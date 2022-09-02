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    «Эйбар» не заметит сопротивления «Леганеса»?

    «Леганес» — «Эйбар». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, чемпионат Испании, 2 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Леганес» — «Эйбар»
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    «Эйбар» идет на третьем месте
    2 сентября, в стартовом поединке 4-го тура второго испанского дивизиона, Сегунды, «Леганес» дома примет «Эйбар». Начало матча — 22:00 по мск. «Леганес» — «Эйбар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 02 Сентября 2022 года
    Леганес
  • Леганес
    •  Леганес 22:00 Эйбар Эйбар
  • Эйбар
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    «Леганес»

    После трех туров текущего сезона Сегунды «Леганес» пребывает в зоне вылета на предпоследнем, 21-м месте с нулем очков.

    Клуб ужасно начал кампанию, проиграв все три стартовые поединка, и при этом забил лишь один мяч, при четырех пропущенных.

    Коэффициенты матча Леганес — Эйбар

  • 1
  • 2.65
  • X
  • 3.00
  • 2
  • 2.95
  • Ставка
    •

    Коллектив сперва дома проиграл «Алавесу» (1:2), затем проиграл на выезде «Овьедо» и «Луго» — дважды по 0:1.

    Все прогнозы на футбол

    Сейчас у команды серия поражений из четырех матчей, если также учесть неудачу в товарищеской встрече от «Вильярреала-Б» (1:2).

    «Эйбар»

    «Эйбар» демонстрирует прямо противоположные результаты, занимая третью позицию с семью очками в активе с отставанием в два балла от лидера «Гранады».

    Столько же очков, сколько у гостей, имеет второй в таблице «Лас-Пальмас», четвертый «Алавес» и пятый «Альбасете».

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    • С учетом контрольных поединков в предсезонный период клуб не знает поражений 10 матчей кряду при восьми победах.

    Коллективу потерпел обидную неудачу в прошлой кампании Сегунды. Он был лидером до последнего тура, но проиграл в последнем туре аутсайдеру и опустился на третье место, после чего проиграл в плей-офф.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,60.

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    Успех гостей оценивается в 2,90, равно как и ничья — в 2,90.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,00.

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    «Леганес» — «Эйбар»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 02.09.2022. Прогнозы на футбол. «Эйбар» не заметит сопротивления «Леганеса»?
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