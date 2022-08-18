«Шкупи» сыграет на своем поле с «Балкани» в рамках финального раунда квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 18 августа, начало — в 22:00 мск. «Шкупи» — «Балкани»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шкупи»

Эта команда уже вылетела из квалификации Лиги чемпионов. Камнем преткновения оказалось загребское «Динамо» (2:2, 0:1).

До того «Шкупи» прошли гибралтарский барьер. «Линкольн» был обыгран по сумме двух встреч (0:2, 3:0).

Затем клуб покинул еще и Лигу Европы, проиграв ирландскому «Шемрок Роверс» 1:3 в гостях и 1:2 на своем поле.

Все прогнозы на Лигу конференций

В своем национальном чемпионате македонцы провели только один тур, в котором переиграли «Македония Джёрче Петров» (2:1).

«Балкани»

На предыдущей стадии «Балкани» прошли исландский «Клаксвик», выиграв 3:2 на своем поле и уступив 1:2 на выезде.

Перед этим коллектив легко прошли «Ла Фьориту» из Сан-Марину, забив в двух матчах десять мячей.

Кроме того, в начале июля команда неплохо сыграла против «Жальгириса» в квалификации Лиги чемпионов. Литовцы вырвали победу в овертайме ответного матча.

В четырех последних матчах кряду во всех турнирах косовары одержали победу.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,15.

Успех гостей оценивается в 3,25, тогда как ничья — в 3,10.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,90.