Финал квалификации Лиги конференций. Ответный матч раунда плей-офф. В четверг, 25 августа АИК на своём поле примет «Словацко». Начало встречи — в 20:00 (мск). АИК — «Словацко»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

АИК

Команда из Швеции в шаге от провала. АИК первый поединок за выход в групповую стадию Лиги конференций проиграл с крупным счётом (0:3).

Чтобы совершить камбэк, скандинавам нужно обыгрывать чешский коллектив «Словацко», минимум в три мяча.

Коэффициенты матча АИК — Словацко 1 2.13 X 3.45 2 3.40 Ставка

АИК изначально стартовал в отборе Лиги конференций. Шведы во 2-м раунде обыграли полтавскую «Ворсклу» (4:3 — победа в овертайме).

Все прогнозы на Лигу конференций

3-й тур квалификации АИК тоже прошёл с трудом. «Шкендию» из Северной Македонии пришлось обыгрывать лишь в серии пенальти (3:2 — победа АИКа). Основное время двухматчевого противостояния завершилось вничью — 2:2.

В чемпионате Швеции АИК одержал победу над соперником из «Норрчёпинга» (4:2). После 19 туров клуб занимает 4 место с 35 очками в активе. От лидера «Хеккена» отставание составляет 6 баллов.

«Словацко»

Обладатель Кубка Чехии в шаге от группового этапа Лиги конференций. «Словацко» разгромил АИК со счётом 3:0.

Важные голы в ворота скандинавов забили Петржела, Синявский и Райнберк.

«Словацко» стартовал в еврокубках с Лиги Европы. В 3-м раунде этого турнира чехи проиграли турецкому «Фенербахче» (1:4).

В итоге чешская команда перебралась в Лигу конференций, где сейчас сражается с АИКом за место в основной сетке третьего по значимости турнира УЕФА.

Набирает ход чемпионат Чехии. Уже прошли матчи 4-го тура. «Словацко» в гостях обыграл «Сигму» (2:1). У клуба теперь 8 очков и 3 место в турнирной таблице. Выше расположились пражские клубы «Славия» и «Спарта».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу АИКа предлагают — 2.09. На викторию «Словацко» дают — 3.28, ничья оценена — в 3.40.

Прогноз — АИК фаворит пары в ответном поединке. Но в общий успех шведов мало кто верит. «Словацко» может поймать соперника на контратаке и наверняка забьёт свой мяч.

Ставка — «Словацко» не проиграет с коэффициентом 1.68.