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    «Фенербахче» продлит свою серию из побед

    «Коньяспор» — «Фенербахче». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Суперлига Турции, 29 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Коньяспор» — «Фенербахче»
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    Алтай Байындыр
    «Коньяспор» на своем поле сыграет против «Фенербахче» в рамках 4-го тура чемпионата Турции. Матч состоится 29 августа, начало — 19:15 (мск). «Коньяспор» — «Фенербахче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 29 Августа 2022 года
    Коньяспор
  • Конья
    •  Коньяспор 19:15 Фенербахче Фенербахче
  • Стамбул
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    «Коньяспор»

    «Бело-зеленые» после 3-х сыгранных матчей занимают 10-е место в турнирной таблице Суперлиги Турции набрав при этом 5 очков. Команда забила своим соперникам 4 гола и не пропустила ни одного.

    Стартовали «Коньяспор» в новом сезоне с двух сухих ничьих с такими соперниками как «Анкарагюджю» и «Башакшехир», завершив эти два поединка с одинаковым счетом 0:0.

    А в последнем туре Суперлиги Турции «бело-зеленые» смогли добыть свою первую победу разгромив на выезде «Истанбулспор», переиграв их со счетом 0:4, забив по два гола в каждом тайме.

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    Так же между матчами Суперлиги «Коньяспор» провел второй поединок в Лиге Конференций против «Вадуца». В первом матче команды разошлись ничьей, а в этом «бело-зеленые» проиграли на своем поле со счетом 2:4.

    «Фенербахче»

    «Жёлтые» после трех туров смогли забраться на второе место в турнирной таблице Суперлиги Турции набрав 7 очков. Эта команда забила больше всего голов — 13, а пропустила в свои ворота — 5.

    «Фенербахче» очень хорошо стартовал в Суперлиге и еще не разу не проиграл своим соперникам. Команда выиграла 2 из трех матчей и стоит заметить, что почти в каждом поединке доводила счет до разгромного.

    И таким образом «желтые» набирали очки в матчах против «Касымпаша» (0:6), «Аданадемирспор» (4:2) и «Аустрия» (4:1). И только в первом туре «Фенербахче» не смог определить сильнейшего с «Умраниеспором» завершив встречу результативной ничьей со счетом 3:3.

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    • Так же «желтые» без особых усилий прошли «Аустрию» в квалификации Лиги Европы обыграв их дважды (0:2 на выезде и 4:1 дома).

    Прогноз и ставка

    На победу «Коньяспора» в этом матче можно поставить за 3.52, ничью букмекеры предлагают взять за 3.74, а победу «Фенербахче» — за 2.10.

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    Прогноз — Обе команды находятся в хорошей форме и имеют высокие амбиции. Но «Фенербахче» более опытный коллектив, который будет бороться за чемпионство и поэтому всеми силами постарается забрать такие важные 3 очка.

    Ставка — Победа «Фенербахче» за 2.10.

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    «Коньяспор» — «Фенербахче»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 29.08.2022. Прогнозы на футбол. «Фенербахче» продлит свою серию из побед
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