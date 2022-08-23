«Флитвуд Таун»
Эта команда выступает в третьем по силе английском дивизионе. Причем на подъем выше она не претендует.
«Флитвуд Таун» пребывает на скромном 14 месте в таблице Первой лиги. Причем забила команда всего 4 мяча в 5 матчах.
Коэффициенты матча Флитвуд Таун — Эвертон
Предыдущий тур чемпионата сложился для команды неудачно. «Флитвуд Таун» дома не смог обыграть «Дерби Каунти» (0:0).
«Флитвуд Таун» проиграл свой единственный матч с «Эвертоном». Два года назад «ириски» были сильнее (2:5).
«Эвертон»
«Эвертон» начал чемпионат крайне неудачно. В трех стартовых поединках команда набрала лишь один пункт.
Команда Фрэнка Лэмпарда пока выглядит не лучшим образом. Да и забил «Эвертон» всего 2 гола.
Минувший тур принес команде первый зачетный балл. Дома «Эвертон» не сумел обыграть «Ноттингем Форест» (1:1).
В этом поединке «Эвертон» наверняка будет действовать с позиции силы. Ждем от гостей мощных атак и реабилитации за неудачи в АПЛ.
Прогноз и ставка
На победу «Эвертона» в этом матче можно поставить за 1.41, ничью букмекеры предлагают взять за 4.70, а победу «Флитвуд Таун» — за 7.40.
«Флитвуд Таун» начал сезон не лучшим образом.
«Эвертон»
«Ириски» явно не будут церемониться со скромным соперником. Наши прогноз и ставка — Фора «Эвертона» -1.5 с коэффициентом 2.16.