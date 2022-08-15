ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки «Зенита»Близкий матч «Зенита» и ЦСКА. Новичок чемпионов Мантуан сделал разницу Роберт Левандовски«Барселона» — «Райо Вальекано». Онлайн Магомед АнкалаевАнкалаев продолжает сносить всех на своем пути. У Прохазки появился серьезный конкурент из России
  • 18:57
    • «Зенит» вырвал победу в домашнем матче с ЦСКА
  • 21:59
    • «Динамо» и «Краснодар» разошлись миром
  • 21:28
    • «МЮ» пропустил четыре безответных мяча от «Брентфорда»
  • 18:58
    • «Ман Сити» разгромил «Борнмут», у Де Брейне и Фодена гол+ассист
  • 17:13
    • Миранчук спас «Локомотив» от поражения в матче с «Крыльями Советов»
  • 21:34
    • «Милан» победил «Удинезе» в стартовом матче Серии А
  • 19:57
    • «Монако» в меньшинстве сыграл вничью с «Ренном»
    Все новости спорта

    «Сиэтл» возьмет реванш у «Реала»?

    «Сиэтл Саундерс» — «Реал Солт-Лейк». Прогноз (к. 2.18) и ставки на МЛС 15 августа 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на MLS
    Прогноз и ставки на «Сиэтл Саундерс» — «Реал Солт-Лейк»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    На своем поле «Сиэтл» выиграл шесть из девяти предыдущих матчей
    «Сиэтл Саундерс» сыграет на своем поле против «Реал Солт-Лейк» в рамках очередного матча регулярного чемпионата МЛС. Матч пройдет 15 августа, начало — в 05:00 мск. «Сиэтл Саундерс» — «Реал Солт-Лейк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сиэтл Саундерс»

    «Сиэтл» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции МЛС, набрав в 24 матчах 32 очка.

    В семи предыдущих матчах «Саундерс» потерпели пять поражений. Очевидно, что с такими результатами попасть в плей-офф будет непросто.

    В прошлом туре «Сиэтл» уступил «Атланте» (1:2). И тут, к слову, интересно, что в четырех из пяти предыдущих случаев команда Брайана Шмецера проиграла в гостях.

    На своем поле «Сиэтл» выиграл шесть из девяти предыдущих матчей.

    «Реал Солт-Лейк»

    «Реал» тем временем находится на пятой строчке на Западе после 24-х сыгранных матчей, в которых набрал 34 очка.

    «Реал» в последнее время тоже не впечатлял. Исключением стала разве что встреча со «Спортинг Канзас-Сити», завершившаяся победой со счетом 3:0.

    Все прогнозы на футбол

    После этого клуб из Солт-Лейк-Сити уступил «Далласу» и «Лос-Анджелесу» и сыграл вничью с «Сан-Хосе Эртквейкс».

    «Реал» одержал лишь одну победу в десяти предыдущих матчах на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Сиэтл» в этом матче можно поставить за 1.78, ничью букмекеры предлагают за 3.76, а победу «Реала» — за 4.30.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    В начале марта «Реал» выиграл у «Сиэтла» на своем поле со счетом 1:0. И судя по всему, в предстоящем матче намечается реванш.

    «Сиэтл» и «Реал» как раз из тех, кто набирает очков, в основном, в домашних играх.

    Ставка — победа «Сиэтла» + тотал больше 1,5 за 2.18.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.44
  • Прогноз на матч Монца — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.90
  • Прогноз на матч Лечче — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.50
  • Прогноз на матч ПСЖ — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Барселона — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Хуркач — Руд
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  3.90
  • Экспресс дня 13 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.48
  • Прогноз на матч Калвилло — Нунес
  • Бокс
  • Завтра в 00:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Канада — Чехия
  • Хоккей
  • Завтра в 01:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Хилл — Годинез
  • Бокс
  • Завтра в 01:35
    •  1.97
  • Прогноз на матч Каррено-Буста — Эванс
  • Теннис
  • Завтра в 03:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Мурзаканов — Кларк
  • Бокс
  • Завтра в 03:10
    •  2.50
  • Прогноз на матч Вера — Круз
  • Бокс
  • Завтра в 04:40
    •  2.14
  • Прогноз на матч Германия — Швейцария
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Лорьян — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сиэтл Саундерс» — «Реал Солт-Лейк»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 15.08.2022. Прогнозы на футбол. «Сиэтл» возьмет реванш у «Реала»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры