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    «Шериф» вновь одержит дома победу?

    «Шериф» — «Пюник». Ставка (к. 1.76) и прогноз на футбол, финал квалификации Лиги Европы, 25 августа 2022 года

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    «Пюник» — «Шериф». Квалификация Лиги Европы
    Лига Европы. Ответная игра раунда плей-офф. «Шериф» в Кишинёве примет «Пюник». Матч пройдёт в четверг, 25 августа. Начало — в 20:00 (мск). «Шериф» — «Пюник»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 25 Августа 2022 года
    Шериф
  • Тирасполь
    •  Шериф 20:00 Пюник Пюник
  • Ереван
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    «Шериф»

    Тираспольский клуб — фаворит пары несмотря на ничейный исход в первом поединке. «Шериф» и «Пюник» провели встречу в Ереване без забитых голов (0:0). Судьба путёвки в групповой этап Лиги Европы решится в поединке, который состоится в Кишинёве.

    Свой европоход «Шериф» начинал в Лиге чемпионов. Были одержаны победы над боснийским «Зриньски» и словенским «Марибором». Самое интересное, что дуэли с этими клубами для тираспольчан начинались в гостях и звершались вничью — 0:0. А в ответных играх «Шериф» брал вверх с минимальным перевесом (1:0).

    Исключением стал 3-й раунд. Тут и первая игра дома, а вторая — в гостях. Да и «жёлто-черный» клуб потерпел два поражения от чемпиона Чехии — «Виктории» (2:4 — сумма двух матчей).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В молдавской Суперлиге «Шерифу» по-прежнему нет равных. Тираспольчане матч 4-го тура чемпионата провели в гостях. Поединок против ФК «Бельцы» футболисты Степана Томаса выиграли с крупным счётом 3:0.

    «Шериф» в чемпионате Молдавии идёт на 1-м месте. У тираспольского коллектива на старте сезона — 10 набранных очков в 4-х матчах.

    «Пюник»

    А вот «Пюник» не может похвастаться результативностью. Действующий чемпион Армении уже потерпел 2-е поражение в сезоне.

    На этот раз в 4-м туре первенства. В родных стенах «Пюник» уступил команде «Ван Чаренцаван» (0:1). Клуб из Еревана провёл три матча и набрал три очка. В турнирной таблице «Пюник» идёт на 8-м месте.

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    • Ереванский клуб в евросезоне 2022/2023 дошёл до 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов. «Пюник» смог обыграть чемпиона Румынии — «Клуж» (4:2 — победа в серии пенальти). А затем одержал победу над лучшей командой Люксембурга — «Дюделанжем» (4:2).

    Потом было поражение с разгромным счётом 0:7 от чемпиона Сербии — «Црвены Звезды».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам: На победу «Шерифа» предлагают — 1.54. На успех «Пюника» дают — 6.10, ничья оценена — в 3.94.

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    Если не брать в расчёт противостояние с «Викторией», исход матча с участием «Шерифа» можно попробовать предсказать. Для статистики — тираспольчане в Кишиневе выиграли у двух чемпионов с одинаковым счётом 1:0. Так как коэффициент на победу молдавского клуба низкий, можно поставить на отсутствие голепада со стороны обеих команд.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.76.

    А для любителей риска — можно поставить на победу «Шерифа» со счётом 1:0 с коэффициентом 5.50.

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    «Шериф» — «Пюник»: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 25.08.2022. Прогнозы на футбол. «Шериф» вновь одержит дома победу?
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