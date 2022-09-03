«Реал Сосьедад»
Хозяева — одна из самых скромных команд Примеры в плане забитых голов. За 3 тура они забили всего 3 гола и при 4 пропущенных мячах коллектив имеет отрицательную разницу.
В этом сезоне «Реал Сосьедад» стартовал с победы над «Кадисом» (1:0). Аналогичный результат сан-себастьянцы установили в выездной игре с «Эльче».
Коэффициенты матча Реал Сосьедад — Атлетико
Пока что единственное поражение у хозяев было от «Барселоны», когда «каталонцы» наколотили им 4 мяча. «Сосьедад» ответил лишь раз.
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
Итого, «Реал Сосьедад» занимает 8 место в турнирной таблице Примеры, имея на счету 6 набранных баллов.
«Атлетико»
«Матрасники» имеют те же результаты, за исключением разницы голов. Подопечные Диего Симеоне забили 4 мяча и пропустили всего два.
Больше всего «Атлетико» удалось забить в матче с «Хетафе», когда он на выезде отгрузил сопернику 3 мяча. Победа над «Валенсией» была более скромной и ее помог одержать лишь один гол Антуана Гризманна.
Одно единственное поражение «Атлетико» потерпел на «Ванда Метрополитано» во время первой домашней игры сезона. «Матрасники» принимали «Вильярреал» и проиграли подопечным Уная Эмери 0:2.
Гости выиграли 4 матча на выезде подряд и пропустили только в одном из них.
Прогноз и ставка
Букмекеры почти уравняли шансы команд своими коэффициентами: 2.95 они предлагают на «Реал Сосьедад» и 2.60 конторы дают на «Атлетико».
«Атлетико» отлично чувствует себя в гостях. Все 6 очков он набрал на выезде. При этом букмекеры считают, что матч с большей долей вероятности будет скромным на голы.
В таком случае рекомендуется взять вариант с двойным исходом, при котором «Атлетико» не проиграет и тотал матча будет меньше 2.5. Коэффициент составляет 2.07.