Мадридский «Реал» сыграет на своем поле против «Бетиса» в рамках четвертого тура чемпионата Испании. Матч пройдет 3 сентября, начало — в 17:15 мск. «Реал» Мадрид — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал»

«Реал» занимает первое место в таблице Ла Лиги после трех сыгранных матчей, в которых набрал девять очков.

«Мадрид» мощно начал новую кампанию, успев уже, ко всему прочему, выиграть Суперкубок УЕФА. А дальше были три классные победы в чемпионате Испании — над «Альмерией», «Сельтой» и «Эспаньолом».

Коэффициенты матча Реал Мадрид — Бетис 1 1.42 X 5.10 2 6.70 Ставка

Примечательно, что во всех случаях «Реал» обыграл своих соперников в гостях.

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В недавней игре с «Эспаньолом» главным героем стал Карим Бензема. Лидер «Реала» оформил дубль за несколько минут до финального свистка.

«Бетис»

«Бетис» тем временем тоже еще ни разу не терял очки, но отстает от «Реала» по дополнительным показателям.

Судя по всему, «Бетис» действительно готов к борьбе как минимум за место в топ-6.

Во всяком случае, клуб из Севильи очень убедительно провел недавние матчи. Команда Мануэля Пеллегрини выиграла у «Эльче», «Мальорки» и «Осасуны».

Учитывая уровень конкуренции в Ла Лиге, это явно не тот случай, когда можно сказать, что «Бетис» обыграл слабых соперников. В Испании такие просто отсутствуют.

Прогноз и ставка

На «Реал» в этом матче можно поставить за 1.42, ничью букмекеры предлагают за 5.05, а победу «Бетиса» — за 6.75.

В прошлом сезоне «Реал» с трудом выиграл у «Бетиса» в гостях, а встреча в Мадриде завершилась вничью 0:0.

Скорее всего, «Реал» выиграет, но вряд ли разгромно — максимум с разницей в два мяча, не более. И вполне вероятно, что «Бетис» тоже забьет.

Ставка — победа «Реала» + обе забьют за 2.64.