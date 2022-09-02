«Леганес»
«Леганес», который еще пару лет тому назад играл в Примере, превратился в середняка Сегунды. Так, в прошлом сезоне он финишировал на 12-й строке в турнирной таблице.
Этот же чемпионат «огурцы» начали просто отвратительно, проиграв все три стартовые поединка, забив за все это время лишь один гол, а пропустили в свои ворота уже четыре мяча.
Коэффициенты матча Леганес — Эйбар
Начал коллектив из пригорода Мадрида с домашнего фиаско от «Алавеса» со счетом 1:2, после чего потерпел неудачи и в выездных встречах — от «Овьедо» и «Луго» с одинаковым результатом по 0:1.
Стоит отметить, что еще с учетом прошлого розыгрыша Сегунды у «Леганеса» аж три домашних поражения в пяти играх при одной победе и одной мировой.
«Эйбар»
«Эйбар» можно считать главным неудачником прошлого розыгрыша Сегунды. Команда лидировала до последнего тура, но проиграла в заключительной игре аутсайдеру и опустилась на третье место.
Данная позиция позволила «оружейника» играть в плей-офф, но там они были остановлены уже на полуфинальной стадии, проиграв «Жироне», впоследствии добывшей билет в элиту.
Предсезонку коллектив провел успешно, выиграв шесть игр из семи при одной ничьей. Также не проигрывала команда и в новом чемпионате, набрав семь баллов в трех встречах.
Дома «Эйбар» переиграл 2:1 «Тенерифе» и 1:0 «Понфферадину», а также поделил очки на выезде с дублерами «Вильярреала» 2:2. На выезде он выиграл в Сегунде три из пяти последних поединков.
В прошлом сезоне «Эйбар» в играх с «Леганесом» набрал четыре очка, сыграв 1:1 дома и добыв выездную победу со счетом 3:2.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Леганеса» предлагают — 2.52.
На викторию «Эйбара» дают — 2.97, ничья оценена — в 3.08.
«Леганес» на своем поле будет настроен добыть первые очки в сезоне и наверняка хоть гол да забьет, а «Эйбар» в свою очередь очень мощно пока выглядит в атаке, так что без забитого мяча тоже не должен остаться. В общем, наш прогноз — обе забьют: да.