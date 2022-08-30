«Лидс» сыграет на своем поле с «Эвертоном» в рамках 5-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 30 августа, начало — в 22:00 мск. «Лидс» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лидс»

«Лидс» находится на третьей строчке, набрав в трех матчах семь очков.

Вряд ли кто-то мог подумать, что команда Джесси Марша будет так здорово выглядеть на старте сезона. Но благодаря качественной работе «Лидс», можно сказать, не заметил потерю ключевых исполнителей.

Коэффициенты матча Лидс — Эвертон 1 2.10 X 3.55 2 3.35 Ставка

В позапрошлом туре «Лидс» нокаутировал «Челси» — 3:0. Однако уже в прошлом поединке АПЛ йоркширцы проиграли «Брайтону» (0:1) на выезде.

Все прогнозы на АПЛ

Перед этим «Лидс» одержал победу над «Вулверхэмптоном» и сыграл вничью с «Саутгемптоном». И ранее на этой неделе команда Марша выиграла у «Барнсли» в Кубке лиги.

«Эвертон»

«Эвертон» начал чемпионат крайне неудачно. В четырех стартовых поединках команда набрала лишь два пункта.

Команда Фрэнка Лэмпарда пока выглядит не лучшим образом. Да и забили мерсисайдцы всего 3 гола.

Минувший тур принес команде первый зачетный балл. На выезде «Эвертон» не сумел обыграть «Брентфорд» (1:1).

Единственная победа «Ирисок» в пяти официальных поединках нового сезона пришлась на 2-й раунд Кубка Лиги над заштатным «Флитвуд Таун» (1:0).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,15.

Успех гостей оценивается в 3,25, тогда как ничья — в 3,50.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,60.