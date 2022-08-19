В пятницу, 19 августа, во 2-м туре испанской Примеры «Севилья» на своей арене сразится с «Вальядолидом». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «Севилья» — «Вальядолид»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Севилья»

«Севилья» завершила прошлый чемпионат Испании на четвертом месте, благодаря чему снова получила возможность сыграть в Лиге чемпионов.

Летом «Севилья» потеряла несколько важных игроков, но при этом смогла неплохо заработать. Жюль Кунде перешел в «Барселону», а Диего Карлос — в «Астон Вилла». В общей сложности «Севилья» получила больше 80 миллионов евро.

Коэффициенты матча Севилья — Вальядолид 1 1.55 X 4.00 2 6.30 Ставка

При этом состав команды пополнили Иско, Маркао из «Галатасарая» и Алекс Теллес, которому не нашлось места в «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

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В стартовом туре нового розыгрыша Ла Лиги андалузцы несколько неожиданно проиграли на выезде «Осасуне» (1:2).

«Вальядолид»

«Вальядолид» в первую очередь интересен тем, что президентом там легендарный бразилец Роналдо, который очень ревностно относится к своему клубу и вкладывает туда время, видение, опыт и амбиции в дополнение к своим денежным вливаниям.

Команда заняло второе место в Сегуде, но с огромным отрывом стал лучшей во второй половине сезона. В межсезонье «светло-пурпурные» продлили контракт с капитаном Жорди Масипом и подписали ему в конкуренцию Серхио Асенхо из «Вильярреала».

Кроме того, клуб за 3 млн евро выкупил эквадорского дриблера Гонсало Плату у «Спортинга» и привел свободным агентом Серхио Эскудеро из «Гранады». Достаточно ли будет такого усиления — узнаем уже скоро.

В стартовом туре Примеры коллектив потерпел разгромное поражение от «Вильярреала» (0:3) на выезде.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,60.

Успех гостей оценивается в 5,80, тогда как ничья — в 3,90.

Наши прогноз и ставка — «Севилья» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 1,95.