«Касымпаша»
Эта команда не хватает с неба звезд. Вот и в нынешнем сезоне особо ни на что не претендует.
Вот и стартовый тур чемпионата сложился для команды неудачно. «Касымпаша» была разгромлена «Истанбул Башакшехиром» (4:0).
При этом, «Касымпаша» выглядела очень слабо. Особенно это касается надежности тылов.
«Касымпаша» исторически сложно играет с «Фенербахче». Шесть последних поединков были проиграны.
«Фенербахче»
Стамбульцы стартовали с ничьей. Причем дома команда не смогла одолеть скромный «Умраниеспор» (3:3).
«Фенербахче» в той встрече вообще еле унес ноги. Благо, Мегрим Бериша в концовке сравнял счет.
В составе стамбульцев стоит отметить Эннера Валенсию. В его активе дубль в стартовом матче.
В этом поединке «Фенербахче» будет стараться добыть три пункта. Команда потенциально способна побороться за чемпионство.
Прогноз и ставка
На победу «Фенербахче» в этом матче можно поставить за 2.05, ничью букмекеры предлагают взять за 3.80, а победу «Касымпаша» — за 3.30.
«Касымпаша»
«Фенербахче» в стартовом туре откровенно не впечатлил.
Гости постараются реабилитироваться за потерю очков в первом туре. Наши прогноз и ставка — Победа «Фенербахче» с коэффициентом 2.05.