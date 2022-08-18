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    Сможет ли «Славия» распечатать ворота «Ракува»?

    «Ракув» — «Славия». Прогноз, ставка (к. 1.82) на футбол, финал квалификации Лиги конференций, 18 августа 2022 года

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    «Славия»
    В четверг, 18 августа, в первом матче раунда плей-офф Лиги конференций польский «Ракув» примет пражскую «Славию». Начало — в 19:00 (мск). «Ракув» — «Славия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 18 Августа 2022 года
    Ракув
  • Ченстохова
    •  Ракув 19:00 Славия П Славия П
  • Прага
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    «Ракув»

    Обладатель Кубка Польши стартовал в Лиге конференций со 2-го раунда. Первый соперник на евроарене — «Астана».

    «Ракув» своего соперника разгромил всухую, не дав ему не единого шанса на успех. Первый матч в Польше завершился крупной победой 5:0. Ответная игра в Казахстане скромнее — 1:0.

    Коэффициенты матча Ракув — Славия П

  • 1
  • 2.95
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.40
  • Ставка
    •

    Потом была успешная дуэль с клубом «Спартак» Трнава из Словакии. Дома польский клуб нанёс сопернику минимальное поражение (1:0). А в гостях была победа со счётом 2:0.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Если в Лиге конференций дела у «Ракува» идут отлично, то в чемпионате Польши команда уже успела потерять очки. В 5-м туре Экстракласса футболисты «Ракува» упустили победу в битве с «Ягеллонией».

    Забавный факт в том, что «Ракув» вёл в счёте в 2 мяча уже к 10-й минуте. Преимущество пришлось разбазарить на 63-й и 85-й минутах.

    В новом сезоне чемпионата Польши «Ракув» провёл 4 матча: 2 победы, 1 ничья и 1 поражение. Обладатель Кубка страны набрал 7 очков и занимает 9 место.

    «Славия»

    Тем временем «Славия» прошла аналогичный путь как и «Ракув». На 2-м этапе отбора Лиги конференций пражский клуб уверенно прошел гибралтарский «Сент-Джозефс» (11:0).

    Потом последовала серьёзная битва с греческим «Панатинаикосом». Дома «Славия» смогла одолеть греков со счётом 2:0. Эта победа и помогла чешскому коллективу выйти в плей-офф Лиги конференций. Ответная встреча завершилась вничью (1:1).

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    • В последнем матче чемпионата Чехии «Славия» одержала яркую победу над клубом «Яблонец». На двоих команды забили 5 голов. Команда из Праги выиграла с результатом 3:2.

    После трёх туров «Славия» набрала 6 очков и поднялась на 5 место в турнирной таблице.

    Прогноз и ставка

    На «Ракув» в этом матче можно поставить за 2.83, ничью букмекеры предлагают за 3.32, а победу «Славии» — за 2.38.

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    Игра «Ракува» в этом сезоне Лиги конференций впечатляет. В 4 матчах польский клуб ещё не пропускал, но забил 9 голов.

    «Славия» тоже может похвастаться надёжной защитой: 14 забито и всего 1 пропущенный мяч от греческого клуба.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.82.

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    «Ракув» — «Славия»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 18.08.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Славия» распечатать ворота «Ракува»?
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