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    «Фиалки» и во второй раз одолеют «Твенте»

    «Твенте» — «Фиорентина». Ставка (к. 2.44) и прогноз на футбол, Лига конференций, 25 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Твенте» — «Фиорентина»
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    Фрагмент первого матча
    В четверг, 25 августа, в Энсхеде на стадионе «Де Гролс Весте» местный клуб «Твенте» сыграет против «Фиорентины» в ответном поединке раунда плей-офф Лиги конференций. Начало — в 20:00 по мск. «Твенте» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 25 Августа 2022 года
    Твенте
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Твенте 20:00 Фиорентина Фиорентина
  • Флоренция
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    «Твенте»

    В первом поединке этих команд, который прошел неделю тому назад в Италии, викторию со счетом 2:1 одержала «Фиорентина». Хозяева заметно превзошли своего оппонента, но их сильно подвела реализация.

    Нидерландский коллектив уже успел преодолеть один этап квалификации в этой Лиге конференций, справившись с сербскими «Чукаричками», дважды их обыграв — 4:1 и 3:1.

    Коэффициенты матча Твенте — Фиорентина

  • 1
  • 2.75
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 2.50
  • Ставка
    •

    Также «Твенте» успел отыграть и два матча внутреннего первенства, оба их выиграв без пропущенных мячей. 1:0 на выезде был обыгран «Неймеген», а на своем поле он переиграл «Фортуну» из Ситтарда — 3:0.

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    Отметим, что поражением от итальянцев клуб из Энсхеде прервал свою 11-матчевую серию без фиаско в различных турнирах, где смог выиграть десять матчей.

    «Фиорентина»

    «Фиорентина» в прошлом сезоне заняла седьмое место в итальянской Серии А, которое и позволило ей получить билет в еврокубки. К слову, от пятой строки она отстала всего на два очка.

    При подготовке к новому сезону «фиалки» провели шесть контрольных встреч. Сперва они выиграли три спарринга подряд, после чего выдали серию из трех поединков без викторий, где дважды уступили.

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    • На внутренней арене команда из Флоренции отыграла уже два тура. В первом она на своем поле с трудом переиграла новичка «Кремонезе» 3:2, а потом расписала мировую 0:0 на выезде с «Эмполи».

    Стоит отметить, что в официальных поединках еще с учетом прошлого сезона «Фиорентина» не проигрывает вот уже четыре матча, выиграв три из них.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Фиорентины» — 2.44, победа «Твенте» — 2.68, ничья — 3.34.

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    Проход: «Фиорентины» — 1.30; «Твенте» — 3.55.

    «Твенте» нужно только открываться и идти вперед, чтобы отыграть негативный гандикап. «Фиалки» же, в свою очередь, вполне могут подловить хозяев на контратаках. В общем, ожидаем и от данной игры виктории итальянцев.

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    «Твенте» — «Фиорентина»: прогноз, ставка (2.44), статистика, коэффициенты матча 25.08.2022. Прогнозы на футбол. «Фиалки» и во второй раз одолеют «Твенте»
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