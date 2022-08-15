«Сиэтл Саундерс» сыграет на своем поле против «Реал Солт-Лейк» в рамках очередного матча регулярного чемпионата МЛС. Матч пройдет 15 августа, начало — в 05:00 мск. «Сиэтл Саундерс» — «Реал Солт-Лейк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сиэтл Саундерс»

«Сиэтл» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции МЛС, набрав в 24 матчах 32 очка.

В семи предыдущих матчах «Саундерс» потерпели пять поражений. Очевидно, что с такими результатами попасть в плей-офф будет непросто.

В прошлом туре «Сиэтл» уступил «Атланте» (1:2). И тут, к слову, интересно, что в четырех из пяти предыдущих случаев команда Брайана Шмецера проиграла в гостях.

На своем поле «Сиэтл» выиграл шесть из девяти предыдущих матчей.

«Реал Солт-Лейк»

«Реал» тем временем находится на пятой строчке на Западе после 24-х сыгранных матчей, в которых набрал 34 очка.

«Реал» в последнее время тоже не впечатлял. Исключением стала разве что встреча со «Спортинг Канзас-Сити», завершившаяся победой со счетом 3:0.

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После этого клуб из Солт-Лейк-Сити уступил «Далласу» и «Лос-Анджелесу» и сыграл вничью с «Сан-Хосе Эртквейкс».

«Реал» одержал лишь одну победу в десяти предыдущих матчах на выезде.

Прогноз и ставка

На «Сиэтл» в этом матче можно поставить за 1.78, ничью букмекеры предлагают за 3.76, а победу «Реала» — за 4.30.

В начале марта «Реал» выиграл у «Сиэтла» на своем поле со счетом 1:0. И судя по всему, в предстоящем матче намечается реванш.

«Сиэтл» и «Реал» как раз из тех, кто набирает очков, в основном, в домашних играх.

Ставка — победа «Сиэтла» + тотал больше 1,5 за 2.18.