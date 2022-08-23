«Флитвуд Таун» сыграет на своем поле с «Эвертоном» в рамках 1/32 финала Кубка английской лиги. Матч пройдет 23 августа, начало — в 21:45 мск. «Флитвуд Таун» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Флитвуд Таун»

Эта команда выступает в третьем по силе английском дивизионе. Причем на подъем выше она не претендует.

«Флитвуд Таун» пребывает на скромном 14 месте в таблице Первой лиги. Причем забила команда всего 4 мяча в 5 матчах.

Коэффициенты матча Флитвуд Таун — Эвертон 1 7.20 X 4.50 2 1.40 Ставка

Предыдущий тур чемпионата сложился для команды неудачно. «Флитвуд Таун» дома не смог обыграть «Дерби Каунти» (0:0).

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«Флитвуд Таун» проиграл свой единственный матч с «Эвертоном». Два года назад «ириски» были сильнее (2:5).

«Эвертон»

«Эвертон» начал чемпионат крайне неудачно. В трех стартовых поединках команда набрала лишь один пункт.

Команда Фрэнка Лэмпарда пока выглядит не лучшим образом. Да и забил «Эвертон» всего 2 гола.

Минувший тур принес команде первый зачетный балл. Дома «Эвертон» не сумел обыграть «Ноттингем Форест» (1:1).

В этом поединке «Эвертон» наверняка будет действовать с позиции силы. Ждем от гостей мощных атак и реабилитации за неудачи в АПЛ.

Прогноз и ставка

На победу «Эвертона» в этом матче можно поставить за 1.41, ничью букмекеры предлагают взять за 4.70, а победу «Флитвуд Таун» — за 7.40.

«Флитвуд Таун» начал сезон не лучшим образом.

«Эвертон» наверняка сыграет активно в атаке .

«Ириски» явно не будут церемониться со скромным соперником. Наши прогноз и ставка — Фора «Эвертона» -1.5 с коэффициентом 2.16.