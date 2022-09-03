«Алавес»
«Алавес» по итогам прошлого сезона вылетел из Примеры. Коллектив финишировал на последней строке, набрав всего лишь 31 балл в 38 проведенных поединках.
Летом «славные» провели неплохую подготовку, проведя аж семь спаррингов, проиграв только один из них, четыре поединка они еще свели вничью и добились двух выигрышей.
Коэффициенты матча Алавес — Лас-Пальмас
Старт во втором по рангу дивизионе Испании клуб из Виктории может занести себе в актив, ведь были выиграны две проведенные встречи при одной мировой.
В первом туре «Алавес» переиграл на выезде «Леганес» со счетом 2:1, а во втором игровом дне справился в родных стенах с «Мирандесем» 1:0, после чего расписал выездную ничью с «Ибицей» 1:1.
«Лас-Пальмас»
«Лас-Пальмас» в прошлом сезоне имел возможность повысится до Примеры. Основную часть первенства клуб завершил на четвертой строке и получил право играть в плей-офф.
Однако там «сине-желтые» споткнулись же на первом сопернике, дважды проиграв в канарском дерби «Тенерифе» — 0:1 на выезде и 1:2 на своей территории.
Предсезонные спарринги островитяне провели не лучшим образом, выиграв лишь один поединок из шести проведенных, еще раз они проиграли и аж четыре встречи свели вничью.
Новый сезон Сегунды «Лас-Пальмас» начал домашней мировой с «Сарагосой» 0:0, после чего на выезде разгромил «Малагу» 4:0 и на своем поле переиграл дебютанта ФК «Андорру» 2:0.
Последний раз эти команды играли между собой в сезоне 2017/18. И тогда еще в рамках Примеры дважды выиграл «Алавес» — 2:0 дома и 4:0 на выезде.
Прогноз и ставка на «Алавес» — «Лас-Пальмас»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Алавеса» — 2.18, победа «Лас-Пальмаса» — 3.44, ничья — 3.24.
Обе команды очень хорошо начали чемпионат, но, как мы считаем, фактор своего поля поможет «славным» добыть три очка в свою копилку.