«Енисей»
«Енисей» занимает восьмое место в таблице Первой лиги после пяти сыгранных матчей, в которых набрал восемь очков.
На прошлой неделе красноярский клуб впервые в новом сезоне потерпел поражение, проиграв на выезде астраханскому «Волгарю» (0:2).
А перед этим команда Артема Горлова одержала две победы и столько же раз сыграла вничью.
«Енисей» пропускал хотя бы один мяч во всех матчах, а забить не смог только в одной игре.
«Шинник»
«Шинник» тем временем находится на 14-й строчке, набрав в пяти матчах пять очков.
Ярославский клуб пока что одержал лишь одну победу, выиграв во втором туре у тольяттинского «Акрона».
После этого команда Вадима Евсеева сыграла вничью с «Балтикой» и московской «Родиной», а также уступила махачкалинскому «Динамо».
«Шиннки» пропускал во всех предыдущих матчах, а забить не смог только в одной игре.
Прогноз и ставка
На «Енисей» в этом матче можно поставить за 1.44, ничью букмекеры предлагают за 4.30, а победу «Шинника» — 7.00.
И все-таки ярославский клуб не выглядят таким уже андердогом в этой игре. Хозяева, например, тоже не очень убедительно выглядят в обороне.
Ставка — обе команды забьют за 2.08.
Также можно рассмотреть ставку на голы в обоих таймах за 1.82.