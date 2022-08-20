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    Сможет ли «Тоттенхэм» обыграть «Вулверхэмптон»?

    «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 2.10) и ставки на чемпионат Англии 20 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон»
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    «Тоттенхэм» забил шесть мячей в первых двух турах АПЛ
    «Тоттенхэм» сыграет на своем поле против «Вулверхэмптона» в рамках третьего тура чемпионата Англии. Матч пройдет 20 августа в Лондоне, начало — в 14:30 мск. «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 20 Августа 2022 года
    Тоттенхэм
  • Лондон
    •  Тоттенхэм 14:30 Вулверхэмптон Вулверхэмптон
  • Вулвергемптон
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    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» занимает четвертое место в таблице АПЛ, набрав в первых двух турах четыре очка.

    В первом матче новой кампании «Тоттенхэм» лихо разнес на своем поле «Саутгемптон» — 4:1. «Шапоры» первыми пропустили, но в ответ вколотили в ворота «святых» четыре мяча.

    Коэффициенты матча Тоттенхэм — Вулверхэмптон

  • 1
  • 1.38
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 8.00
  • Ставка
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    А на прошлой неделе у «Тоттенхэма» был эпичный матч с «Челси», который наверняка еще долго будут вспоминать благодаря стычкам Антонио Конте с Томасом Тухелем.

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  • 15/08/2022

    • Дерби завершилось вничью 2:2, команда Конте отыгралась буквально на последних минутах. Но в целом «Тоттенхэм» не впечатлил, бОльшую часть матча «Челси» откровенно «возил» соперника. Два гола «Тоттенхэма» — это всего лишь отдельные эпизоды, по сути, два несчастных случая для «Челси». По содержанию игры «шпоры» полностью уступили сопернику.

    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» тем временем находится на 14-й строчке после двух сыгранных матчей, в которых набрал одно очко.

    В первом туре «волки» уступили на поле «Лидса» — 1:2. Результат при этом сложно назвать закономерным. Как минимум на ничью в этом матче «Вулверхэмптон» наиграл.

    Во втором туре команда Бруну Лаже сыграла вничью с «Фулхэмом» — 0:0. Несмотря на то, что это был домашний матч, результат вполне пристойный, если учесть, что «дачники» уже успели отобрать очки у «Ливерпуля».

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    «Вулверхэмптон» не так давно купил двух сильных португальцев — атакующий полузащитников Гонсалу Гедеша и Матеуша Нунеша.

    Прогноз и ставка

    На «Тоттенхэм» в этом матче можно поставить за 1.39, ничью букмекеры предлагают за 5.05, а победу «Вулверхэмптона» — за 8.50.

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    В прошлом сезоне у «Тотенхэма» было три сложнейших матча с «Вулверхэмптоном» (два в АПЛ и один в Кубке лиги). И ближайший, скорее всего, тоже станет для лондонского клуба непростым тестом.

    Но при этом все равно есть смысл взять победу «Тоттенхэма». «Вулверхэмптон» совсем не впечатляет в атаке. В этом плане Лаже надо точно что-то менять.

    Ставка — победа «Тоттенхэма» + тотал матча меньше 3,5 за 2.10.

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    «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 20.08.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Тоттенхэм» обыграть «Вулверхэмптон»?
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