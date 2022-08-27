«Майнц» на своем поле сыграет против «Байера» в рамках 4-го тура Бундеслиги. Матч состоится 27 августа, начало — 16:30 (мск). «Майнц» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Майнц»

«Красно-белые» очень хорошо начали новый сезон и в данный момент занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата Германии набрав 7 очков. Больше баллов в своем активе имеет только мюнхенская «Бавария».

«Майц» в первом и третьем туре провел выездные поединки против таких соперников как «Аугсбург» и «Бохум», которых смог обыграть завершив матчи с одинаковым счетом 1:2. Стоит заметить, что в обеих матчах именно «красно-белые» первыми открывали счет в поединке.

Коэффициенты матча Майнц — Байер 1 2.70 X 3.75 2 2.40 Ставка

А во втором туре Бундеслиги «Майнц» на своем поле принимал берлинский «Унион» и в этом матче команды не определив сильнейшего, и не показав результативных действий разошлись ничьей со счетом 0:0.

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«Майнц» проводит беспроигрышную серию, которая длится уже 6 поединков подряд во всех турнирах — 2 раза команда сыграла вничью и 4 раза смогла одержать победы.

«Байер»

«Фармацевты» неожиданно для всех полностью провалили старт нового сезона в Бундеслиги. И в данный момент «Байер» и «Бохум» являются единственными командами, которые за 3 матча не смогли набрать ни одного очка.

В первом туре чемпионата Германии «Байер» ездил в гости к дортмундской «Боруссии» и потерпев там минимальное поражение проиграл со счетом 1:0, пропустив гол в свои ворота еще на 10-й минуте первого тайма.

После этого у «фармацевтов» было два домашних матча, в которых они так же потерпели поражения. Сначала «Байер» проиграл «Аугсбургу» со счетом 1:2, а после был разгромлен «Хоффенхаймом» со счетом 0:3.

«Байер» так же потерпел поражение в матче 1/32 Кубка Германии где его соперником был «Эльфсберг», который смог победить «фармацевтов» со счетом 4:3.

Прогноз и ставка

На победу «Майнца» в этом матче можно поставить за 2.76, ничью букмекеры предлагают взять за 3.82, а победу «Байера» — за 2.49.

Прогноз — «Байер» находится в отвратительной форме и проигрывает даже слабым соперникам. «Майнц» в данный момент набрал очень хороший ход и на свое родном стадионе захочет пролить свою серию без поражений и обыграет «фармацевтов».

Ставка — Победа «Майнца» за 2.76.