«Хьюстон Динамо» сыграет на своем поле с «Лос-Анжелесом» в рамках 28-го тура чемпионата США. Матч пройдет 1 сентября, начало — в 03:30 мск. «Хьюстон Динамо» — «Лос-Анжелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хьюстон Динамо»

Эта команда ныне находится на последнем месте в Западной конференции. В 27 матчах набрано 26 очков.

В минувшем туре своего чемпионата команда проиграла. Причем на выезде она уступила «Миннесоте» (2:1).

При этом «Хьюстон Динамо» явно не балует стабильностью результатов. Да и оборона частенько дает сбои (45 раз).

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«Хьюстон Динамо» традиционно сложно противостоит «Лос-Анжелесу». Из пяти последних матчей проиграно два при трех паритетах.

«Лос-Анжелес»

В МЛС эта команда лидирует в своей конференции. Отрыв от ближайшего конкурента составляет 6 очков.

При этом атакует «Лос-Анжелес» мощно. В 27 матчах игроки команды забили уже 56 раз.

В предыдущем туре «Лос-Анжелес» остался без очков. На выезде лидер разгромно уступил «Остину» (4:1).

В этом поединке «Лос-Анжелес» придется крайне тяжело. Команда проиграла два своих последних поединка.

Прогноз и ставка

На победу «Лос-Анжелеса» в этом матче можно поставить за 1.95, ничью букмекеры предлагают взять за 3.80, а победу «Хьюстон Динамо» — за 3.50.

«Хьюстон Динамо» постарается выбраться со дна таблицы.

«Лос-Анжелес» в последних матчах выглядит не лучшим образом .

«Лос-Анжелес» наверняка постарается максимально эффективно сыграть в атаке, да и в обороне команда должна преуспеть. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.37.