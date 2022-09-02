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    «Сельта» одержит вторую победу подряд?

    «Сельта» — «Кадис». Ставка (к. 1.72) и прогноз на футбол, Примера, 2 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сельта» — «Кадис»
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    Яго Аспас
    В 4 туре испанской Примеры «Сельта» примет «Кадис». Матч назначен на 2 сентября 22:00 мск. «Сельта» — «Кадис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 02 Сентября 2022 года
    Сельта
  • Виго
    •  Сельта 22:00 Кадис Кадис
  • Испания. Примера
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    «Сельта»

    Старт сезона дается «кельтам» с большим трудом. Ничья, поражение и победа — вот такие результаты набрала команда.

    «Сельта» разошлась миром с «Эспаньолом», закончив матч со счетом 2:2. Далее было крупное поражение от мадридского «Реала» со счетом 1:4. Вследствие него, у команды теперь отрицательная разница голов (-2).

    Коэффициенты матча Сельта — Кадис

  • 1
  • 1.68
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 5.40
  • Ставка
    •

    В третьем туре хозяева одержали первую победу в сезоне, обыграв на выезде «Жирону» с минимальным результатом 1:0. Победный мяч забил Яго Аспас.

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    В турнирной таблице «Сельта» находится на 12 месте. У нее 44 очка в активе.

    «Кадис»

    Гости располагаются на дне турнирной таблицы. В этом сезоне они еще не набирали очки. У них три поражения подряд.

    Более того, во всех случаях «Кадис» не забивал в ворота соперника. Разница мячей составляет -7.

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  • 30/08/2022

    • «Кадис» проиграл «Реал Сосьедаду» 0:1, уступил «Осасуне» 0:2 и пропустил 4 безответных мяча от «Атлетика» Бильбао.

    У команды травмированы полузащитник Рубен Алькарас и защитник Исаак Карселен.

    Прогноз и ставка

    «Сельта» фаворит у букмекеров за 1.72. На победу «Кадиса» дают 5.20. Ничья в эжтом матче будет рассчитываться по коэффициенту 3.70.

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    У «Сельты» результаты не из лучших, но в отличие от соперника она хотя бы забивает. И забивала команда во всех трех турах, даже «Реалу».

    «Кадис» в этом плане беспомощный, а выиграть матч без забитых голов невозможно. Ставка — победа «Сельты» за 1.72.

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    «Сельта» — «Кадис»: прогноз, ставка (1.72), статистика, коэффициенты матча 02.09.2022. Прогнозы на футбол. «Сельта» одержит вторую победу подряд?
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