«Коньяспор»
Эта команда традиционно ершиста. «Коньяспор» никому не дается за здорово живешь.
Стартовый тур чемпионата сложился для команды неудачно. «Коньяспор» не смог одолеть «Анкарагюджю» (0:0).
После того команду ждало разочарование в Лиге конференций. Клуб из Коньи вылетел от лихтенштейнского «Вадуца» (1:1, 2:4).
«Коньяспор» исторически сложно играет с «Истанбул Башакшехир». Из пяти последних поединков команда выиграла раз при трех неудачах.
«Истанбул Башакшехир»
Эта команда стартовала в Суперлиге успешно. Дома была разбита вдребезги «Касымпаша» (4:0).
«Истанбул Башакшехир» в той встрече выглядел монолитно. Особенно это касалось реализации.
В составе стамбульцев стоит отметить Стефано Окаку. Итальянец некогда считался надеждой европейского футбола.
В этом поединке «Истанбул Башакшехир» наверняка намеревается добыть три пункта. Команда потенциально способна побороться даже за чемпионский титул.
Прогноз и ставка
На победу «Истанбул Башакшехир» в этом матче можно поставить за 2.50, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Коньяспор» — за 2.75.
«Коньяспор»
«Истанбул Башакшехир» имеет действующую серию из четырех побед подряд.
Гости выглядят на голову сильнее оппонента. Наши прогноз и ставка — Победа «Истанбул Башакшехир» с коэффициентом 2.50.