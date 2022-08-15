В очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Нэшвилл» на своем поле сыграет против «Миннесота Юнайтед». Встреча состоится 15 августа, начало — в 04:00 по мск. «Нэшвилл» — «Миннесота Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нэшвилл»

С 33 набранными очками «Нэшвилл» находится в зоне плей-офф, на шестой позиции в своей конференции. Однако восьмую строку он опережает лишь на балл, так что все борьба за выход в следующий этап еще впереди.

«Желто-черные» переживают не лучшие времена, ведь за восемь последних встреч первенства они победили только в одном случае при четырех мировых исходах и трех фиаско.

Коэффициенты матча Нэшвилл — Миннесота Юнайтед 1 1.85 X 3.75 2 4.10 Ставка

Одно из поражений случилось с коллективом в минувшем игровом дне, когда он уступил на своей территории «Торонто» со счетом 3:4, а перед этим он расписал три ничьи подряд.

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«Нэшвилл» в текущем сезоне слабо проводит домашние поединки, выиграв всего три из 11 при пяти мировых результатах и трех поражениях.

«Миннесота Юнайтед»

«Миннесота Юнайтед» в этой же конференции разместилась на пару строк выше своего предстоящего противника, имея в своей копилке на два очка больше.

«Гагары» в своей последней проведенной игре первенства проиграли на выезде «Колорадо» со счетом 3:4. И этим фиаско они прервали свою 7-матчевую серию без поражений, в которой пять раз выиграли.

Гостевая статистика коллектива в текущей регулярке выглядит следующим образом: пять викторий, шесть поражений и только одна ничья.

В истории противостояний этих клубов насчитывает всего лишь две встречи, обе которые завершились мировыми исходами — 0:0 и 1:1.

Прогноз и ставка на «Нэшвилл» — «Миннесота Юнайтед»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Нэшвилла» предлагают — 1.90.

На викторию «Миннесоты Юнайтед» дают — 4.00, ничья оценена — в 3.60.

Обе команды в своем последнем отрезке демонстрируют неплохую результативность, но между собой они играют пока крайне нерезультативно. И учитывая сейчас важность поединка для этих команд, то и стоит ждать осторожной игры с минимумом забитых мячей.