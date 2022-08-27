«Алания»
«Барсы» сильны и довольно стабильны. Команда Заура Тедеева играет агрессивно, и плоды это дает.
В 6 матчах команда настреляла уже 10 голов. При этом владикавказцы находятся на 2 месте и еще не проигрывали.
Минувший тур сложился для команды удачно. «Алания» на выезде сумела переиграть «Кубань» (1:2).
«Алания» весьма неплохо играет с «Волгой». Из двух очных встреч «барсы» извлекли одну викторию и одну ничью.
«Волга» Ульяновск
Начало чемпионата сложилось для этой команды провально. В 6 матчах она пропустила уже 13 раз.
На текущий момент «Волга» Ульяновск находится на 18 месте. Причем аутсайдер набрал всего один балл.
В предыдущем туре «Волга» Ульяновск не смогла добыть даже балл. Дома команда уступила «Рубину» (1:2).
В этом поединке «Волга» Ульяновск будет стараться взять зацепиться хотя бы за ничью. Вот только проблемы никуда не делись.
Прогноз и ставка
На победу «Алании» в этом матче можно поставить за 1.30, ничью букмекеры предлагают взять за 5.30, а победу «Волги» Ульяновск — за 9.50.
«Алания» добыла три победы к ряду.
«Волга» Ульяновск
«Алания» в разы сильнее соперника, что и докажет на поле. Наши прогноз и ставка — Фора «Алании» -2.5 с коэффициентом 3.14.