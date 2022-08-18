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    «Шкупи» — «Балкани». Прогноз, ставка (к. 2.90) на футбол, квалификация Лиги конференций, 18 августа 2022 года

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    «Шкупи» — фаворит матча
    «Шкупи» сыграет на своем поле с «Балкани» в рамках финального раунда квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 18 августа, начало — в 22:00 мск. «Шкупи» — «Балкани»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 18 Августа 2022 года
    Шкупи
  • Лига Европы. Квалификация
    •  Шкупи 22:00 Балкани Балкани
  • Сува-Река
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    «Шкупи»

    Эта команда уже вылетела из квалификации Лиги чемпионов. Камнем преткновения оказалось загребское «Динамо» (2:2, 0:1).

    До того «Шкупи» прошли гибралтарский барьер. «Линкольн» был обыгран по сумме двух встреч (0:2, 3:0).

    Затем клуб покинул еще и Лигу Европы, проиграв ирландскому «Шемрок Роверс» 1:3 в гостях и 1:2 на своем поле.

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    В своем национальном чемпионате македонцы провели только один тур, в котором переиграли «Македония Джёрче Петров» (2:1).

    «Балкани»

    На предыдущей стадии «Балкани» прошли исландский «Клаксвик», выиграв 3:2 на своем поле и уступив 1:2 на выезде.

    Перед этим коллектив легко прошли «Ла Фьориту» из Сан-Марину, забив в двух матчах десять мячей.

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    • Кроме того, в начале июля команда неплохо сыграла против «Жальгириса» в квалификации Лиги чемпионов. Литовцы вырвали победу в овертайме ответного матча.

    В четырех последних матчах кряду во всех турнирах косовары одержали победу.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,15.

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    Успех гостей оценивается в 3,25, тогда как ничья — в 3,10.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,90.

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    «Шкупи» — «Балкани»: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 18.08.2022. Прогнозы на футбол. Кто выиграет балканскую дуэль?
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