«Лейпциг» сыграет на своем поле против «Вольфсбурга» в рамках четвертого тура чемпионата Германии. Матч пройдет 27 августа, начало — 16:30 мск. «Лейпциг» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лейпциг»

«Лейпциг» занимает 11-е место в таблице Бундеслиги после трех туров, в которых набрал лишь два очка.

«Лейпциг» можно назвать одним из главных разочарований на старте немецкого сезона. Команда Доменико Тедеско пока не одержала ни одной победы.

Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Вольфсбург 1 1.48 X 4.50 2 6.40 Ставка

В первых турах «Лейпциг» сыграл вничью со «Штутгартом» и «Кельном», а после этого потерпел поражение от «Унион Берлин» (2:1).

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В серьезных изданиях уже появилась информация о возможной отставке Тедеско. Это произойдет в том случае, если «Лейпциг» не выиграет ближайшие матчи. И честно говоря, в отставку Тедеско верится больше, чем в то, что его команда начнет побеждать.

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» тем временем находится на 14-й строчке, тоже набрав в трех матчах два очка.

Но в случае с «волками» это вряд ли кого-то удивляет. Все-таки это были первые матчи команды под руководством Нико Ковача.

Во втором туре «Вольфсбург» уступил на поле «Баварии» (0:1). Перед этим была ничья с «Вердером» (2:2), а после встречи с чемпионом команда Ковача поделила очки с «Шальке».

«Вольфсбург» забил лишь два мяча в трех предыдущих турах.

Прогноз и ставка

На «Лейпциг» в этом матче можно поставить за 1.50, ничью букмекеры предлагают за 4.75, а победу «Вольфсбурга» — за 6.30.

«Лейпциг», как обычно, называют явным фаворитом, но, глядя на недавние матчи, с этим очень сложно согласиться.

Такое впечатление, что команде надоело играть под руководством Тедеско.

Ставка — победа «Вольфсбурга» или ничья за 2.72.

К слову, можно вспомнить, что в свое время Тедеско занял второе место с «Шальке», но уже в следующем сезоне его команда боролась за выживание.