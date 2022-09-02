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    «Боруссия» и «Хоффенхайм» покажут результативный футбол

    «Боруссия» Дортмунд — «Хоффенхайм». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Бундеслига, 2 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Дортмунд — «Хоффенхайм»
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    Марко Ройс
    В 5 туре немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» примет «Хоффенхайм» на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Поединок состоится 2 сентября в 21:30 мск. «Боруссия» Дортмунд — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 02 Сентября 2022 года
    Боруссия Д
  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 21:30 Хоффенхайм Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
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    «Боруссия» Дортмунд

    Дортмундцы провели 4 тура, после которых они занимают 5 место в турнирной таблице Бундеслиги. На счету команды 9 баллов.

    В этом сезоне «Боруссия» выиграла 3 матча из четырех. В одном случае она потерпела поражение. Единственная неудача у «шмелей» была в игре с «Вердером», которому они проиграли со счетом 2:3.

    Коэффициенты матча Боруссия Д — Хоффенхайм

  • 1
  • 1.62
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 4.60
  • Ставка
    •

    Стартовала команда с победы над «Байером» (1:0). Также она разобралась с «Фрайбургом» (3:1) и обыграла «Герту» (1:0).

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    Травмированы Доньелл Мален. Под вопросом по той же причине Махмуд Дахуд.

    «Хоффенхайм»

    Неудачно стартовав в чемпионате, «Хоффенхайм» выдал серию побед, которая подняла его до 4 строчки. Теперь у гостей 9 очков, а в случае победы они могут получить неплохую фору.

    Команда начала сезон в Бундеслиге с поражения от «Боруссии» Менхенгладбах со счетом 1:3. В следующем же туре она исправилась и на своем поле выиграла у 3:2.

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  • 30/08/2022

    • Закрепить успех «Хоффе» удалось в поединке против «Байера», который закончился разгромной победой со счетом 3:0. В прошлом туре коллектив скромно выиграл у «Аугсбурга», забив лишь один мяч.

    Не сыграют Эрмин Бичакчич, Стэнли Нсоки, Филипп Пентке и Бенжамин Хубнер.

    Прогноз и ставка

    Поставить на победу «Боруссии» можно с коэффициентом 1.64. На победу «Хоффенхайма» букмекеры предлагают 4.60.

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    «Хоффенхайм» выиграл три матча подряд и в последних двух даже не пропускал. Возможно, гостям удастся развить успех и продлить свою беспроигрышную серию.

    В этом поединке можно поставить на двойной исход Х2, который дают за 2.30.

    Также стоит учесть, что последние матчи команд завершаются результативным исходом. В трех матчах подряд забивалось как минимум 4 мяча. На тотал больше 3.5 можно поставить с коэффициентом 1.95.

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    «Боруссия» Дортмунд — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 02.09.2022. Прогнозы на футбол. «Боруссия» и «Хоффенхайм» покажут результативный футбол
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