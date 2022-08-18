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    «Лудогорец» забьёт... и пропустит?

    «Лудогорец» — «Жальгирис». Прогноз, ставка (к. 1.97) на футбол, плей-офф Лиги Европы, 18 августа 2022 года

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    Фрагмент матча «Динамо» Загреб — «Лудогорец»
    В четверг, 18 августа «Лудогорец» на своём поле сыграет против «Жальгириса» в рамках первого матча раунда плей-офф Лиги Европы. Начало матча в 20:45 (мск). «Лудогорец» — «Жальгирис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 18 Августа 2022 года
    Лудогорец
  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Лудогорец 20:45 Жальгирис Жальгирис
  • Лига чемпионов. Квалификация
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    «Лудогорец»

    Чемпион Болгарии перебрался в Лигу Европы из Лиги чемпионов. «Лудогорец» как большинство команд начал выступление на евроарене с 1-го отборочного раунда.

    «Орлы» смогли на ранних стадиях квалификации переиграть чемпионов Черногории и Ирландии. Сначала была повержена «Сутьеска» с общим счётом 3:0. А во 2-м раунде болгарский коллектив нанёс поражение «Шэмрок Роверс» (4:2).

    В 3-м раунде Лиги чемпионов «Лудогорцу» попался соперник по серьёзнее — загребское «Динамо». Команда из Разграда потерпела два поражения. Сначала была неудача дома (1:2), затем отдали гостевую победу хорватам со счётом 2:4.

    Теперь «Лудогорец» в плей-офф Лиги Европы. Соперник по 4-му отборочному раунду — чемпион Литвы «Жальгирис». Команды разыграют путёвку в групповой этап турнира.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Набирает ход внутреннее первенство. В чемпионате Болгарии прошли матчи 6-го тура. Но «Лудогорец» свой матч перенес. Действующие чемпионы должны были играть против «Левски».

    Это уже второй перенос в чемпионате Болгарии с участием «Лудогорца». Команда успела провести всего 4 матча. Одержала в них 3 победы и 1 встречу завершила вничью.

    «Жальгирис»

    А вот чемпион Литвы игру внутреннего первенства всё-таки провёл. В 22-м туре «Жальгирис» разгромил на выезде ФК «Тракай» (5:1) и вернул лидерство в турнирной таблице. При этом у действующего чемпиона есть 4 отложенных матча в запасе.

    Что касается еврокубков. Литовский клуб, как и болгарский, стартовал в отборе Лиги чемпионов с 1-го раунда. На своём пути «зелёно-белые» смогли обыграть ФК «Балкани» из Косово (2:1 — победа в овертайме).

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    • После была победа над чемпионом Швеции — «Мальмё». Скандинавы были повержены с общим счётом (3:0).

    «Жальгирис» и «Лудогорец» уже обеспечили себе евроосень. Победитель пары сыграет в групповом этапе Лиги Европы. А проигравший — в основной сетке Лиги конференций.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа команды «Лудогорец» оценивается в 1.41, ничья — 4.60, победа «Жальгириса» — 7.10.

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    Обе команды играют в атакующий футбол. Матчи с участием «Лудогорца» и «Жальгириса» всегда проходят открыто. Есть вероятность, что соперники обменяются голами.

    Наши прогноз и ставка обе команды забьют с коэффициентом 1.97

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    «Лудогорец» — «Жальгирис»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 18.08.2022. Прогнозы на футбол. «Лудогорец» забьёт... и пропустит?
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