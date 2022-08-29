ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг ХоланнКороли камбэков. 19-минутный хет-трик Холанна потушил огонь «Кристал Пэлас» «Ливерпуль» — «Борнмут»Какой еще кризис? «Ливерпуль» ответил на поражение от «МЮ» яркой победой Гильермо АбаскальМосковский «Спартак» вернул себе лидерство. Замены сделали свое дело
  • 09:29
    • Норманн может перейти в «Динамо» или «Локомотив»
  • 09:02
    • «Торпедо» может купить защитника «Риу Аве»
  • 08:41
    • «Атлетик» объявил о переходе полузащитника «ПСЖ»
  • 08:33
    • Агент: У Кокорина много предложений, не только от «Ариса»
  • 08:22
    • Дзюба — худший игрок «Адана Демирспор» в матче с «Умраниеспором»
  • 08:12
    • «Динамо» подпишет уругвайского защитника
  • 00:56
    • «Севилья» проиграла «Альмерии» в андалусийском дерби
    Все новости спорта

    «Гэлакси» результативно пролетит?

    «Нью-Инглэнд Революшн» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Ставка (к. 2.16) и прогноз на футбол, МЛС, 29 августа 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на MLS
    Прогноз и ставки на «Нью-Инглэнд Революшн» — «Лос-Анджелес Гэлакси»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Чичарито
    В матче регулярного чемпионата МЛС «Нью-Инглэнд Революшн» примет «Лос-Анджелес Гэлакси». Событие запланировано на 29 августа 03:00 мск. «Нью-Инглэнд Революшн» — «Лос-Анджелес Гэлакси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. США. MLS 29 Августа 2022 года

    «Нью-Инглэнд Революшн»

    Хозяева занимают 9 место в турнирной таблице Восточной конференции. За 26 туров они набрали 34 очка. Команда не смогла выиграть последние две встречи.

    В прошлом матче «Нью-Инглэнд Революшн» крупно проиграл на выезде «Монреалю», пропустив от него 4 мяча. Это поражение стало для команды самым крупным за последнее время.

    Перед этим «революционеры» сыграли вничью с «Торонто» (2:2), а также обыграли «Орландо» (3:0) и «ДС Юнайтед» (1:0).

    Все прогнозы на футбол

    Дома «Нью-Инглэнд» не проигрывает начиная с 3 апреля. Это больше 10 матчей.

    «Лос-Анджелес Гэлакси»

    Гости располагаются на 8 позиции в таблице Запада с 34 баллами, которые они набрали за 25 выступлений в этом сезоне. За последние 4 матча у них только одна победа.

    «Лос-Анджелес Гэлакси» в прошлых турах обыграл «Ванкувер» со счетом 5:2 и разошелся миром с «Сиэтлом», сыграв вничью 3:3.

  • Игра на выбывание. Почему ваша любимая команда не выиграет ЧМ-2022
  • Все причины, по которым ряд команд со всего мира не выиграет чемпионат мира в Катаре
  • 24/08/2022

    • 7 августа «Гэлакси» потерпел свое последнее поражение, в рамках которого он не справился с «Канзас-Сити», уступив 2:4.

    Выездная серия оставляет желать лучшего. «Галактикос» проиграли 4 матча подряд, а с учетом ничьи, не смогли выиграть в последних 5 выездах.

    Прогноз и ставка

    2.14 и 3.25 — вот так букмекеры оценивают команды в этом матче. Так что фаворитом является «Нью-Инглэнд».

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Вполне возможно, что «Лос-Анджелес» потерпит неудачу. «Революшн» очень долго не проигрывают у себя дома и довольно редко дают сопернику разгуляться в плане результативности.

    Можно взять двойной исход, при котором хозяева не проиграют и тотал матча будет больше 2.5 (2.16). Тотал больше, поскольку «Лос-Анджелес» весело проводит свои поединки, позволяя забивать себе и сопернику, а в последних матчах даже больше двух голов.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.91
  • Прогноз на матч Урал — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Колос — Рух
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Локомотив — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Кривбасс
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ницца — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Славия Мозырь — Витебск
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Днепр-1
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Торпедо — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Рубин — КамАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Днепр Могилев — Гомель
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Реймс — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 18:05
    •  2.50
  • Прогноз на матч Вердер — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Нью-Инглэнд Революшн» — «Лос-Анджелес Гэлакси»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 29.08.2022. Прогнозы на футбол. «Гэлакси» результативно пролетит?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры