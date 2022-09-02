«Леганес»
После трех туров текущего сезона Сегунды «Леганес» пребывает в зоне вылета на предпоследнем, 21-м месте с нулем очков.
Клуб ужасно начал кампанию, проиграв все три стартовые поединка, и при этом забил лишь один мяч, при четырех пропущенных.
Коэффициенты матча Леганес — Эйбар
Коллектив сперва дома проиграл «Алавесу» (1:2), затем проиграл на выезде «Овьедо» и «Луго» — дважды по 0:1.
Сейчас у команды серия поражений из четырех матчей, если также учесть неудачу в товарищеской встрече от «Вильярреала-Б» (1:2).
«Эйбар»
«Эйбар» демонстрирует прямо противоположные результаты, занимая третью позицию с семью очками в активе с отставанием в два балла от лидера «Гранады».
Столько же очков, сколько у гостей, имеет второй в таблице «Лас-Пальмас», четвертый «Алавес» и пятый «Альбасете».
С учетом контрольных поединков в предсезонный период клуб не знает поражений 10 матчей кряду при восьми победах.
Коллективу потерпел обидную неудачу в прошлой кампании Сегунды. Он был лидером до последнего тура, но проиграл в последнем туре аутсайдеру и опустился на третье место, после чего проиграл в плей-офф.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,60.
Успех гостей оценивается в 2,90, равно как и ничья — в 2,90.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,00.