«Шкупи»
Эта команда уже вылетела из квалификации Лиги чемпионов. Камнем преткновения оказалось загребское «Динамо» (2:2, 0:1).
До того «Шкупи» прошли гибралтарский барьер. «Линкольн» был обыгран по сумме двух встреч (0:2, 3:0).
Затем клуб покинул еще и Лигу Европы, проиграв ирландскому «Шемрок Роверс» 1:3 в гостях и 1:2 на своем поле.
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В своем национальном чемпионате македонцы провели только один тур, в котором переиграли «Македония Джёрче Петров» (2:1).
«Балкани»
На предыдущей стадии «Балкани» прошли исландский «Клаксвик», выиграв 3:2 на своем поле и уступив 1:2 на выезде.
Перед этим коллектив легко прошли «Ла Фьориту» из Сан-Марину, забив в двух матчах десять мячей.
Кроме того, в начале июля команда неплохо сыграла против «Жальгириса» в квалификации Лиги чемпионов. Литовцы вырвали победу в овертайме ответного матча.
В четырех последних матчах кряду во всех турнирах косовары одержали победу.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,15.
Успех гостей оценивается в 3,25, тогда как ничья — в 3,10.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,90.