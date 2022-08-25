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    АИК — «Словацко». Прогноз, ставка (к. 1.68) на футбол, финал квалификации Лиги конференций, 25 августа 2022 года

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    «Словацко» — АИК. Квалификация Лиги конференций
    Финал квалификации Лиги конференций. Ответный матч раунда плей-офф. В четверг, 25 августа АИК на своём поле примет «Словацко». Начало встречи — в 20:00 (мск). АИК — «Словацко»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 25 Августа 2022 года
    АИК
  • Сольна
    •  АИК 20:00 Словацко Словацко
  • Лига Европы. Квалификация
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    АИК

    Команда из Швеции в шаге от провала. АИК первый поединок за выход в групповую стадию Лиги конференций проиграл с крупным счётом (0:3).

    Чтобы совершить камбэк, скандинавам нужно обыгрывать чешский коллектив «Словацко», минимум в три мяча.

    Коэффициенты матча АИК — Словацко

  • 1
  • 2.13
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 3.40
  • Ставка
    •

    АИК изначально стартовал в отборе Лиги конференций. Шведы во 2-м раунде обыграли полтавскую «Ворсклу» (4:3 — победа в овертайме).

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    3-й тур квалификации АИК тоже прошёл с трудом. «Шкендию» из Северной Македонии пришлось обыгрывать лишь в серии пенальти (3:2 — победа АИКа). Основное время двухматчевого противостояния завершилось вничью — 2:2.

    В чемпионате Швеции АИК одержал победу над соперником из «Норрчёпинга» (4:2). После 19 туров клуб занимает 4 место с 35 очками в активе. От лидера «Хеккена» отставание составляет 6 баллов.

    «Словацко»

    Обладатель Кубка Чехии в шаге от группового этапа Лиги конференций. «Словацко» разгромил АИК со счётом 3:0.

    Важные голы в ворота скандинавов забили Петржела, Синявский и Райнберк.
    «Словацко» стартовал в еврокубках с Лиги Европы. В 3-м раунде этого турнира чехи проиграли турецкому «Фенербахче» (1:4).

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    • В итоге чешская команда перебралась в Лигу конференций, где сейчас сражается с АИКом за место в основной сетке третьего по значимости турнира УЕФА.

    Набирает ход чемпионат Чехии. Уже прошли матчи 4-го тура. «Словацко» в гостях обыграл «Сигму» (2:1). У клуба теперь 8 очков и 3 место в турнирной таблице. Выше расположились пражские клубы «Славия» и «Спарта».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу АИКа предлагают — 2.09. На викторию «Словацко» дают — 3.28, ничья оценена — в 3.40.

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    Прогноз — АИК фаворит пары в ответном поединке. Но в общий успех шведов мало кто верит. «Словацко» может поймать соперника на контратаке и наверняка забьёт свой мяч.

    Ставка — «Словацко» не проиграет с коэффициентом 1.68.

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    АИК — «Словацко»: прогноз, ставка (1.68), статистика, коэффициенты матча 25.08.2022. Прогнозы на футбол. Доведёт ли «Словацко» дело до итоговой победы?
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