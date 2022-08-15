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    «Истанбул Башакшехир» добудет три очка

    «Коньяспор» — «Истанбул Башакшехир». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, Суперлига, 15 августа 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Истанбул Башакшехир
    Прогноз и ставки на «Коньяспор» — «Истанбул Башакшехир»
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    «Коньяспор» сыграет на своем поле с «Истанбул Башакшехиром» в рамках 2-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 15 августа, начало — в 19:15 мск. «Коньяспор» — «Истанбул Башакшехир»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 15 Августа 2022 года

    «Коньяспор»

    Эта команда традиционно ершиста. «Коньяспор» никому не дается за здорово живешь.

    Стартовый тур чемпионата сложился для команды неудачно. «Коньяспор» не смог одолеть «Анкарагюджю» (0:0).

    После того команду ждало разочарование в Лиге конференций. Клуб из Коньи вылетел от лихтенштейнского «Вадуца» (1:1, 2:4).

    Все прогнозы на футбол

    «Коньяспор» исторически сложно играет с «Истанбул Башакшехир». Из пяти последних поединков команда выиграла раз при трех неудачах.

    «Истанбул Башакшехир»

    Эта команда стартовала в Суперлиге успешно. Дома была разбита вдребезги «Касымпаша» (4:0).

    «Истанбул Башакшехир» в той встрече выглядел монолитно. Особенно это касалось реализации.

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    • В составе стамбульцев стоит отметить Стефано Окаку. Итальянец некогда считался надеждой европейского футбола.

    В этом поединке «Истанбул Башакшехир» наверняка намеревается добыть три пункта. Команда потенциально способна побороться даже за чемпионский титул.

    Прогноз и ставка

    На победу «Истанбул Башакшехир» в этом матче можно поставить за 2.50, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Коньяспор» — за 2.75.

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    «Коньяспор» имеет проблемы в обороне.

    «Истанбул Башакшехир» имеет действующую серию из четырех побед подряд.

    Гости выглядят на голову сильнее оппонента. Наши прогноз и ставка — Победа «Истанбул Башакшехир» с коэффициентом 2.50.

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    «Коньяспор» — «Истанбул Башакшехир»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 15.08.2022. Прогнозы на футбол. «Истанбул Башакшехир» добудет три очка
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