В 5 туре немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» примет «Хоффенхайм» на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Поединок состоится 2 сентября в 21:30 мск. «Боруссия» Дортмунд — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» Дортмунд

Дортмундцы провели 4 тура, после которых они занимают 5 место в турнирной таблице Бундеслиги. На счету команды 9 баллов.

В этом сезоне «Боруссия» выиграла 3 матча из четырех. В одном случае она потерпела поражение. Единственная неудача у «шмелей» была в игре с «Вердером», которому они проиграли со счетом 2:3.

Коэффициенты матча Боруссия Д — Хоффенхайм 1 1.62 X 4.50 2 4.60 Ставка

Стартовала команда с победы над «Байером» (1:0). Также она разобралась с «Фрайбургом» (3:1) и обыграла «Герту» (1:0).

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«Хоффенхайм»

Неудачно стартовав в чемпионате, «Хоффенхайм» выдал серию побед, которая подняла его до 4 строчки. Теперь у гостей 9 очков, а в случае победы они могут получить неплохую фору.

Команда начала сезон в Бундеслиге с поражения от «Боруссии» Менхенгладбах со счетом 1:3. В следующем же туре она исправилась и на своем поле выиграла у 3:2.

Закрепить успех «Хоффе» удалось в поединке против «Байера», который закончился разгромной победой со счетом 3:0. В прошлом туре коллектив скромно выиграл у «Аугсбурга», забив лишь один мяч.

Не сыграют Эрмин Бичакчич, Стэнли Нсоки, Филипп Пентке и Бенжамин Хубнер.

Прогноз и ставка

Поставить на победу «Боруссии» можно с коэффициентом 1.64. На победу «Хоффенхайма» букмекеры предлагают 4.60.

«Хоффенхайм» выиграл три матча подряд и в последних двух даже не пропускал. Возможно, гостям удастся развить успех и продлить свою беспроигрышную серию.

В этом поединке можно поставить на двойной исход Х2, который дают за 2.30.

Также стоит учесть, что последние матчи команд завершаются результативным исходом. В трех матчах подряд забивалось как минимум 4 мяча. На тотал больше 3.5 можно поставить с коэффициентом 1.95.