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    «Лион» не позволит себя обойти

    «Лион» — «Анже». Прогноз (к. 3.30) и ставки на чемпионат Франции 3 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лион» — «Анже»
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    «Лион» не знает поражений в текущей Лиге 1
    «Лион» сыграет на своем поле против «Анже» в рамках шестого тура чемпионата Франции. Матч пройдет 3 сентября, начало — в 20:00 мск. «Лион» — «Анже»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 03 Сентября 2022 года
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    •  Лион 20:00 Анже Анже
  • Франция. Лига 1
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    «Лион»

    «Ткачи» смогли забраться на 4-е место в турнирной таблице набрав 10 очков и стоит заметить, что у «Лиона» есть еще одна игра в запасе.

    «Лион» в новом сезоне на данный момент провел три домашние встречи. Отставание от лидера ПСЖ составляет три балла.

    Коэффициенты матча Лион — Анже

  • 1
  • 1.30
  • X
  • 5.80
  • 2
  • 9.00
  • Ставка
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    В первом туре клуб победил «Аяччо» (2:1) на своем поле. Затем без особых усилий разгромил «Труа» (4:1). Только после этого была гостевая осечка с «Реймсом» (1:1).

    Все прогнозы на Лигу 1

    В последнем поединке Лиги 1 «Лион» переиграл «Осер» (2:1) дома. В случае потери очков конкурента может обойти «Монпелье», у которого на один пункт меньше.

    «Анже»

    По итогам пяти туров «Анже» занимает предпоследнее, 19 место с двумя баллами в активе. Только на одно очко меньше у последнего «Аяччо».

    В новом сезоне Лиги 1 коллектив не знает побед. В двух стартовых турах он сыграл вничью, а в трех последних потерпел поражения.

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  • 31/08/2022

    • «Черно-белые» прошлый сезон чемпионата Франции завершили на 14-м месте в турнирной таблице набрав при этом 41 очко после 38 сыгранных матчей. Команда смогла забить в ворота соперников 44 гола, а в свои пропустила — 55.

    Последний тур прошлой Лиги 1 запомнился болельщикам «Анже» уверенно победой команды на домашнем стадионе над «Монпелье», которого «черно-белые» обыграли со счетом 2:0.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,28.

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    Успех гостей оценивается в 10,00, тогда как ничья — в 5.50.

    Наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет, и в матче будет забито меньше 2,5 голов за 3,30.

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    «Лион» — «Анже»: прогноз, ставка (3.30), статистика, коэффициенты матча 03.09.2022. Прогнозы на футбол. «Лион» не позволит себя обойти
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