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    «Нэшвилл» — «Миннесота Юнайтед». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, МЛС, 15 августа 2022 года

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    «Нэшвилл»
    В очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Нэшвилл» на своем поле сыграет против «Миннесота Юнайтед». Встреча состоится 15 августа, начало — в 04:00 по мск. «Нэшвилл» — «Миннесота Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 15 Августа 2022 года

    «Нэшвилл»

    С 33 набранными очками «Нэшвилл» находится в зоне плей-офф, на шестой позиции в своей конференции. Однако восьмую строку он опережает лишь на балл, так что все борьба за выход в следующий этап еще впереди.

    «Желто-черные» переживают не лучшие времена, ведь за восемь последних встреч первенства они победили только в одном случае при четырех мировых исходах и трех фиаско.

    Коэффициенты матча Нэшвилл — Миннесота Юнайтед

  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 4.10
  • Ставка
    •

    Одно из поражений случилось с коллективом в минувшем игровом дне, когда он уступил на своей территории «Торонто» со счетом 3:4, а перед этим он расписал три ничьи подряд.

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    «Нэшвилл» в текущем сезоне слабо проводит домашние поединки, выиграв всего три из 11 при пяти мировых результатах и трех поражениях.

    «Миннесота Юнайтед»

    «Миннесота Юнайтед» в этой же конференции разместилась на пару строк выше своего предстоящего противника, имея в своей копилке на два очка больше.

    «Гагары» в своей последней проведенной игре первенства проиграли на выезде «Колорадо» со счетом 3:4. И этим фиаско они прервали свою 7-матчевую серию без поражений, в которой пять раз выиграли.

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    • Гостевая статистика коллектива в текущей регулярке выглядит следующим образом: пять викторий, шесть поражений и только одна ничья.

    В истории противостояний этих клубов насчитывает всего лишь две встречи, обе которые завершились мировыми исходами — 0:0 и 1:1.

    Прогноз и ставка на «Нэшвилл» — «Миннесота Юнайтед»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Нэшвилла» предлагают — 1.90.

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    На викторию «Миннесоты Юнайтед» дают — 4.00, ничья оценена — в 3.60.

    Обе команды в своем последнем отрезке демонстрируют неплохую результативность, но между собой они играют пока крайне нерезультативно. И учитывая сейчас важность поединка для этих команд, то и стоит ждать осторожной игры с минимумом забитых мячей.

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    «Нэшвилл» — «Миннесота Юнайтед»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 15.08.2022. Прогнозы на футбол. Низовая тенденция прервана не будет?
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