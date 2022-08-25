В четверг, 25 августа, в Энсхеде на стадионе «Де Гролс Весте» местный клуб «Твенте» сыграет против «Фиорентины» в ответном поединке раунда плей-офф Лиги конференций. Начало — в 20:00 по мск. «Твенте» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Твенте»

В первом поединке этих команд, который прошел неделю тому назад в Италии, викторию со счетом 2:1 одержала «Фиорентина». Хозяева заметно превзошли своего оппонента, но их сильно подвела реализация.

Нидерландский коллектив уже успел преодолеть один этап квалификации в этой Лиге конференций, справившись с сербскими «Чукаричками», дважды их обыграв — 4:1 и 3:1.

Коэффициенты матча Твенте — Фиорентина 1 2.75 X 3.45 2 2.50 Ставка

Также «Твенте» успел отыграть и два матча внутреннего первенства, оба их выиграв без пропущенных мячей. 1:0 на выезде был обыгран «Неймеген», а на своем поле он переиграл «Фортуну» из Ситтарда — 3:0.

Все прогнозы на Лигу конференций

Отметим, что поражением от итальянцев клуб из Энсхеде прервал свою 11-матчевую серию без фиаско в различных турнирах, где смог выиграть десять матчей.

«Фиорентина»

«Фиорентина» в прошлом сезоне заняла седьмое место в итальянской Серии А, которое и позволило ей получить билет в еврокубки. К слову, от пятой строки она отстала всего на два очка.

При подготовке к новому сезону «фиалки» провели шесть контрольных встреч. Сперва они выиграли три спарринга подряд, после чего выдали серию из трех поединков без викторий, где дважды уступили.

На внутренней арене команда из Флоренции отыграла уже два тура. В первом она на своем поле с трудом переиграла новичка «Кремонезе» 3:2, а потом расписала мировую 0:0 на выезде с «Эмполи».

Стоит отметить, что в официальных поединках еще с учетом прошлого сезона «Фиорентина» не проигрывает вот уже четыре матча, выиграв три из них.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Фиорентины» — 2.44, победа «Твенте» — 2.68, ничья — 3.34.

Проход: «Фиорентины» — 1.30; «Твенте» — 3.55.

«Твенте» нужно только открываться и идти вперед, чтобы отыграть негативный гандикап. «Фиалки» же, в свою очередь, вполне могут подловить хозяев на контратаках. В общем, ожидаем и от данной игры виктории итальянцев.