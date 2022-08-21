ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артем ДзюбаТурецкий «Локомотив» и конкуренция с Балотелли. Куда уехал Дзюба перезапускать карьеру? Сильвио БерлускониПодъем «Монцы». Новый проект Берлускони может удивить всю Италию Лионель МессиВ ожидании ЧМ-2022. По стопам Марадоны
  • 22:33
    • «Реал» объявил о переходе Каземиро в «Манчестер Юнайтед»
  • 22:24
    • УЕФА накажет «ПСЖ» и «Марсель» за нарушение ФФП
  • 22:17
    • Медведев победил Фритца и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати
  • 20:59
    • «Крылья Советов» и «Факел» сыграли вничью
  • 17:32
    • Савичев — новый главный тренер «Торпедо»
    Все новости спорта

    «Шинник» Евсеева пошумит в Красноярске?

    «Енисей» — «Шинник». Прогноз (к. 2.08) и ставки на Первую лигу 21 августа 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ФНЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Енисей Прогнозы на Шинник Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Енисей» — «Шинник»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Шинник» не смог забить только в одной игре текущего сезона
    «Енисей» сыграет на своем поле против ярославского «Шинника» в рамках шестого тура Первой лиги. Матч пройдет 21 августа в Красноярске, начало — в 13:00 мск. «Енисей» — «Шинник»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Енисей»

    «Енисей» занимает восьмое место в таблице Первой лиги после пяти сыгранных матчей, в которых набрал восемь очков.

    На прошлой неделе красноярский клуб впервые в новом сезоне потерпел поражение, проиграв на выезде астраханскому «Волгарю» (0:2).

    А перед этим команда Артема Горлова одержала две победы и столько же раз сыграла вничью.

    «Енисей» пропускал хотя бы один мяч во всех матчах, а забить не смог только в одной игре.

    «Шинник»

    «Шинник» тем временем находится на 14-й строчке, набрав в пяти матчах пять очков.

    Ярославский клуб пока что одержал лишь одну победу, выиграв во втором туре у тольяттинского «Акрона».

    Прогнозы на ФНЛ

    После этого команда Вадима Евсеева сыграла вничью с «Балтикой» и московской «Родиной», а также уступила махачкалинскому «Динамо».

    «Шиннки» пропускал во всех предыдущих матчах, а забить не смог только в одной игре.

    Прогноз и ставка

    На «Енисей» в этом матче можно поставить за 1.44, ничью букмекеры предлагают за 4.30, а победу «Шинника» — 7.00.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    И все-таки ярославский клуб не выглядят таким уже андердогом в этой игре. Хозяева, например, тоже не очень убедительно выглядят в обороне.

    Ставка — обе команды забьют за 2.08.

    Также можно рассмотреть ставку на голы в обоих таймах за 1.82.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Севилья — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Канада — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 23:00
    •  4.39
  • Экспресс дня 19 августа
  • Сегодня в 23:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Чорич
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Швеция — Финляндия
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Норри — Алькарас
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Урал — Пари НН
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Слуцк — Энергетик-БГУ
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Калев — Пайде
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Химки — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Витебск — Арсенал Дзержинск
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Вердер
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Байер — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Енисей» — «Шинник»: прогноз, ставка (2.98), статистика, коэффициенты матча 21.08.2022. Прогнозы на футбол. «Шинник» Евсеева пошумит в Красноярске?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры