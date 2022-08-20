«Фулхэм»
Эта команда начала сезон довольно неплохо. Правда, после двух туров в активе у «дачников» всего 2 очка.
Зато в привычно отличной форме находится Александар Митрович. Серб забил оба гола команды в АПЛ.
Коэффициенты матча Фулхэм — Брентфорд
Предыдущий тур чемпионата сложился для команды продуктивно. «Фулхэм» расписал сухую мировую с «Вулверхэмптоном».
«Фулхэм» традиционно неудачно противостоит «Брентфорду». Три из пяти последних очных битв были проиграны.
«Брентфорд»
«Брентфорд» начал чемпионат просто потрясающе. В двух поединках команда набрала 4 очка.
«Брентфорд» к тому же умудрился забить уже 6 мячей. И нынешнее 3 место — однозначный прорыв.
Минувший тур принес команде три очка. Дома «Брентфорд» добыл фантастическую победу над «Манчестер Юнайтед» (4:0).
В этом поединке «Брентфорд» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Да и против «коттеджеров» команда всегда играла успешно.
Прогноз и ставка
На победу «Фулхэма» в этом матче можно поставить за 2.45, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Брентфорд» — за 2.90.
«Фулхэм»
«Брентфорд» прекрасно выглядит в атаке.
Атака хозяев во главе с Митрович должна проявить себя в полной мере. Наши прогноз и ставка — Победа «Фулхэма» с коэффициентом 2.45.