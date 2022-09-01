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    В Хьюстоне забьет кто-то один

    «Хьюстон Динамо» — «Лос-Анжелес». Прогноз, ставка (к. 2.37) на футбол, МЛС, 1 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Хьюстон Динамо» — «Лос-Анжелес»
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    Карлос Вела
    «Хьюстон Динамо» сыграет на своем поле с «Лос-Анжелесом» в рамках 28-го тура чемпионата США. Матч пройдет 1 сентября, начало — в 03:30 мск. «Хьюстон Динамо» — «Лос-Анжелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Хьюстон Динамо»

    Эта команда ныне находится на последнем месте в Западной конференции. В 27 матчах набрано 26 очков.

    В минувшем туре своего чемпионата команда проиграла. Причем на выезде она уступила «Миннесоте» (2:1).

    При этом «Хьюстон Динамо» явно не балует стабильностью результатов. Да и оборона частенько дает сбои (45 раз).

    Все прогнозы на футбол

    «Хьюстон Динамо» традиционно сложно противостоит «Лос-Анжелесу». Из пяти последних матчей проиграно два при трех паритетах.

    «Лос-Анжелес»

    В МЛС эта команда лидирует в своей конференции. Отрыв от ближайшего конкурента составляет 6 очков.

    При этом атакует «Лос-Анжелес» мощно. В 27 матчах игроки команды забили уже 56 раз.

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    • В предыдущем туре «Лос-Анжелес» остался без очков. На выезде лидер разгромно уступил «Остину» (4:1).

    В этом поединке «Лос-Анжелес» придется крайне тяжело. Команда проиграла два своих последних поединка.

    Прогноз и ставка

    На победу «Лос-Анжелеса» в этом матче можно поставить за 1.95, ничью букмекеры предлагают взять за 3.80, а победу «Хьюстон Динамо» — за 3.50.

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    «Хьюстон Динамо» постарается выбраться со дна таблицы.

    «Лос-Анжелес» в последних матчах выглядит не лучшим образом.

    «Лос-Анжелес» наверняка постарается максимально эффективно сыграть в атаке, да и в обороне команда должна преуспеть. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.37.

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    «Хьюстон Динамо» — «Лос-Анжелес»: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 01.09.2022. Прогнозы на футбол. В Хьюстоне забьет кто-то один
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