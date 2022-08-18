«Ракув»
Обладатель Кубка Польши стартовал в Лиге конференций со 2-го раунда. Первый соперник на евроарене — «Астана».
«Ракув» своего соперника разгромил всухую, не дав ему не единого шанса на успех. Первый матч в Польше завершился крупной победой 5:0. Ответная игра в Казахстане скромнее — 1:0.
Коэффициенты матча Ракув — Славия П
Потом была успешная дуэль с клубом «Спартак» Трнава из Словакии. Дома польский клуб нанёс сопернику минимальное поражение (1:0). А в гостях была победа со счётом 2:0.
Все прогнозы на Лигу конференций
Если в Лиге конференций дела у «Ракува» идут отлично, то в чемпионате Польши команда уже успела потерять очки. В 5-м туре Экстракласса футболисты «Ракува» упустили победу в битве с «Ягеллонией».
Забавный факт в том, что «Ракув» вёл в счёте в 2 мяча уже к 10-й минуте. Преимущество пришлось разбазарить на 63-й и 85-й минутах.
В новом сезоне чемпионата Польши «Ракув» провёл 4 матча: 2 победы, 1 ничья и 1 поражение. Обладатель Кубка страны набрал 7 очков и занимает 9 место.
«Славия»
Тем временем «Славия» прошла аналогичный путь как и «Ракув». На 2-м этапе отбора Лиги конференций пражский клуб уверенно прошел гибралтарский «Сент-Джозефс» (11:0).
Потом последовала серьёзная битва с греческим «Панатинаикосом». Дома «Славия» смогла одолеть греков со счётом 2:0. Эта победа и помогла чешскому коллективу выйти в плей-офф Лиги конференций. Ответная встреча завершилась вничью (1:1).
В последнем матче чемпионата Чехии «Славия» одержала яркую победу над клубом «Яблонец». На двоих команды забили 5 голов. Команда из Праги выиграла с результатом 3:2.
После трёх туров «Славия» набрала 6 очков и поднялась на 5 место в турнирной таблице.
Прогноз и ставка
На «Ракув» в этом матче можно поставить за 2.83, ничью букмекеры предлагают за 3.32, а победу «Славии» — за 2.38.
Игра «Ракува» в этом сезоне Лиги конференций впечатляет. В 4 матчах польский клуб ещё не пропускал, но забил 9 голов.
«Славия» тоже может похвастаться надёжной защитой: 14 забито и всего 1 пропущенный мяч от греческого клуба.
Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.82.