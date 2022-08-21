«Енисей» сыграет на своем поле против ярославского «Шинника» в рамках шестого тура Первой лиги. Матч пройдет 21 августа в Красноярске, начало — в 13:00 мск. «Енисей» — «Шинник»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Енисей»

«Енисей» занимает восьмое место в таблице Первой лиги после пяти сыгранных матчей, в которых набрал восемь очков.

На прошлой неделе красноярский клуб впервые в новом сезоне потерпел поражение, проиграв на выезде астраханскому «Волгарю» (0:2).

А перед этим команда Артема Горлова одержала две победы и столько же раз сыграла вничью.

«Енисей» пропускал хотя бы один мяч во всех матчах, а забить не смог только в одной игре.

«Шинник»

«Шинник» тем временем находится на 14-й строчке, набрав в пяти матчах пять очков.

Ярославский клуб пока что одержал лишь одну победу, выиграв во втором туре у тольяттинского «Акрона».

Прогнозы на ФНЛ

После этого команда Вадима Евсеева сыграла вничью с «Балтикой» и московской «Родиной», а также уступила махачкалинскому «Динамо».

«Шиннки» пропускал во всех предыдущих матчах, а забить не смог только в одной игре.

Прогноз и ставка

На «Енисей» в этом матче можно поставить за 1.44, ничью букмекеры предлагают за 4.30, а победу «Шинника» — 7.00.

И все-таки ярославский клуб не выглядят таким уже андердогом в этой игре. Хозяева, например, тоже не очень убедительно выглядят в обороне.

Ставка — обе команды забьют за 2.08.

Также можно рассмотреть ставку на голы в обоих таймах за 1.82.