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    «Ювентус» не будет медлить

    «Сампдория» — «Ювентус». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Серия А, 22 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сампдория» — «Ювентус»
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    Душан Влахович
    «Сампдория» сыграет на своем поле с «Ювентусом» в рамках 2-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 22 августа, начало — в 21:45 мск. «Сампдория» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 22 Августа 2022 года
    Сампдория
  • Генуя
    •  Сампдория 21:45 Ювентус Ювентус
  • Турин
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    «Сампдория»

    «Сампдория» наверняка будет снова бороться лишь за выживание. Старт команды в чемпионате только подтвердил это.

    Генуэзцы в первом туре по всем статьям уступили «Аталанте» (0:2). Не помог даже выход на поле опытнейшего Фабио Куальяреллы.

    Коэффициенты матча Сампдория — Ювентус

  • 1
  • 5.70
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 1.62
  • Ставка
    •

    В той встрече у команды не получалось буквально ничего. Так что нужно срочно что-то делать с обороной и атакой.

    Все прогнозы на Серию А

    «Сампдория» традиционно неудачно противостоит туринцам. Последняя победа «самп» зафиксирована еще три года назад.

    «Ювентус»

    «Ювентус» начал чемпионат вполне прилично. Туринцы явно намерены завоевать Скудетто.

    «Старая синьора» в первом туре Серии А устроил разгром «Сассуоло». В ворота соперника влетело три сухих мяча.

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    • Наверняка команда мотивирована продолжить свой победный путь. К тому же соперник выглядит бледновато.

    В этом поединке «Ювентус» наверняка будет активно атаковать. Немудрено, ведь в прекрасной форме находится сербский форвард Душан Влахович.

    Прогноз и ставка

    На победу «Ювентуса» в этом матче можно поставить за 1.64, ничью букмекеры предлагают взять за 4.24, а победу «Сампдории» — за 5.90.

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    «Сампдория» откровенно не впечатлила в стартовом туре.

    «Ювентус» видится чуть ли не главным фаворитом чемпионата.

    Атака туринцев выглядит весьма убедительно. Наши прогноз и ставка — Победа «Ювентуса» в 1 тайме с коэффициентом 2.15.

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    «Сампдория» — «Ювентус»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 22.08.2022. Прогнозы на футбол. «Ювентус» не будет медлить
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