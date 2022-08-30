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    Удержится ли «Лидс» на пятой строчке?

    «Лидс» — «Эвертон». Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, АПЛ, 30 августа 2022 года

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    «Лидс» занимает пятое место
    «Лидс» сыграет на своем поле с «Эвертоном» в рамках 5-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 30 августа, начало — в 22:00 мск. «Лидс» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 30 Августа 2022 года
    Лидс
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    «Лидс»

    «Лидс» находится на третьей строчке, набрав в трех матчах семь очков.

    Вряд ли кто-то мог подумать, что команда Джесси Марша будет так здорово выглядеть на старте сезона. Но благодаря качественной работе «Лидс», можно сказать, не заметил потерю ключевых исполнителей.

    Коэффициенты матча Лидс — Эвертон

  • 1
  • 2.10
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 3.35
  • Ставка
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    В позапрошлом туре «Лидс» нокаутировал «Челси» — 3:0. Однако уже в прошлом поединке АПЛ йоркширцы проиграли «Брайтону» (0:1) на выезде.

    Все прогнозы на АПЛ

    Перед этим «Лидс» одержал победу над «Вулверхэмптоном» и сыграл вничью с «Саутгемптоном». И ранее на этой неделе команда Марша выиграла у «Барнсли» в Кубке лиги.

    «Эвертон»

    «Эвертон» начал чемпионат крайне неудачно. В четырех стартовых поединках команда набрала лишь два пункта.

    Команда Фрэнка Лэмпарда пока выглядит не лучшим образом. Да и забили мерсисайдцы всего 3 гола.

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  • Сегодня

    • Минувший тур принес команде первый зачетный балл. На выезде «Эвертон» не сумел обыграть «Брентфорд» (1:1).

    Единственная победа «Ирисок» в пяти официальных поединках нового сезона пришлась на 2-й раунд Кубка Лиги над заштатным «Флитвуд Таун» (1:0).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,15.

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    Успех гостей оценивается в 3,25, тогда как ничья — в 3,50.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,60.

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    «Лидс» — «Эвертон»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 30.08.2022. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Лидс» на пятой строчке?
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