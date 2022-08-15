«Коньяспор» сыграет на своем поле с «Истанбул Башакшехиром» в рамках 2-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 15 августа, начало — в 19:15 мск. «Коньяспор» — «Истанбул Башакшехир»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Коньяспор»

Эта команда традиционно ершиста. «Коньяспор» никому не дается за здорово живешь.

Стартовый тур чемпионата сложился для команды неудачно. «Коньяспор» не смог одолеть «Анкарагюджю» (0:0).

После того команду ждало разочарование в Лиге конференций. Клуб из Коньи вылетел от лихтенштейнского «Вадуца» (1:1, 2:4).

Все прогнозы на футбол

«Коньяспор» исторически сложно играет с «Истанбул Башакшехир». Из пяти последних поединков команда выиграла раз при трех неудачах.

«Истанбул Башакшехир»

Эта команда стартовала в Суперлиге успешно. Дома была разбита вдребезги «Касымпаша» (4:0).

«Истанбул Башакшехир» в той встрече выглядел монолитно. Особенно это касалось реализации.

В составе стамбульцев стоит отметить Стефано Окаку. Итальянец некогда считался надеждой европейского футбола.

В этом поединке «Истанбул Башакшехир» наверняка намеревается добыть три пункта. Команда потенциально способна побороться даже за чемпионский титул.

Прогноз и ставка

На победу «Истанбул Башакшехир» в этом матче можно поставить за 2.50, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Коньяспор» — за 2.75.

«Коньяспор» имеет проблемы в обороне .

«Истанбул Башакшехир» имеет действующую серию из четырех побед подряд.

Гости выглядят на голову сильнее оппонента. Наши прогноз и ставка — Победа «Истанбул Башакшехир» с коэффициентом 2.50.