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    «Атлетико» очень хорош на выезде

    «Реал Сосьедад» — «Атлетико». Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, Примера, 3 сентября 2022 года

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    Антуан Гризманн
    В матче 4 тура чемпионата Испании состоится встреча между «Реал Сосьедадом» и «Атлетико». Она начнется в 19:30 мск и пройдет на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. «Реал Сосьедад» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 03 Сентября 2022 года
    Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 19:30 Атлетико Атлетико
  • Мадрид
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    «Реал Сосьедад»

    Хозяева — одна из самых скромных команд Примеры в плане забитых голов. За 3 тура они забили всего 3 гола и при 4 пропущенных мячах коллектив имеет отрицательную разницу.

    В этом сезоне «Реал Сосьедад» стартовал с победы над «Кадисом» (1:0). Аналогичный результат сан-себастьянцы установили в выездной игре с «Эльче».

    Коэффициенты матча Реал Сосьедад — Атлетико

  • 1
  • 2.95
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 2.55
  • Ставка
    •

    Пока что единственное поражение у хозяев было от «Барселоны», когда «каталонцы» наколотили им 4 мяча. «Сосьедад» ответил лишь раз.

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    Итого, «Реал Сосьедад» занимает 8 место в турнирной таблице Примеры, имея на счету 6 набранных баллов.

    «Атлетико»

    «Матрасники» имеют те же результаты, за исключением разницы голов. Подопечные Диего Симеоне забили 4 мяча и пропустили всего два.

    Больше всего «Атлетико» удалось забить в матче с «Хетафе», когда он на выезде отгрузил сопернику 3 мяча. Победа над «Валенсией» была более скромной и ее помог одержать лишь один гол Антуана Гризманна.

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  • 30/08/2022

    • Одно единственное поражение «Атлетико» потерпел на «Ванда Метрополитано» во время первой домашней игры сезона. «Матрасники» принимали «Вильярреал» и проиграли подопечным Уная Эмери 0:2.

    Гости выиграли 4 матча на выезде подряд и пропустили только в одном из них.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры почти уравняли шансы команд своими коэффициентами: 2.95 они предлагают на «Реал Сосьедад» и 2.60 конторы дают на «Атлетико».

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    «Атлетико» отлично чувствует себя в гостях. Все 6 очков он набрал на выезде. При этом букмекеры считают, что матч с большей долей вероятности будет скромным на голы.

    В таком случае рекомендуется взять вариант с двойным исходом, при котором «Атлетико» не проиграет и тотал матча будет меньше 2.5. Коэффициент составляет 2.07.

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    «Реал Сосьедад» — «Атлетико»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 03.09.2022. Прогнозы на футбол. «Атлетико» очень хорош на выезде
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