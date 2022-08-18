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    Болгары обменяются голами со швейцарцами?

    ЦСКА София — «Базель». Прогноз, ставка (к. 2.04) на футбол, финал квалификации Лиги конференций, 18 августа 2022 года

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    «Базель»
    В четверг, 18 августа, в первом матче раунда плей-офф Лиги конференций болгарский ЦСКА дома сыграет против швейцарского «Базеля». Начало — в 20:00 (мск) ЦСКА София — «Базель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 18 Августа 2022 года
    ЦСКА София
  • Лига конференций. Квалификация
    •  ЦСКА София 20:00 Базель Базель
  • Базель
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    ЦСКА

    Серебряный призёр чемпионата Болгарии начал евросезон 2022/2023 со 2-го раунда Лиги конференций.

    ЦСКА на этом этапе играл против клуба «Македония Скопье». Матч на выезде для команды из Софии завершился вничью (0:0). Затем последовала крупная победа над соперником в родных стенах (4:0).

    Коэффициенты матча ЦСКА София — Базель

  • 1
  • 3.25
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 2.20
  • Ставка
    •

    3-й раунд для «армейцев» выдался сложнее, команда из Болгарии была на грани вылета из еврокубков. Домашнюю встречу с обладателем Кубка Ирландии «Сент-Патриком» — футболисты ЦСКА проиграли (0:1).

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    Пришлось отыгрываться на выезде в Дублине. Получилось — болгарская команда совершила камбэк и одержала победу со счётом 2:0.

    В чемпионате Болгарии прошли матчи 6-го тура. ЦСКА в родных стенах обыграл «Септември» (1:0). Матч состоялся 14 августа. В турнирной таблице серебряный призёр идёт на 2 месте. У ЦСКА на старте сезона 4 победы и 1 ничья. От лидера регулярки — ЦСКА 1948 отставание составляет 1 очко.

    «Базель»

    «Базель» в чемпионате Швейцарии финишировал с серебряной медалью. Один из ведущих клубов своей страны также начал еврокампанию со 2-го квалификационного раунда Лиги конференций.

    Первый соперник — «Крузейдерс» из Северной Ирландии. Это противостояние швейцарцы выиграли без особого сопротивления со стороны соперника. Дома «Базель» одержал победу со счётом 2:0. В гостях была ничья (1:1).

    А вот в 3-м раунде швейцарцам пришлось пощекотать себе нервишки. Битва с 4-й командой Дании не обошлась без драматической развязки. Гостевую игру против «Брондбю» футболисты «Базеля» проиграли (0:1).

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    • Пришлось отыгрываться на домашней арене. Вышло удачно, «Базель» одержал победу со счётом 2:1 и перевёл игру в овертайм. А там и послематчевые пенальти. Лотерею швейцарцы выиграли (3:1 — победа «Базеля» в серии пенальти).

    В чемпионате Швейцарии у «Базеля» дела идут не лучшим образом. Команда в 5-м туре потерпела поражение от «Лугано» (0:2). В турнирной таблице клуб идёт на 8-м месте: 0 побед, 3 ничьи и 1 поражение.

    Прогноз и ставка

    На ЦСКА в этом матче можно поставить за 3.16, ничью букмекеры предлагают за 3.32, а победу «Базеля» — за 2.19.

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    Обе команды непредсказуемы. С одной стороны на «Базель» работает его имя и уровень швейцарского чемпионата. С другой — боевой дух болгарского ЦСКА + домашняя арена «армейцев».

    Прогноз — большой риск сделать выбор в пользу кого-то из соперников. Есть вероятность, что команды смогут порадовать голами.

    Ставка — тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.04.

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    ЦСКА София — «Базель»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 18.08.2022. Прогнозы на футбол. Болгары обменяются голами со швейцарцами?
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