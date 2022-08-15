«Касымпаша» сыграет на своем поле с «Фенербахче» в рамках 2-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 15 августа, начало — в 21:45 мск. «Касымпаша» — «Фенербахче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Касымпаша»

Эта команда не хватает с неба звезд. Вот и в нынешнем сезоне особо ни на что не претендует.

Вот и стартовый тур чемпионата сложился для команды неудачно. «Касымпаша» была разгромлена «Истанбул Башакшехиром» (4:0).

При этом, «Касымпаша» выглядела очень слабо. Особенно это касается надежности тылов.

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«Касымпаша» исторически сложно играет с «Фенербахче». Шесть последних поединков были проиграны.

«Фенербахче»

Стамбульцы стартовали с ничьей. Причем дома команда не смогла одолеть скромный «Умраниеспор» (3:3).

«Фенербахче» в той встрече вообще еле унес ноги. Благо, Мегрим Бериша в концовке сравнял счет.

В составе стамбульцев стоит отметить Эннера Валенсию. В его активе дубль в стартовом матче.

В этом поединке «Фенербахче» будет стараться добыть три пункта. Команда потенциально способна побороться за чемпионство.

Прогноз и ставка

На победу «Фенербахче» в этом матче можно поставить за 2.05, ничью букмекеры предлагают взять за 3.80, а победу «Касымпаша» — за 3.30.

«Касымпаша» наверняка будет действовать вторым номером .

«Фенербахче» в стартовом туре откровенно не впечатлил.

Гости постараются реабилитироваться за потерю очков в первом туре. Наши прогноз и ставка — Победа «Фенербахче» с коэффициентом 2.05.