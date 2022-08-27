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    «Алания» сомнет аутсайдера

    «Алания» — «Волга» Ульяновск. Прогноз, ставка (к. 3.14) на футбол, Первая лига, 27 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Алания» — «Волга» Ульяновск
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    «Алания»
    «Алания» сыграет на своем поле с «Волгой» Ульяновск в рамках 7-го тура чемпионата России. Матч пройдет 27 августа, начало — в 19:00 мск. «Алания» — «Волга» Ульяновск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 27 Августа 2022 года
    Алания
  • Владикавказ
    •  Алания 19:00 Волга Ульяновск Волга Ульяновск
  • Россия. ФНЛ
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    «Алания»

    «Барсы» сильны и довольно стабильны. Команда Заура Тедеева играет агрессивно, и плоды это дает.

    В 6 матчах команда настреляла уже 10 голов. При этом владикавказцы находятся на 2 месте и еще не проигрывали.

    Минувший тур сложился для команды удачно. «Алания» на выезде сумела переиграть «Кубань» (1:2).

    Прогнозы на ФНЛ

    «Алания» весьма неплохо играет с «Волгой». Из двух очных встреч «барсы» извлекли одну викторию и одну ничью.

    «Волга» Ульяновск

    Начало чемпионата сложилось для этой команды провально. В 6 матчах она пропустила уже 13 раз.

    На текущий момент «Волга» Ульяновск находится на 18 месте. Причем аутсайдер набрал всего один балл.

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    • В предыдущем туре «Волга» Ульяновск не смогла добыть даже балл. Дома команда уступила «Рубину» (1:2).

    В этом поединке «Волга» Ульяновск будет стараться взять зацепиться хотя бы за ничью. Вот только проблемы никуда не делись.

    Прогноз и ставка

    На победу «Алании» в этом матче можно поставить за 1.30, ничью букмекеры предлагают взять за 5.30, а победу «Волги» Ульяновск — за 9.50.

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    «Алания» добыла три победы к ряду.

    «Волга» Ульяновск безобразно действует в обороне.

    «Алания» в разы сильнее соперника, что и докажет на поле. Наши прогноз и ставка — Фора «Алании» -2.5 с коэффициентом 3.14.

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    «Алания» — «Волга» Ульяновск: прогноз, ставка (3.14), статистика, коэффициенты матча 27.08.2022. Прогнозы на футбол. «Алания» сомнет аутсайдера
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