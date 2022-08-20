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    «Дачники» добудут три очка

    «Фулхэм» — «Брентфорд». Прогноз, ставка (к. 2.45) на футбол, АПЛ, 20 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Фулхэм» — «Брентфорд»
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    Александар Митрович
    «Фулхэм» сыграет на своем поле с «Брентфордом» в рамках 3-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 20 августа, начало — в 17:00 мск. «Фулхэм» — «Брентфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 20 Августа 2022 года
    Фулхэм
  • Лондон
    •  Фулхэм 17:00 Брентфорд Брентфорд
  • Брентфорд
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    «Фулхэм»

    Эта команда начала сезон довольно неплохо. Правда, после двух туров в активе у «дачников» всего 2 очка.

    Зато в привычно отличной форме находится Александар Митрович. Серб забил оба гола команды в АПЛ.

    Коэффициенты матча Фулхэм — Брентфорд

  • 1
  • 2.40
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.90
  • Ставка
    •

    Предыдущий тур чемпионата сложился для команды продуктивно. «Фулхэм» расписал сухую мировую с «Вулверхэмптоном».

    Все прогнозы на АПЛ

    «Фулхэм» традиционно неудачно противостоит «Брентфорду». Три из пяти последних очных битв были проиграны.

    «Брентфорд»

    «Брентфорд» начал чемпионат просто потрясающе. В двух поединках команда набрала 4 очка.

    «Брентфорд» к тому же умудрился забить уже 6 мячей. И нынешнее 3 место — однозначный прорыв.

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    • Минувший тур принес команде три очка. Дома «Брентфорд» добыл фантастическую победу над «Манчестер Юнайтед» (4:0).

    В этом поединке «Брентфорд» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Да и против «коттеджеров» команда всегда играла успешно.

    Прогноз и ставка

    На победу «Фулхэма» в этом матче можно поставить за 2.45, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Брентфорд» — за 2.90.

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    «Фулхэм» неплохо начал чемпионат.

    «Брентфорд» прекрасно выглядит в атаке.

    Атака хозяев во главе с Митрович должна проявить себя в полной мере. Наши прогноз и ставка — Победа «Фулхэма» с коэффициентом 2.45.

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    «Фулхэм» — «Брентфорд»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 20.08.2022. Прогнозы на футбол. «Дачники» добудут три очка
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