В 4 туре испанской Примеры «Сельта» примет «Кадис». Матч назначен на 2 сентября 22:00 мск. «Сельта» — «Кадис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сельта»

Старт сезона дается «кельтам» с большим трудом. Ничья, поражение и победа — вот такие результаты набрала команда.

«Сельта» разошлась миром с «Эспаньолом», закончив матч со счетом 2:2. Далее было крупное поражение от мадридского «Реала» со счетом 1:4. Вследствие него, у команды теперь отрицательная разница голов (-2).

Коэффициенты матча Сельта — Кадис 1 1.68 X 3.65 2 5.40 Ставка

В третьем туре хозяева одержали первую победу в сезоне, обыграв на выезде «Жирону» с минимальным результатом 1:0. Победный мяч забил Яго Аспас.

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В турнирной таблице «Сельта» находится на 12 месте. У нее 44 очка в активе.

«Кадис»

Гости располагаются на дне турнирной таблицы. В этом сезоне они еще не набирали очки. У них три поражения подряд.

Более того, во всех случаях «Кадис» не забивал в ворота соперника. Разница мячей составляет -7.

«Кадис» проиграл «Реал Сосьедаду» 0:1, уступил «Осасуне» 0:2 и пропустил 4 безответных мяча от «Атлетика» Бильбао.

У команды травмированы полузащитник Рубен Алькарас и защитник Исаак Карселен.

Прогноз и ставка

«Сельта» фаворит у букмекеров за 1.72. На победу «Кадиса» дают 5.20. Ничья в эжтом матче будет рассчитываться по коэффициенту 3.70.

У «Сельты» результаты не из лучших, но в отличие от соперника она хотя бы забивает. И забивала команда во всех трех турах, даже «Реалу».

«Кадис» в этом плане беспомощный, а выиграть матч без забитых голов невозможно. Ставка — победа «Сельты» за 1.72.