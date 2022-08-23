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    «Ириски» уверенно проследуют дальше

    «Флитвуд Таун» — «Эвертон». Прогноз, ставка (к. 2.16) на футбол, Кубок английской лиги, 23 августа 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Кубок Лиги Прогнозы на Эвертон
    Прогноз и ставки на «Флитвуд Таун» — «Эвертон»
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    Виталий Миколенко
    «Флитвуд Таун» сыграет на своем поле с «Эвертоном» в рамках 1/32 финала Кубка английской лиги. Матч пройдет 23 августа, начало — в 21:45 мск. «Флитвуд Таун» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 23 Августа 2022 года
    Флитвуд Таун
  • Англия. Кубок Лиги
    •  Флитвуд Таун 21:45 Эвертон Эвертон
  • Ливерпуль
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    «Флитвуд Таун»

    Эта команда выступает в третьем по силе английском дивизионе. Причем на подъем выше она не претендует.

    «Флитвуд Таун» пребывает на скромном 14 месте в таблице Первой лиги. Причем забила команда всего 4 мяча в 5 матчах.

    Коэффициенты матча Флитвуд Таун — Эвертон

  • 1
  • 7.20
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 1.40
  • Ставка
    •

    Предыдущий тур чемпионата сложился для команды неудачно. «Флитвуд Таун» дома не смог обыграть «Дерби Каунти» (0:0).

    Все прогнозы на футбол

    «Флитвуд Таун» проиграл свой единственный матч с «Эвертоном». Два года назад «ириски» были сильнее (2:5).

    «Эвертон»

    «Эвертон» начал чемпионат крайне неудачно. В трех стартовых поединках команда набрала лишь один пункт.

    Команда Фрэнка Лэмпарда пока выглядит не лучшим образом. Да и забил «Эвертон» всего 2 гола.

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    • Минувший тур принес команде первый зачетный балл. Дома «Эвертон» не сумел обыграть «Ноттингем Форест» (1:1).

    В этом поединке «Эвертон» наверняка будет действовать с позиции силы. Ждем от гостей мощных атак и реабилитации за неудачи в АПЛ.

    Прогноз и ставка

    На победу «Эвертона» в этом матче можно поставить за 1.41, ничью букмекеры предлагают взять за 4.70, а победу «Флитвуд Таун» — за 7.40.

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    «Флитвуд Таун» начал сезон не лучшим образом.

    «Эвертон» наверняка сыграет активно в атаке.

    «Ириски» явно не будут церемониться со скромным соперником. Наши прогноз и ставка — Фора «Эвертона» -1.5 с коэффициентом 2.16.

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    «Флитвуд Таун» — «Эвертон»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 23.08.2022. Прогнозы на футбол. «Ириски» уверенно проследуют дальше
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