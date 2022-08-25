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    Отправится ли «Лудогорец» в Лигу Европы?

    «Жальгирис» — «Лудогорец». Прогноз, ставка (к. 1.71) на футбол, плей-офф Лиги Европы, 25 августа 2022 года

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    «Лудогорец» в розыгрыше Лиги Европы сезона 2022/2023
    В четверг, 25 августа «Жальгирис» на своём поле сыграет против «Лудогорца» в рамках ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы. На кону путёвка в групповой этап турнира. Начало матча в 19:00 (мск). «Жальгирис» — «Лудогорец»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 25 Августа 2022 года
    Жальгирис
  • Лига Европы. Квалификация
    •  Жальгирис 19:00 Лудогорец Лудогорец
  • Лига Европы. Квалификация
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    «Жальгирис»

    Первую дуэль чемпион Литвы проиграл чемпиону Болгарии. Матч на выезде футболисты «Жальгириса» проиграли с минимальным счётом 0:1. Конфуз в том, что литовцы проиграли из-за автогола на 2-й минуте в исполнении Ивана Татомировича.

    «Жальгирис» начал евросезон 2022/2023 в Лиге чемпионов. В стартовых раундах литовский коллектив переиграл «Балкани» из Косово (2:1) и «Мальмё» из Швеции (3:0).

    В 3-м отборочном раунде чемпион Литвы проиграл «Будё-Глимт» из Норвегии (1:6). Таким образом «Жальгирис» из Лиги чемпионов перешёл в Лигу Европы.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В воскресенье, 21 августа «Жальгирис» провёл матч на внутренней арене. В рамках 23-го тура чемпионата Литвы чемпион обыграл аутсайдера лиги «Лиетава» (3:1). «Жальгирис» набрал 50 очков и единолично возглавил турнирную таблицу.

    «Лудогорец»

    Чемпион Болгарии едет в Литву с небольшим преимуществом. В ответном поединке «Лудогорец» устроит победа или ничья. Только при таких раскладах болгарский клуб сможет оказаться в основной сетке Лиги Европы.

    До Лиги Европы была Лига чемпионов. «Лудогорец» остановился в 3-м раунде, где уступил чемпиону Хорватии — загребскому «Динамо» (3:6 — по сумме двух матчей).

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  • 22/08/2022

    • На ранних стадиях отбора Лиги чемпионов «Лудогорец» одержал победы над чемпионом Черногории — ФК «Сутьеска» (3:0) и чемпионом Ирландии — «Шэмрок Роверс» (4:2).

    В чемпионате Болгарии «Лудогорец» провёл матч 7-го тура. Чемпионы играли в гостях против команды «Пирин Благоевград» и одержали крупную победу со счётом 4:0.

    В турнирной таблице «Лудогорец» идёт на 3-м месте. У команды в активе 13 очков и 2 матча в запасе.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Жальгириса» оценивается в 3.50, ничья — 3.34, победа «Лудогорца» — 2.08.

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    «Жальгирису» нужно открываться и идти вперёд. Счёт и время с первых секунд ответного поединка будут работать на «Лудогорец».

    Чемпион Болгарии будет ловить соперника на контратаках, так как преимущество клуба — шаткое. Болгарский клуб вряд ли будет раскрываться в самом начале поединка. Есть вероятность, что команды сыграют по низам.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.71.

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    «Жальгирис» — «Лудогорец»: прогноз, ставка (1.71), статистика, коэффициенты матча 25.08.2022. Прогнозы на футбол. Отправится ли «Лудогорец» в Лигу Европы?
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