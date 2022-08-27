«Алания» сыграет на своем поле с «Волгой» Ульяновск в рамках 7-го тура чемпионата России. Матч пройдет 27 августа, начало — в 19:00 мск. «Алания» — «Волга» Ульяновск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алания»

«Барсы» сильны и довольно стабильны. Команда Заура Тедеева играет агрессивно, и плоды это дает.

В 6 матчах команда настреляла уже 10 голов. При этом владикавказцы находятся на 2 месте и еще не проигрывали.

Минувший тур сложился для команды удачно. «Алания» на выезде сумела переиграть «Кубань» (1:2).

Прогнозы на ФНЛ

«Алания» весьма неплохо играет с «Волгой». Из двух очных встреч «барсы» извлекли одну викторию и одну ничью.

«Волга» Ульяновск

Начало чемпионата сложилось для этой команды провально. В 6 матчах она пропустила уже 13 раз.

На текущий момент «Волга» Ульяновск находится на 18 месте. Причем аутсайдер набрал всего один балл.

В предыдущем туре «Волга» Ульяновск не смогла добыть даже балл. Дома команда уступила «Рубину» (1:2).

В этом поединке «Волга» Ульяновск будет стараться взять зацепиться хотя бы за ничью. Вот только проблемы никуда не делись.

Прогноз и ставка

На победу «Алании» в этом матче можно поставить за 1.30, ничью букмекеры предлагают взять за 5.30, а победу «Волги» Ульяновск — за 9.50.

«Алания» добыла три победы к ряду.

«Волга» Ульяновск безобразно действует в обороне .

«Алания» в разы сильнее соперника, что и докажет на поле. Наши прогноз и ставка — Фора «Алании» -2.5 с коэффициентом 3.14.