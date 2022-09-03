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    «Славные» окажутся сильнее канарцев

    «Алавес» — «Лас-Пальмас». Прогноз, ставка (к. 2.18) на футбол, чемпионат Испании, 3 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Алавес» — «Лас-Пальмас»
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    «Алавес»
    «Алавес» в родных стенах примет «Лас-Пальмас» в 4-м туре испанской Сегунды-2022/23. Поединок пройдет 3 сентября и начнется в 15:00 по мск. «Алавес» — «Лас-Пальмас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 03 Сентября 2022 года
    Алавес
  • Витория
    •  Алавес 15:00 Лас-Пальмас Лас-Пальмас
  • Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
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    «Алавес»

    «Алавес» по итогам прошлого сезона вылетел из Примеры. Коллектив финишировал на последней строке, набрав всего лишь 31 балл в 38 проведенных поединках.

    Летом «славные» провели неплохую подготовку, проведя аж семь спаррингов, проиграв только один из них, четыре поединка они еще свели вничью и добились двух выигрышей.

    Коэффициенты матча Алавес — Лас-Пальмас

  • 1
  • 2.25
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 3.40
  • Ставка
    •

    Старт во втором по рангу дивизионе Испании клуб из Виктории может занести себе в актив, ведь были выиграны две проведенные встречи при одной мировой.

    Все прогнозы на футбол

    В первом туре «Алавес» переиграл на выезде «Леганес» со счетом 2:1, а во втором игровом дне справился в родных стенах с «Мирандесем» 1:0, после чего расписал выездную ничью с «Ибицей» 1:1.

    «Лас-Пальмас»

    «Лас-Пальмас» в прошлом сезоне имел возможность повысится до Примеры. Основную часть первенства клуб завершил на четвертой строке и получил право играть в плей-офф.

    Однако там «сине-желтые» споткнулись же на первом сопернике, дважды проиграв в канарском дерби «Тенерифе» — 0:1 на выезде и 1:2 на своей территории.

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    • Предсезонные спарринги островитяне провели не лучшим образом, выиграв лишь один поединок из шести проведенных, еще раз они проиграли и аж четыре встречи свели вничью.

    Новый сезон Сегунды «Лас-Пальмас» начал домашней мировой с «Сарагосой» 0:0, после чего на выезде разгромил «Малагу» 4:0 и на своем поле переиграл дебютанта ФК «Андорру» 2:0.

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    Последний раз эти команды играли между собой в сезоне 2017/18. И тогда еще в рамках Примеры дважды выиграл «Алавес» — 2:0 дома и 4:0 на выезде.

    Прогноз и ставка на «Алавес» — «Лас-Пальмас»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Алавеса» — 2.18, победа «Лас-Пальмаса» — 3.44, ничья — 3.24.

    Обе команды очень хорошо начали чемпионат, но, как мы считаем, фактор своего поля поможет «славным» добыть три очка в свою копилку.

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    «Алавес» — «Лас-Пальмас»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 03.09.2022. Прогнозы на футбол. «Славные» окажутся сильнее канарцев
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