего, баски тоже найдут дыры в каталонской защите.
Ставка — победа «Атлетика» + тотал матча больше 1,5 за 1.98.