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    «Вольфсбург» ускорит увольнение Тедеско из «Лейпцига»?

    «Лейпциг» — «Вольфсбург». Прогноз (к. 2.72) и ставки на чемпионат Германии 27 августа 2022 года

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    Доменико Тедеско
    «Лейпциг» сыграет на своем поле против «Вольфсбурга» в рамках четвертого тура чемпионата Германии. Матч пройдет 27 августа, начало — 16:30 мск. «Лейпциг» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 27 Августа 2022 года
    РБ Лейпциг
  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 16:30 Вольфсбург Вольфсбург
  • Вольфсбург
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    «Лейпциг»

    «Лейпциг» занимает 11-е место в таблице Бундеслиги после трех туров, в которых набрал лишь два очка.

    «Лейпциг» можно назвать одним из главных разочарований на старте немецкого сезона. Команда Доменико Тедеско пока не одержала ни одной победы.

    Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Вольфсбург

  • 1
  • 1.48
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 6.40
  • Ставка
    •

    В первых турах «Лейпциг» сыграл вничью со «Штутгартом» и «Кельном», а после этого потерпел поражение от «Унион Берлин» (2:1).

    Все прогнозы на спорт

    В серьезных изданиях уже появилась информация о возможной отставке Тедеско. Это произойдет в том случае, если «Лейпциг» не выиграет ближайшие матчи. И честно говоря, в отставку Тедеско верится больше, чем в то, что его команда начнет побеждать.

    «Вольфсбург»

    «Вольфсбург» тем временем находится на 14-й строчке, тоже набрав в трех матчах два очка.

    Но в случае с «волками» это вряд ли кого-то удивляет. Все-таки это были первые матчи команды под руководством Нико Ковача.

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  • 24/08/2022

    • Во втором туре «Вольфсбург» уступил на поле «Баварии» (0:1). Перед этим была ничья с «Вердером» (2:2), а после встречи с чемпионом команда Ковача поделила очки с «Шальке».

    «Вольфсбург» забил лишь два мяча в трех предыдущих турах.

    Прогноз и ставка

    На «Лейпциг» в этом матче можно поставить за 1.50, ничью букмекеры предлагают за 4.75, а победу «Вольфсбурга» — за 6.30.

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    «Лейпциг», как обычно, называют явным фаворитом, но, глядя на недавние матчи, с этим очень сложно согласиться.

    Такое впечатление, что команде надоело играть под руководством Тедеско.

    Ставка — победа «Вольфсбурга» или ничья за 2.72.

    К слову, можно вспомнить, что в свое время Тедеско занял второе место с «Шальке», но уже в следующем сезоне его команда боролась за выживание.

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    «Лейпциг» — «Вольфсбург»: прогноз, ставка (2.72), статистика, коэффициенты матча 27.08.2022. Прогнозы на футбол. «Вольфсбург» ускорит увольнение Тедеско из «Лейпцига»?
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