В четверг, 18 августа, в первом матче раунда плей-офф Лиги конференций польский «Ракув» примет пражскую «Славию». Начало — в 19:00 (мск). «Ракув» — «Славия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ракув»

Обладатель Кубка Польши стартовал в Лиге конференций со 2-го раунда. Первый соперник на евроарене — «Астана».

«Ракув» своего соперника разгромил всухую, не дав ему не единого шанса на успех. Первый матч в Польше завершился крупной победой 5:0. Ответная игра в Казахстане скромнее — 1:0.

Коэффициенты матча Ракув — Славия П 1 2.95 X 3.35 2 2.40 Ставка

Потом была успешная дуэль с клубом «Спартак» Трнава из Словакии. Дома польский клуб нанёс сопернику минимальное поражение (1:0). А в гостях была победа со счётом 2:0.

Все прогнозы на Лигу конференций

Если в Лиге конференций дела у «Ракува» идут отлично, то в чемпионате Польши команда уже успела потерять очки. В 5-м туре Экстракласса футболисты «Ракува» упустили победу в битве с «Ягеллонией».

Забавный факт в том, что «Ракув» вёл в счёте в 2 мяча уже к 10-й минуте. Преимущество пришлось разбазарить на 63-й и 85-й минутах.

В новом сезоне чемпионата Польши «Ракув» провёл 4 матча: 2 победы, 1 ничья и 1 поражение. Обладатель Кубка страны набрал 7 очков и занимает 9 место.

«Славия»

Тем временем «Славия» прошла аналогичный путь как и «Ракув». На 2-м этапе отбора Лиги конференций пражский клуб уверенно прошел гибралтарский «Сент-Джозефс» (11:0).

Потом последовала серьёзная битва с греческим «Панатинаикосом». Дома «Славия» смогла одолеть греков со счётом 2:0. Эта победа и помогла чешскому коллективу выйти в плей-офф Лиги конференций. Ответная встреча завершилась вничью (1:1).

В последнем матче чемпионата Чехии «Славия» одержала яркую победу над клубом «Яблонец». На двоих команды забили 5 голов. Команда из Праги выиграла с результатом 3:2.

После трёх туров «Славия» набрала 6 очков и поднялась на 5 место в турнирной таблице.

Прогноз и ставка

На «Ракув» в этом матче можно поставить за 2.83, ничью букмекеры предлагают за 3.32, а победу «Славии» — за 2.38.

Игра «Ракува» в этом сезоне Лиги конференций впечатляет. В 4 матчах польский клуб ещё не пропускал, но забил 9 голов.

«Славия» тоже может похвастаться надёжной защитой: 14 забито и всего 1 пропущенный мяч от греческого клуба.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.82.