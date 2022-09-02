2 сентября, в стартовом поединке 4-го тура второго испанского дивизиона, Сегунды, «Леганес» дома примет «Эйбар». Начало матча — 22:00 по мск. «Леганес» — «Эйбар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Леганес»

После трех туров текущего сезона Сегунды «Леганес» пребывает в зоне вылета на предпоследнем, 21-м месте с нулем очков.

Клуб ужасно начал кампанию, проиграв все три стартовые поединка, и при этом забил лишь один мяч, при четырех пропущенных.

Коэффициенты матча Леганес — Эйбар 1 2.65 X 3.00 2 2.95 Ставка

Коллектив сперва дома проиграл «Алавесу» (1:2), затем проиграл на выезде «Овьедо» и «Луго» — дважды по 0:1.

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Сейчас у команды серия поражений из четырех матчей, если также учесть неудачу в товарищеской встрече от «Вильярреала-Б» (1:2).

«Эйбар»

«Эйбар» демонстрирует прямо противоположные результаты, занимая третью позицию с семью очками в активе с отставанием в два балла от лидера «Гранады».

Столько же очков, сколько у гостей, имеет второй в таблице «Лас-Пальмас», четвертый «Алавес» и пятый «Альбасете».

С учетом контрольных поединков в предсезонный период клуб не знает поражений 10 матчей кряду при восьми победах.

Коллективу потерпел обидную неудачу в прошлой кампании Сегунды. Он был лидером до последнего тура, но проиграл в последнем туре аутсайдеру и опустился на третье место, после чего проиграл в плей-офф.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,60.

Успех гостей оценивается в 2,90, равно как и ничья — в 2,90.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,00.