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    В Туле забьют не все

    «Арсенал» Тула — «Енисей». Прогноз, ставка (к. 2.07) на футбол, Первая лига, 29 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» Тула — «Енисей»
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    Кирилл Панченко
    «Арсенал» Тула сыграет на своем поле с «Енисеем» в рамках 7-го тура чемпионата России. Матч пройдет 29 августа, начало — в 20:00 мск. «Арсенал» Тула — «Енисей»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 29 Августа 2022 года
    Арсенал Тула
  • Тула
    •  Арсенал Тула 20:00 Енисей Енисей
  • Красноярск
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    «Арсенал» Тула

    Туляки начали сезон за здравие, но резко снизили обороты. Нынешнее 8 место в таблице явно не соответствует клубным амбициям.

    Олегу Кононову не позавидуешь. От наставника ждали быстрых результатов, но пока непонятно, за счет чего «канониры» собираются возвращаться в РПЛ.

    Минувший тур сложился для команды неудачно. «Арсенал» Тула на выезде расписал мировую с «Родиной» (1:1).

    Прогнозы на ФНЛ

    «Арсенал» Тула наверняка максимально настроится на этот поединок. «Енисей» является крепким раздражителем, к тому же находится выше в таблице.

    «Енисей»

    Красноярский клуб пока пятый. При этом «Енисей» набрал 11 очков — столько же, сколько и у идущей третьей «Балтики».

    В атаке «Енисей» не особо убедителен. В 6 матчах игроки команды забила всего 9 мячей.

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    • В предыдущем туре «Енисей» снова добыл максимальный результат. Дома красноярцы переиграли «Шинник» (2:1).

    В этом поединке «Енисей» наверняка сыграет в привычном стиле. У красноярцев наверняка имеется мотивация подняться в четверку лидеров.

    Прогноз и ставка

    На победу «Арсенала» Тула в этом матче можно поставить за 1.96, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу «Енисея» — за 3.60.

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    «Арсенал» Тула постарается приблизиться к лидерам.

    «Енисей» не столь результативно атакует.

    Обе команды намерены искать счастья в атаке, но повезет кому-то одному. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.07.

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    «Арсенал» Тула — «Енисей»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 29.08.2022. Прогнозы на футбол. В Туле забьют не все
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