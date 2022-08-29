В матче регулярного чемпионата МЛС «Нью-Инглэнд Революшн» примет «Лос-Анджелес Гэлакси». Событие запланировано на 29 августа 03:00 мск. «Нью-Инглэнд Революшн» — «Лос-Анджелес Гэлакси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Инглэнд Революшн»

Хозяева занимают 9 место в турнирной таблице Восточной конференции. За 26 туров они набрали 34 очка. Команда не смогла выиграть последние две встречи.

В прошлом матче «Нью-Инглэнд Революшн» крупно проиграл на выезде «Монреалю», пропустив от него 4 мяча. Это поражение стало для команды самым крупным за последнее время.

Перед этим «революционеры» сыграли вничью с «Торонто» (2:2), а также обыграли «Орландо» (3:0) и «ДС Юнайтед» (1:0).

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Дома «Нью-Инглэнд» не проигрывает начиная с 3 апреля. Это больше 10 матчей.

«Лос-Анджелес Гэлакси»

Гости располагаются на 8 позиции в таблице Запада с 34 баллами, которые они набрали за 25 выступлений в этом сезоне. За последние 4 матча у них только одна победа.

«Лос-Анджелес Гэлакси» в прошлых турах обыграл «Ванкувер» со счетом 5:2 и разошелся миром с «Сиэтлом», сыграв вничью 3:3.

7 августа «Гэлакси» потерпел свое последнее поражение, в рамках которого он не справился с «Канзас-Сити», уступив 2:4.

Выездная серия оставляет желать лучшего. «Галактикос» проиграли 4 матча подряд, а с учетом ничьи, не смогли выиграть в последних 5 выездах.

Прогноз и ставка

2.14 и 3.25 — вот так букмекеры оценивают команды в этом матче. Так что фаворитом является «Нью-Инглэнд».

Вполне возможно, что «Лос-Анджелес» потерпит неудачу. «Революшн» очень долго не проигрывают у себя дома и довольно редко дают сопернику разгуляться в плане результативности.

Можно взять двойной исход, при котором хозяева не проиграют и тотал матча будет больше 2.5 (2.16). Тотал больше, поскольку «Лос-Анджелес» весело проводит свои поединки, позволяя забивать себе и сопернику, а в последних матчах даже больше двух голов.