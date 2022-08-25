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    «Мольде» совершит камбэк!?

    «Вольфсберг» — «Мольде». Прогноз, ставка (к. 2.12) на футбол, финал квалификации Лиги конференций, 25 августа 2022 года

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    «Мольде»
    Финал квалификации Лиги конференций. Ответный матч раунда плей-офф. В четверг, 25 августа «Вольфсберг» примет на своём поле «Мольде». Начало поединка — в 20:00 (мск). «Вольфсберг» — «Мольде»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 25 Августа 2022 года
    Вольфсберг
  • Вольфсберг
    •  Вольфсберг 20:00 Мольде Мольде
  • Лига конференций. Квалификация
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    «Вольфсберг»

    Матч в Норвегии завершился для австрийской команды минимальной победой. «Вольфсберг» переиграл «Мольде» со счётом 1:0. Победный гол в составе австрийского клуба забил Барибо на 22-й минуте.

    Четвёртый клуб Австрии стартовал в Лиге конференций в 3-м раунде. На этой стадии «Вольфсберг» одержал победу над мальтийским коллективом «Гзира Юнайтед» (4:0).

    Все голы были забиты на Мальте в ответке. Первая игра в Австрии завершилась без голов (0:0).

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    В чемпионате Австрии клуб продолжает уступать. В 5 матчах — 3 поражения. На этот раз «Вольфсберг» проиграл «Аустрии» (1:2). Клуб в турнире идёт на последнем месте.

    «Мольде»

    А вот «Мольде» — лидер чемпионата Норвегии. У команды в активе 45 очков. Это на 5 больше, чем у ближайшего преследователя «Лиллестрёма».

    В 19-м туре «Мольде» одержал на выезде минимальную победу над командой «Хёугесунн» (1:0).

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    • Обладатель Кубка Новегии в Лиге конференций участвует со 2-го отборочного раунда. В двухматчевой дуэли «Мольде» играло против шведского «Эльфсборга». Итог — победа с общим счётом 6:2.

    В 3-м раунде была победа над венгерской «Кишвардой» (4:2).

    Прогноз и ставка

    На «Мольде» в этом матче можно поставить за 2.12, ничью букмекеры предлагают за 3.50, а победу «Вольфсберга» — за 3.14.

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    «Мольде» хоть и проиграл австрийцам в первой встрече, всё равно остаётся фаворитом пары. Норвежцы наверняка сделали выводы и перевернут ход двухматчевой дуэли.

    Наши прогноз и ставка — победа «Мольде» с коэффициентом 2.12.

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    «Вольфсберг» — «Мольде»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 25.08.2022. Прогнозы на футбол. «Мольде» совершит камбэк!?
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