«Арсенал» Тула сыграет на своем поле с «Енисеем» в рамках 7-го тура чемпионата России. Матч пройдет 29 августа, начало — в 20:00 мск. «Арсенал» Тула — «Енисей»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал» Тула

Туляки начали сезон за здравие, но резко снизили обороты. Нынешнее 8 место в таблице явно не соответствует клубным амбициям.

Олегу Кононову не позавидуешь. От наставника ждали быстрых результатов, но пока непонятно, за счет чего «канониры» собираются возвращаться в РПЛ.

Минувший тур сложился для команды неудачно. «Арсенал» Тула на выезде расписал мировую с «Родиной» (1:1).

Прогнозы на ФНЛ

«Арсенал» Тула наверняка максимально настроится на этот поединок. «Енисей» является крепким раздражителем, к тому же находится выше в таблице.

«Енисей»

Красноярский клуб пока пятый. При этом «Енисей» набрал 11 очков — столько же, сколько и у идущей третьей «Балтики».

В атаке «Енисей» не особо убедителен. В 6 матчах игроки команды забила всего 9 мячей.

В предыдущем туре «Енисей» снова добыл максимальный результат. Дома красноярцы переиграли «Шинник» (2:1).

В этом поединке «Енисей» наверняка сыграет в привычном стиле. У красноярцев наверняка имеется мотивация подняться в четверку лидеров.

Прогноз и ставка

На победу «Арсенала» Тула в этом матче можно поставить за 1.96, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу «Енисея» — за 3.60.

«Арсенал» Тула постарается приблизиться к лидерам.

«Енисей» не столь результативно атакует .

Обе команды намерены искать счастья в атаке, но повезет кому-то одному. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.07.