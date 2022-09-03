«Лион» сыграет на своем поле против «Анже» в рамках шестого тура чемпионата Франции. Матч пройдет 3 сентября, начало — в 20:00 мск. «Лион» — «Анже»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лион»

«Ткачи» смогли забраться на 4-е место в турнирной таблице набрав 10 очков и стоит заметить, что у «Лиона» есть еще одна игра в запасе.

«Лион» в новом сезоне на данный момент провел три домашние встречи. Отставание от лидера ПСЖ составляет три балла.

Коэффициенты матча Лион — Анже 1 1.30 X 5.80 2 9.00 Ставка

В первом туре клуб победил «Аяччо» (2:1) на своем поле. Затем без особых усилий разгромил «Труа» (4:1). Только после этого была гостевая осечка с «Реймсом» (1:1).

Все прогнозы на Лигу 1

В последнем поединке Лиги 1 «Лион» переиграл «Осер» (2:1) дома. В случае потери очков конкурента может обойти «Монпелье», у которого на один пункт меньше.

«Анже»

По итогам пяти туров «Анже» занимает предпоследнее, 19 место с двумя баллами в активе. Только на одно очко меньше у последнего «Аяччо».

В новом сезоне Лиги 1 коллектив не знает побед. В двух стартовых турах он сыграл вничью, а в трех последних потерпел поражения.

«Черно-белые» прошлый сезон чемпионата Франции завершили на 14-м месте в турнирной таблице набрав при этом 41 очко после 38 сыгранных матчей. Команда смогла забить в ворота соперников 44 гола, а в свои пропустила — 55.

Последний тур прошлой Лиги 1 запомнился болельщикам «Анже» уверенно победой команды на домашнем стадионе над «Монпелье», которого «черно-белые» обыграли со счетом 2:0.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,28.

Успех гостей оценивается в 10,00, тогда как ничья — в 5.50.

Наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет, и в матче будет забито меньше 2,5 голов за 3,30.