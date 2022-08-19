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    Одержит ли «Севилья» первую победу в Ла Лиге?

    «Севилья» — «Вальядолид». Прогноз, ставка (к. 1.95) на футбол, чемпионат Испании, 19 августа 2022 года

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    «Севилья» проиграла в первом туре
    В пятницу, 19 августа, во 2-м туре испанской Примеры «Севилья» на своей арене сразится с «Вальядолидом». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «Севилья» — «Вальядолид»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 19 Августа 2022 года
    Севилья
  • Севилья
    •  Севилья 23:00 Вальядолид Вальядолид
  • Вальядолид
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    «Севилья»

    «Севилья» завершила прошлый чемпионат Испании на четвертом месте, благодаря чему снова получила возможность сыграть в Лиге чемпионов.

    Летом «Севилья» потеряла несколько важных игроков, но при этом смогла неплохо заработать. Жюль Кунде перешел в «Барселону», а Диего Карлос — в «Астон Вилла». В общей сложности «Севилья» получила больше 80 миллионов евро.

    Коэффициенты матча Севилья — Вальядолид

  • 1
  • 1.55
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 6.30
  • Ставка
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    При этом состав команды пополнили Иско, Маркао из «Галатасарая» и Алекс Теллес, которому не нашлось места в «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В стартовом туре нового розыгрыша Ла Лиги андалузцы несколько неожиданно проиграли на выезде «Осасуне» (1:2).

    «Вальядолид»

    «Вальядолид» в первую очередь интересен тем, что президентом там легендарный бразилец Роналдо, который очень ревностно относится к своему клубу и вкладывает туда время, видение, опыт и амбиции в дополнение к своим денежным вливаниям.

    Команда заняло второе место в Сегуде, но с огромным отрывом стал лучшей во второй половине сезона. В межсезонье «светло-пурпурные» продлили контракт с капитаном Жорди Масипом и подписали ему в конкуренцию Серхио Асенхо из «Вильярреала».

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    • Кроме того, клуб за 3 млн евро выкупил эквадорского дриблера Гонсало Плату у «Спортинга» и привел свободным агентом Серхио Эскудеро из «Гранады». Достаточно ли будет такого усиления — узнаем уже скоро.

    В стартовом туре Примеры коллектив потерпел разгромное поражение от «Вильярреала» (0:3) на выезде.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,60.

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    Успех гостей оценивается в 5,80, тогда как ничья — в 3,90.

    Наши прогноз и ставка — «Севилья» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 1,95.

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    «Севилья» — «Вальядолид»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 19.08.2022. Прогнозы на футбол. Одержит ли «Севилья» первую победу в Ла Лиге?
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