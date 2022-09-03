«Алавес» в родных стенах примет «Лас-Пальмас» в 4-м туре испанской Сегунды-2022/23. Поединок пройдет 3 сентября и начнется в 15:00 по мск. «Алавес» — «Лас-Пальмас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алавес»

«Алавес» по итогам прошлого сезона вылетел из Примеры. Коллектив финишировал на последней строке, набрав всего лишь 31 балл в 38 проведенных поединках.

Летом «славные» провели неплохую подготовку, проведя аж семь спаррингов, проиграв только один из них, четыре поединка они еще свели вничью и добились двух выигрышей.

Старт во втором по рангу дивизионе Испании клуб из Виктории может занести себе в актив, ведь были выиграны две проведенные встречи при одной мировой.

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В первом туре «Алавес» переиграл на выезде «Леганес» со счетом 2:1, а во втором игровом дне справился в родных стенах с «Мирандесем» 1:0, после чего расписал выездную ничью с «Ибицей» 1:1.

«Лас-Пальмас»

«Лас-Пальмас» в прошлом сезоне имел возможность повысится до Примеры. Основную часть первенства клуб завершил на четвертой строке и получил право играть в плей-офф.

Однако там «сине-желтые» споткнулись же на первом сопернике, дважды проиграв в канарском дерби «Тенерифе» — 0:1 на выезде и 1:2 на своей территории.

Предсезонные спарринги островитяне провели не лучшим образом, выиграв лишь один поединок из шести проведенных, еще раз они проиграли и аж четыре встречи свели вничью.

Новый сезон Сегунды «Лас-Пальмас» начал домашней мировой с «Сарагосой» 0:0, после чего на выезде разгромил «Малагу» 4:0 и на своем поле переиграл дебютанта ФК «Андорру» 2:0.

Последний раз эти команды играли между собой в сезоне 2017/18. И тогда еще в рамках Примеры дважды выиграл «Алавес» — 2:0 дома и 4:0 на выезде.

Прогноз и ставка на «Алавес» — «Лас-Пальмас»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Алавеса» — 2.18, победа «Лас-Пальмаса» — 3.44, ничья — 3.24.

Обе команды очень хорошо начали чемпионат, но, как мы считаем, фактор своего поля поможет «славным» добыть три очка в свою копилку.