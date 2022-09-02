В пятницу, 2 сентября, в стартовом поединке 4-го тура испанской Сегунды «Леганес» на своем поле примет «Эйбар». Начало матча запланировано на 22:00 по мск. «Леганес» — «Эйбар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Леганес»

«Леганес», который еще пару лет тому назад играл в Примере, превратился в середняка Сегунды. Так, в прошлом сезоне он финишировал на 12-й строке в турнирной таблице.

Этот же чемпионат «огурцы» начали просто отвратительно, проиграв все три стартовые поединка, забив за все это время лишь один гол, а пропустили в свои ворота уже четыре мяча.

Коэффициенты матча Леганес — Эйбар 1 2.65 X 3.00 2 2.95 Ставка

Начал коллектив из пригорода Мадрида с домашнего фиаско от «Алавеса» со счетом 1:2, после чего потерпел неудачи и в выездных встречах — от «Овьедо» и «Луго» с одинаковым результатом по 0:1.

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Стоит отметить, что еще с учетом прошлого розыгрыша Сегунды у «Леганеса» аж три домашних поражения в пяти играх при одной победе и одной мировой.

«Эйбар»

«Эйбар» можно считать главным неудачником прошлого розыгрыша Сегунды. Команда лидировала до последнего тура, но проиграла в заключительной игре аутсайдеру и опустилась на третье место.

Данная позиция позволила «оружейника» играть в плей-офф, но там они были остановлены уже на полуфинальной стадии, проиграв «Жироне», впоследствии добывшей билет в элиту.

Предсезонку коллектив провел успешно, выиграв шесть игр из семи при одной ничьей. Также не проигрывала команда и в новом чемпионате, набрав семь баллов в трех встречах.

Дома «Эйбар» переиграл 2:1 «Тенерифе» и 1:0 «Понфферадину», а также поделил очки на выезде с дублерами «Вильярреала» 2:2. На выезде он выиграл в Сегунде три из пяти последних поединков.

В прошлом сезоне «Эйбар» в играх с «Леганесом» набрал четыре очка, сыграв 1:1 дома и добыв выездную победу со счетом 3:2.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Леганеса» предлагают — 2.52.

На викторию «Эйбара» дают — 2.97, ничья оценена — в 3.08.

«Леганес» на своем поле будет настроен добыть первые очки в сезоне и наверняка хоть гол да забьет, а «Эйбар» в свою очередь очень мощно пока выглядит в атаке, так что без забитого мяча тоже не должен остаться. В общем, наш прогноз — обе забьют: да.