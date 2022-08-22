«Сампдория» сыграет на своем поле с «Ювентусом» в рамках 2-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 22 августа, начало — в 21:45 мск. «Сампдория» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сампдория»

«Сампдория» наверняка будет снова бороться лишь за выживание. Старт команды в чемпионате только подтвердил это.

Генуэзцы в первом туре по всем статьям уступили «Аталанте» (0:2). Не помог даже выход на поле опытнейшего Фабио Куальяреллы.

Коэффициенты матча Сампдория — Ювентус 1 5.70 X 3.85 2 1.62 Ставка

В той встрече у команды не получалось буквально ничего. Так что нужно срочно что-то делать с обороной и атакой.

Все прогнозы на Серию А

«Сампдория» традиционно неудачно противостоит туринцам. Последняя победа «самп» зафиксирована еще три года назад.

«Ювентус»

«Ювентус» начал чемпионат вполне прилично. Туринцы явно намерены завоевать Скудетто.

«Старая синьора» в первом туре Серии А устроил разгром «Сассуоло». В ворота соперника влетело три сухих мяча.

Наверняка команда мотивирована продолжить свой победный путь. К тому же соперник выглядит бледновато.

В этом поединке «Ювентус» наверняка будет активно атаковать. Немудрено, ведь в прекрасной форме находится сербский форвард Душан Влахович.

Прогноз и ставка

На победу «Ювентуса» в этом матче можно поставить за 1.64, ничью букмекеры предлагают взять за 4.24, а победу «Сампдории» — за 5.90.

«Сампдория» откровенно не впечатлила в стартовом туре.

«Ювентус» видится чуть ли не главным фаворитом чемпионата .

Атака туринцев выглядит весьма убедительно. Наши прогноз и ставка — Победа «Ювентуса» в 1 тайме с коэффициентом 2.15.