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    «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 27 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»
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    Эрлинг Холанн
    «Манчестер Сити» на своем поле сыграет против «Кристал Пэласа» в рамках 4-го тура АПЛ. Матч состоится 27 августа, начало — 17:00 (мск). «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 27 Августа 2022 года

    «Манчестер Сити»

    «Горожане» после 3-х сыгранных матчей в новом сезоне занимают 2-е место в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги набрав при этом 7 очков. Команда забивала соперникам 9 голов, а в свои ворота пропустила — 3.

    Старт нового сезона АПЛ «Манчестер Сити» начал с двух побед подряд над такими соперниками как «Вест Хэм», которого они обыграли со счетом 0:2 и «Борнмут», который был разгромлен «горожанами» со счетом 4:0.

    Коэффициенты матча Манчестер Сити — Кристал Пэлас

  • 1
  • 1.18
  • X
  • 7.30
  • 2
  • 16.00
  • Ставка
    •

    После этого у «Ман Сити» был выезд к «Ньюкаслу Юнайтед». В этом матче команды трижды обменивались голами, но так и не определили сильнейшего завершив поединок со счетом 3:3. Стоит заметить, что в каждом тайме было забито по три гола.

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    А в среду «горожане» провели товарищеский поединок с испанской «Барселоной», который так же завершился ничьей со счетом 3:3.

    «Кристал Пэлас»

    «Орлы» в свою очередь, не так удачно стартовали в новом сезоне и после 3-х сыгранных матчей занимают 9-ю строчку турнирной таблицы набрав 4 очка. Этот коллектив забивал и пропускал одинаковое количество голов — 4/4.

    «Кристал Пэлас» в новом сезоне идет по нарастающей и с каждым матчем лучшает свои результаты. В первом туре АПЛ «орлы» проиграли лондонскому «Арсеналу» на своем поле со счетом 0:2.

    После этого «Кристал Пэлас» ездил в гости к «Ливерпулю», с которым не определил сильнейшего и разошелся со счетом 1:1. Но отметим, что «Ливерпуль» почти весь второй тайм играл в меньшинстве.

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    • А в последнем матче «орлы» смогли уверенно обыграть «Астон Виллу» на своем поле со счетом 3:1. Так же «Кристал Пэлас» продолжит свою борьбу в Кубке Английской Лиги так как в 1/32 смог обыграть «Оксфорд Юнайтед» со счетом 0:2.

    Прогноз и ставка

    На победу «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.20, ничью букмекеры предлагают взять за 7.90, а победу «Кристал Пэласа» — за 15.00.

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    Прогноз — В этом матче явным фаворитом является «Манчестер Сити», который в данный момент показывает отличные результаты и демонстрирует свою сильную атакующую игру. В последних матчах именно в первом тайме «Сити» забивает минимум два гола, поэтому и в этой встрече не будет исключения.

    Ставка — Тотал первого тайма больше 1.5 за 2.05.

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    «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 27.08.2022. Прогнозы на футбол. Результативный первый тайм
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