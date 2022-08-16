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    «ПСВ» одержит выездную победу

    «Глазго Рейнджерс» — «ПСВ». Прогноз, ставка (к. 2.77) на футбол, Лига Чемпионов, 16 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Глазго Рейнджерс» — «ПСВ»
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    Фрагмент матча
    «Рейнджерс» на своем поле сыграет против «ПСВ» в рамках финала квалификации Лиги Чемпионов. Матч состоится 16 августа, начало — 22:00 (мск). «Глазго Рейнджерс» — «ПСВ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 16 Августа 2022 года
    Глазго Рейнджерс
  • Глазго
    •  Глазго Рейнджерс 22:00 ПСВ ПСВ
  • Лига чемпионов. Квалификация
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    «Глазго Рейнджерс»

    «Синие» являются представителями чемпионата Шотландии, в котором в данный момент после 3-х сыгранных матчей нового сезона занимают 2-ю строчку турнирной таблицы набрав 9 очков. Расположившийся выше «Селтик» имеет такое же количество баллов.

    Старт нового сезона Премьер-Лиги Шотландии «Рейджерс» начал стрех побед подряд. «Синие» смогли с легкостью переиграть таких соперников как «Ливингстон» (1:2), «Килмарнок» (2:0) и «Сент-Джонстон» (4:0).

    Коэффициенты матча Глазго Рейнджерс — ПСВ

  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.75
  • Ставка
    •

    В прошлом квалификационном раунде Лиги Чемпионов «Рейнджерс» смог пройти такого соперника как «Юнион Сент-Жиллуа». Хотя в первом матче «синие» проиграли со счетом 2:0, но в ответном поединке на своем поле одержали победу со счетом 3:0.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Последняя очная встреча нынешних соперников состоялась в далеком 2011 год и в том поединке «Рейнджерс» проиграл «ПСВ» со счетом 0:1.

    «ПСВ»

    Представители чемпионата Нидерландов после двух сыгранных матчей возглавляют турнирную таблицу набрав 6 очков. Эта команда смогла забить 9 мячей в ворота соперников, а в свои пропустила — 3.

    В новом сезоне «ПСВ» в очередной раз смог доказать, что не даром является одним из лидеров чемпионата и с легкостью разгромил таких соперников как «Эммен» со счетом 4:1 и «Гоу Эхед Иглс» со счетом 2:5.

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  • 12/08/2022

    • У «ПСВ» в прошлом раунде квалификации был сильный французский клуб «Монако», с которым в первой встрече команды не смогли определить сильнейшего сыграв вничью со счетом 1:1, а в ответном матче «красно-белые» лишь в дополнительное время вырвали победу — 3:2.

    Беспроигрышная серия «ПСВ» составляет 7 матчей подряд во всех турнирах, из которых 2 они завершили ничьей и 5 поединков выиграли.

    Прогноз и ставка

    На победу «Рейнджерса» в этом матче можно поставить за 2.60, ничью букмекеры предлагают взять за 3.56, а победу «ПСВ» — за 2.77.

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    Прогноз - Встречаются два сильных коллектива, которые находятся в превосходной форме. Но «ПСВ» на данном этапе выглядит более перспективно для прохода дальше, так как в прошлом туре у голландцев был действительно сложный соперник, а шотландцам можно сказать — повезло.

    Ставка - Победа «ПСВ» за 2.77.

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    «Глазго Рейнджерс» — «ПСВ»: прогноз, ставка (2.77), статистика, коэффициенты матча 16.08.2022. Прогнозы на футбол. «ПСВ» одержит выездную победу
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