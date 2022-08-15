«Нэшвилл»
С 33 набранными очками «Нэшвилл» находится в зоне плей-офф, на шестой позиции в своей конференции. Однако восьмую строку он опережает лишь на балл, так что все борьба за выход в следующий этап еще впереди.
«Желто-черные» переживают не лучшие времена, ведь за восемь последних встреч первенства они победили только в одном случае при четырех мировых исходах и трех фиаско.
Коэффициенты матча Нэшвилл — Миннесота Юнайтед
Одно из поражений случилось с коллективом в минувшем игровом дне, когда он уступил на своей территории «Торонто» со счетом 3:4, а перед этим он расписал три ничьи подряд.
«Нэшвилл» в текущем сезоне слабо проводит домашние поединки, выиграв всего три из 11 при пяти мировых результатах и трех поражениях.
«Миннесота Юнайтед»
«Миннесота Юнайтед» в этой же конференции разместилась на пару строк выше своего предстоящего противника, имея в своей копилке на два очка больше.
«Гагары» в своей последней проведенной игре первенства проиграли на выезде «Колорадо» со счетом 3:4. И этим фиаско они прервали свою 7-матчевую серию без поражений, в которой пять раз выиграли.
Гостевая статистика коллектива в текущей регулярке выглядит следующим образом: пять викторий, шесть поражений и только одна ничья.
В истории противостояний этих клубов насчитывает всего лишь две встречи, обе которые завершились мировыми исходами — 0:0 и 1:1.
Прогноз и ставка на «Нэшвилл» — «Миннесота Юнайтед»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Нэшвилла» предлагают — 1.90.
На викторию «Миннесоты Юнайтед» дают — 4.00, ничья оценена — в 3.60.
Обе команды в своем последнем отрезке демонстрируют неплохую результативность, но между собой они играют пока крайне нерезультативно. И учитывая сейчас важность поединка для этих команд, то и стоит ждать осторожной игры с минимумом забитых мячей.