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    «Леганес» — «Эйбар». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, чемпионат Испании, 2 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Леганес» — «Эйбар»
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    «Леганес»
    В пятницу, 2 сентября, в стартовом поединке 4-го тура испанской Сегунды «Леганес» на своем поле примет «Эйбар». Начало матча запланировано на 22:00 по мск. «Леганес» — «Эйбар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 02 Сентября 2022 года
    Леганес
  • Леганес
    •  Леганес 22:00 Эйбар Эйбар
  • Эйбар
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    «Леганес»

    «Леганес», который еще пару лет тому назад играл в Примере, превратился в середняка Сегунды. Так, в прошлом сезоне он финишировал на 12-й строке в турнирной таблице.

    Этот же чемпионат «огурцы» начали просто отвратительно, проиграв все три стартовые поединка, забив за все это время лишь один гол, а пропустили в свои ворота уже четыре мяча.

    Коэффициенты матча Леганес — Эйбар

  • 1
  • 2.65
  • X
  • 3.00
  • 2
  • 2.95
  • Ставка
    •

    Начал коллектив из пригорода Мадрида с домашнего фиаско от «Алавеса» со счетом 1:2, после чего потерпел неудачи и в выездных встречах — от «Овьедо» и «Луго» с одинаковым результатом по 0:1.

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    Стоит отметить, что еще с учетом прошлого розыгрыша Сегунды у «Леганеса» аж три домашних поражения в пяти играх при одной победе и одной мировой.

    «Эйбар»

    «Эйбар» можно считать главным неудачником прошлого розыгрыша Сегунды. Команда лидировала до последнего тура, но проиграла в заключительной игре аутсайдеру и опустилась на третье место.

    Данная позиция позволила «оружейника» играть в плей-офф, но там они были остановлены уже на полуфинальной стадии, проиграв «Жироне», впоследствии добывшей билет в элиту.

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  • 29/08/2022

    • Предсезонку коллектив провел успешно, выиграв шесть игр из семи при одной ничьей. Также не проигрывала команда и в новом чемпионате, набрав семь баллов в трех встречах.

    Дома «Эйбар» переиграл 2:1 «Тенерифе» и 1:0 «Понфферадину», а также поделил очки на выезде с дублерами «Вильярреала» 2:2. На выезде он выиграл в Сегунде три из пяти последних поединков.

    В прошлом сезоне «Эйбар» в играх с «Леганесом» набрал четыре очка, сыграв 1:1 дома и добыв выездную победу со счетом 3:2.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Леганеса» предлагают — 2.52.

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    На викторию «Эйбара» дают — 2.97, ничья оценена — в 3.08.

    «Леганес» на своем поле будет настроен добыть первые очки в сезоне и наверняка хоть гол да забьет, а «Эйбар» в свою очередь очень мощно пока выглядит в атаке, так что без забитого мяча тоже не должен остаться. В общем, наш прогноз — обе забьют: да.

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    «Леганес» — «Эйбар»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 02.09.2022. Прогнозы на футбол. Будет произведен голевой бартер
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